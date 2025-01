La corriente sindical Articulación procesa un recambio de referentes mientras prepara el Congreso del PIT-CNT

En mayo de este año el PIT-CNT realizará un nuevo Congreso. De acuerdo al estatuto de la organización, este es el órgano de dirección de mayor jerarquía y debe reunirse cada dos años, aunque la periodicidad reglamentaria no se cumple en la práctica. En el Congreso, el PIT-CNT renueva su programa y sus autoridades, al definir la integración de una nueva Mesa Representativa que, a su vez, elige luego al Secretariado Ejecutivo. Este último es el órgano de conducción más cotidiano del movimiento sindical, con reuniones semanales.

Además de la salida ya confirmada de Elbia Pereira, el recambio dirigencial en Articulación también tiene en el horizonte a mediano plazo el relevo del secretario general de la Asociación de Bancarios del Uruguay, Fernando Gambera . En este caso, aunque el dirigente que integra el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT está próximo a la jubilación, no está definida la fecha en que dejará la militancia sindical y quizás sea después del Congreso.

Para asumir en el Codicen, la dirigente deberá esperar por la venia del nuevo Senado. Aunque renunciará al PIT-CNT, Elbia Pereira continuará en su cargo en la FUM hasta que sea designada oficialmente.

Sobre el futuro de la corriente, la dirigente se mostró confiada en que hay cuadros “jóvenes” preparados y “con ganas de asumir responsabilidades”. Recordó que en los últimos cuatro años Articulación trabajó con particular énfasis en la formación de dirigentes en distintos aspectos de la actividad sindical. “Hay que apostar a las mujeres jóvenes”, dijo.

También opinó que la “concepción” de Articulación es hoy tan “necesaria” para la interna sindical “como lo fue en sus orígenes”. Esa concepción, explicó, se caracteriza por buscar todas las “alianzas posibles”, procurar “acuerdos puntuales y generales”, y por priorizar la unidad. “En este momento es necesario que Articulación despliegue sus fortalezas”, afirmó.

La dirigente contó que informalmente la dirigencia sindical ya está inmersa en las conversaciones que preparan el Congreso. En términos generales sostuvo que no hay grandes diferencias programáticas que los separen a las distintas corrientes. Sin embargo, también reconoció que en el último período existieron algunas dificultades en la conducción sindical, y algunas que fueron “muy visibles”.

Congreso del PIT-CNT y aspectos “cruciales” para explorar alianzas

Al Congreso de 2021 Articulación y la corriente comunista llegaron con una alianza sólida que les daba la certeza de que, incluso en caso de que no hubiera un acuerdo para la integración de los órganos de dirección y fuera necesario ir a elecciones, la conducción del movimiento sindical quedaría en sus manos. Al mismo tiempo, la figura de Marcelo Abdala —a quien la alianza buscaba promover como presidente— no recogía los mismos apoyos que la del saliente Fernando Pereira, por lo que, para lograr su nombramiento, se dieron algunas concesiones a corrientes opositoras, como la ampliación de la Mesa Representativa (que pasó de 43 a 48 integrantes), que era un reclamo de la coordinación de sindicatos conocida como Grupo de los 8.

La previa del Congreso de 2025 es bastante diferente. La alianza de Articulación y la corriente comunista no está asegurada e, incluso, aparece lejana. “El escenario esta vez es más entreverado y, en caso de llegar elecciones, es difícil saber quién gana”, consideró, al ser consultado por Búsqueda, Favio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y los Servicios (Fuecys) y otro de los referentes de la corriente sindical Articulación.

Según dijo, Articulación tiene previsto empezar en febrero las conversaciones formales con otras corrientes explorando posibles sintonías y acuerdos. Antes de poder sellar una alianza hay aspectos que consideran “cruciales” y el primero es hacer “un análisis correcto” de lo que pasó en estos últimos años en la conducción sindical. El balance, dijo, implica el reconocimiento de que “las cosas no funcionaron del todo bien”, algo que, según Riverón, se refleja en “tensiones que se palpan”. Lo que no funcionó del todo bien, explica, fue la coordinación de las tres corrientes que llegaron a un acuerdo para la conducción. Además de la corriente comunista y Articulación, en el liderazgo del movimiento sindical está En Lucha, con José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT, como principal referente.

“Hay para reflexionar sobre cómo recomponer algunas heridas”, dijo Riverón.

IN-Favio-Riveron-Mauricio-Zina-Adhoc.jpg Presidente de Fuecys, Favio Riverón Mauricio Zina / AdhocFOTOS

El ejemplo más notorio de las dificultades que hubo en la conducción se reflejó en las divisiones en torno al plebiscito de la seguridad social. Tanto Articulación como En Lucha eran contrarias a la iniciativa. Sin embargo, la corriente comunista avanzó.

“Algunos aspectos de ese proceso de acumulación no salieron bien”, dijo Riverón. Además de las divisiones internas subrayó como un hecho relevante que la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) no se sumara al plebiscito, pese a ser un aliado histórico del movimiento sindical y una voz relevante en esa discusión en particular.

Aunque no quiso entrar en detalles, Elbia Pereira reconoció, en términos generales, que existieron dificultades de conducción en este período. “Pasaron cosas. Algunas inesperadas, algunas de estrategia y otras de táctica”, dijo.

A la luz de ese balance del último período, Articulación ve necesario “rediscutir” el nombramiento de las figuras de presidente, secretario general y vicepresidente. Estos cargos no existen en el estatuto de la organización y se nombran por acuerdos. En principio, dijo Riverón, la corriente está “mucho más cerca” de promover que el PIT-CNT vuelva a las figuras de coordinadores.

También tienen la intención de que la Mesa Representativa vuelva a reducir su integración. Esto busca una mejor gestión de las “asimetrías” internas, uno de los principales desafíos para una organización en la que “10 sindicatos tienen la mitad de los delegados en el Congreso”. En la Mesa Representativa, en cambio, cada sindicato tiene un voto más allá de su tamaño.

Finalmente, aunque tan importante o más que los puntos anteriores, Articulación considera fundamental, antes de llegar a alianzas, “discutir los alcances del bloque social y político de los cambios”. Este era un concepto primordial en la alianza con la corriente comunista, mientras que En Lucha y el Grupo de los 8 rechazaban ese concepto por considerar que va contra la independencia de clase al ubicar en un mismo espacio al movimiento sindical y el Frente Amplio.

En el último tiempo algunos referentes comunistas matizaron con alguna crítica la concepción del bloque social y político de los cambios. En entrevista con Búsqueda, Abdala dijo a principios de diciembre que, si bien se sigue “adscribiendo a la tesis de que potencialmente hay un bloque histórico que tiene determinada composición social y política y que sigue existiendo”, en el último hubo una diferencia importante que debe “resolver la vida”. En concreto, sostuvo que “nunca” había existido una oposición tan “abierta” de las “principales figuras del Frente Amplio” frente a una “iniciativa del movimiento sindical”, como ocurrió con el plebiscito de la seguridad social. Lo definió como “un divorcio”.

“¿Cómo se dilucida ese divorcio? Bueno, dependerá de qué políticas públicas se aplican. Y el movimiento sindical va a ser un actor empujando para que esas políticas públicas sean adecuadas”, afirmó.