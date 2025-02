La situación de liquidez del Pedeciba sigue “crítica” por atrasos en las transferencias del gobierno central

González explicó allí que a esa fecha Pedeciba disponía de $ 974.955,44 en la cuenta en pesos y nada en la cuenta en dólares. Indicó que ese monto en pesos está reservado para el pago parcial de salarios en caso de no recibir fondos esta semana. Según supo Búsqueda , el programa recibió este martes 4 un depósito de $ 6 millones qué permite pagar los salarios de enero. No obstante, “se mantiene el atraso en el pago a proveedores y devolución a investigadores”, por lo que la situación es igualmente “alarmante e inédita”, consignaron las fuentes.

Tanto las autoridades actuales del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) como las de la Universidad de la República (Udelar) —instituciones de las que depende, aunque su gestión es privada—, así como varias autoridades entrantes se encuentran al tanto de esta situación “inaudita”, apuntó el director de Pedeciba en su nota. González reafirmó que el problema “compromete la acción de Pedeciba no solamente en estos meses sino para todo el año”, porque el programa está “en riesgo” de no poder adquirir los equipos científicos aprobados en el llamado 2024, además de incumplir pagos a BPS e IRPF que implican importantes multas y recargos.

En cuanto a los pagos a proveedores y reintegros a investigadores “la situación de atraso es tan grande que requeriría que el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) habilite casi $ 20 millones” para ponerse al día. González estimó “difícil” que esto suceda en febrero, mientras prosiguen las gestiones “oficiales y oficiosas” para que se agilicen los depósitos.

Búsqueda confirmó que el Pedeciba no es la única institución científica que sufre esta situación de atrasos en las transferencias de recursos. Pero en este caso, dado su “pequeño tamaño relativo”, según explicó González, “el impacto se produce en forma mucho más inmediata” que en instituciones mayores.

El presupuesto global de Pedeciba asignado por el Poder Ejecutivo es de aproximadamente $ 99 millones al año (unos US$ 2.250.000 al cambio actual) que el MEF transfiere a través del MEC. Es “una cifra muy pequeña comparada a otras obligaciones del Estado”, comentó su director. “Las comparaciones son odiosas pero podemos decir, cortando un poco grueso, que nuestro presupuesto anual equivale a dos días de asistencia a la caja militar”, graficó González, para concluir: “Se trata de un monto que no justifica el atraso que estamos sufriendo”. Según había dicho a Búsqueda, por este motivo casi no pudieron “contribuir con los gastos de los laboratorios”, que es una de las principales actividades del Pedeciba.

Creado en 1986 por un convenio del Poder Ejecutivo, coordinado por el MEC y la Udelar, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Pedeciba surgió tras la dictadura (1973-1985), y entre sus objetivos estaba la repatriación de científicos y la organización de posgrados en ciencias. Actualmente, está integrado por más de 2.000 investigadores y estudiantes repartidos en las áreas de Biología, Física, Geociencias, Informática, Matemática y Química.