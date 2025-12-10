  • Cotizaciones
    Junta Departamental de Montevideo desestimó comisión investigadora por la concesión del antiguo parador Nelson

    El legislativo departamental no hizo lugar al planteo del edil nacionalista Rafael Seijas para estudiar las decisiones vinculadas a la extensión del plazo de la concesión a la empresa Kerifos S.A., la cesión de esa concesión a Burger King, y una posterior ampliación por 20 años de la licitación pública

    Rambla de Montevideo.

    Rambla de Montevideo.

    FOTO

    Pablo La Rosa-adhoc/FOTOS
    Búsqueda | Lucía Cuberos
    Por Lucía Cuberos

    Tras un largo debate, la Junta Departamental de Montevideo (JDM) resolvió, el pasado jueves 4, no crear una comisión investigadora para indagar las decisiones administrativas vinculadas con la concesión del antiguo parador Nelson, ubicado sobre la rambla del Parque Rodó. El planteo para formar ese ámbito de trabajo lo había hecho el edil nacionalista Rafael Seijas.

    En su petición, Seijas solicitaba que se investigaran los actos de la Intendencia de Montevideo relacionados con la extensión del plazo de la concesión original a la empresa Kerifos S.A., la cesión de esa concesión a Adiser S.A. (empresa operadora de la cadena Burger King), y una posterior ampliación por 20 años de la licitación pública.

    Según informó la Junta a través de su página web, el pasado 25 de noviembre Seijas ingresó la denuncia vinculada al espacio donde funcionaron los negocios Rumi, Soprano’s y, más recientemente, PYG, lo que derivó en la creación de una comisión preinvestigadora integrada por los ediles Diego Revetria (Frente Amplio) y Gonzalo Gómez (Coalición Republicana).

    Informes con resultados contrarios

    Estos representantes departamentales presentaron dos informes con resultados contrarios (uno proponía crear la comisión investigadora y el otro la desestimaba) y, luego de una acalorada votación, la JDM resolvió aprobar el documento elaborado por el Frente Amplio con 17 votos en 31. El informe de la oposición, en tanto, obtuvo los restantes 14 votos y la investigadora no prosperó.

    “Este informe concluye que la denuncia presentada posee una entidad indiscutible, al referirse a la posible extinción de una concesión por mora, a la extensión oficiosa del plazo, a la cesión a un tercero en incumplimiento, a la ampliación por 20 años sin licitación ni control legislativo y a la eventual existencia de nulidades y perjuicios económicos relevantes”, señalaba el informe de la Coalición Republicana. En el texto se argumenta que la denuncia de Seijas tiene un origen absolutamente “serio y fundado”, al basarse en expedientes administrativos, pliegos, contratos, informes técnicos, versiones taquigráficas, doctrina y una observación del Tribual de Cuentas de la República.

    Burger King y las críticas

    Por otro lado, el informe del Frente Amplio que rechazó la comisión concluyó que “no se valora la existencia de actos ilícitos o presuntamente delictivos, careciendo la denuncia de la entidad suficiente”. Asimismo, expresó que “los actos administrativos cuestionados fueron acorde a derecho, estando dotados de la debida motivación, respondiendo la denuncia a disparidades de criterios jurídico-económicos, que no ameritan la designación de una comisión investigadora”. Y por último, afirma que tanto la intendencia como la JDM “brindaron los suficientes ámbitos políticos de discusión del tema, volviendo inoportuno e improcedente analizar nuevamente la temática”.

    El conflicto alrededor del antiguo parador Nelson y su cesión a Burger King ha sido motivo de críticas desde distintos sectores, que advierten que la adjudicación por 20 años se hizo “sin licitación pública ni aprobación legislativa”, lo que —afirman— podría violar la normativa vigente. El Tribunal de Cuentas de la República observó, en febrero de 2025, que la cesión realizada configuraba un nuevo contrato adjudicado directamente, lo que contravendría los procedimientos de licitación exigidos.

