Juez admitió mensajes de contenido sexual enviados por exgerente a periodista en juicio laboral, pese a que Canal 10 pidió desestimarlos

Desde comienzos de año, la periodista deportiva Ana Inés Martínez se encuentra enfrentada a Canal 10 en un juicio laboral en el que reclama una indemnización de US$ 400.000 por despido abusivo y daño moral. Tras ser despedida del informativo Subrayado en diciembre del año pasado, Martínez denunció públicamente que había sido víctima de acoso sexual y laboral. Las negociaciones e intentos de conciliación con el canal fracasaron y en junio presentó una demanda laboral .

De acuerdo a parte del expediente judicial al que accedió Búsqueda, los abogados de Canal 10, Soledad Moreno y Alejandro Sobrera, alegaron que los mensajes de WhatsApp e Instagram no podían ser admitidos en el juicio como medio probatorio porque no fueron presentados en su “formato original” —sino que se trató de capturas de pantalla—. También argumentaron que se trata de “misivas dirigidas a terceros”, por lo que siguiendo el artículo 175.2 del Código General del Proceso (CGP) no deberían admitirse.