José Luis Espert, el candidato de Milei para la provincia de Buenos Aires, es una fuente de preocupaciones para el gobierno

Karina Milei no quería que José Luis Espert encabezara la lista a diputados nacionales en representación de la provincia de Buenos Aires. La puja entre ella y Espert —economista, mediático, pregonero del eslogan “cárcel o bala para los delincuentes”— arrancó hace unos años atrás.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En 2019 Espert se postuló a presidente por el Frente Despertar. Fue cuando se vinculó con Federico Fred Machado, un empresario argentino que, tiempo después, sería acusado por la Justicia de Texas de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual. Machado —que tiene un pedido de extradición vigente, pero sigue atrincherado en su casa de Viedma, en el sur argentino— le prestó a Espert un avión y una camioneta y aportó fondos para su campaña. En esas elecciones Despertar quedó último: apenas juntó el 1,4% de los votos. Por ser un personaje menor en la política, nadie indagó en la relación entre el candidato y el empresario. Pero Karina tomó nota: su hermano y Espert habían trabajado juntos en Estudio Broda, una consultora de análisis económico, y además se cruzaban en televisión. Karina percibía que el malogrado candidato estaba demasiado cerca de su hermano.

En 2021, cuando Javier Milei decidió estrenarse en la política y lograr una banca en el Congreso como diputado, Espert quiso lo mismo. Cercanos en cuanto a ideas políticas y económicas, se repartieron los territorios. Javier iría por el voto porteño y José Luis, por el bonaerense. Pero hubo un problema con el nombre del frente electoral por el que se presentarían. Karina quería inscribirlo como La Libertad Avanza y Espert, como Avanza Libertad. No hubo acuerdo y, aunque las propuestas de gobierno eran las mismas, fueron con nombres diferentes. El parecido no solo motivó una discusión interna, sino una confusión en el electorado.

Karina no le perdonaría a Espert que en 2023 se aliara con Horacio Rodríguez Larreta, referente de Juntos por el Cambio, es decir, el macrismo; o sea, su competidor. Javier Milei y su excompañero de consultora habían perdido toda relación. En las elecciones de ese año, Milei —quien se postulaba a presidente— sugirió en varias entrevistas que le habían puesto delante una valija con varios miles de dólares para que se bajara de la candidatura. El hecho conforma un delito, pero Milei nunca lo denunció en la Justicia. Tampoco dijo quién le ofreció el acuerdo. Tampoco se lo preguntaron. Pero los libertarios empezaron a llamar “valijero” a Espert. El rumor era que Rodríguez Larreta había usado a Espert como mensajero.

Ese año Milei se convirtió en jefe de Estado. Y Espert rompió con Juntos por el Cambio y armó un monobloque bajo el nombre Avanza Libertad. Así, el diputado quedaba suelto en un Congreso en el que La Libertad Avanza era —sigue siendo— minoría. Y Javier Milei, digamos, perdonó a Espert. No solo lo perdonó, sino que lo ungió como presidente de la Comisión de Presupuesto. Y le encomendó, además, una tarea: que esa comisión no funcionara. De hecho, en la Argentina no hay presupuesto actualizado desde que Milei es gobierno. ¿Karina? Karina no perdona. A Espert siguió mirándolo de reojo.

La hermana es El Jefe, pero a veces la pulseada la gana el presidente. Afortunado Espert, que a pesar de la afrenta con Karina fue bendecido por Milei como cabeza de lista a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, ese distrito que por cantidad de habitantes puede dar vuelta una elección, ese distrito en el que el oficialismo fue derrotado en los comicios legislativos, una votación menor, pero que sirvió para tomar una foto del nivel de incidencia tras dos años de gestión mileísta. Nivel de incidencia: malo. Perdió en seis de las ocho secciones electorales.

Además de que en los últimos sondeos de opinión José Luis Espert está, en promedio, 10 puntos abajo del candidato propuesto por el kirchnerismo, al postulante de Milei le explotó otra bomba. Espert figura como receptor de US$ 200.000 en un registro de Fred Machado, el argentino acusado en los Estados Unidos de narcotráfico y fraude, quien además le había prestado un avión y una camioneta en 2019. El dato lo publicó elDiarioAR y surge de una contabilidad clandestina tomada como prueba por fiscales de Texas y el canal de televisión de Dallas que inició la investigación. Machado fue el principal aportante en la campaña presidencial de Despertar.

Embed Espert figura como receptor de US$200.000 en un registro de “Fred” Machado, el argentino acusado en EE.UU. de narcotráfico y fraude | Por @sebalacunza https://t.co/oBwZJTgzor pic.twitter.com/NtM3wq29Fl — elDiarioAR (@elDiarioAR) September 28, 2025

Espert es hijo de un bonaerense que primero abrió un local de artículos para el hogar y luego montó una fábrica de electrodomésticos y compró campos, un licenciado en Economía recibido en la Universidad de Buenos Aires y el primer universitario de su familia. Lector de Sarmiento, Alberdi, Roca. Boxeador, tenista, rugbista, practicante de shugendo y lucha grecorromana. Una carrera política corta y con un solo triunfo. Milei no podría haber elegido un candidato peor en su intención de quedarse con la provincia de Buenos Aires. Falta menos de un mes para las elecciones. A Espert, que aún no explicó su vínculo con Machado, lo están escondiendo en medio de la campaña. Es probable que, en este momento, Karina esté repitiendo al oído de su hermano “yo te dije, Javi”.