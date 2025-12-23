Oposición alerta por muertes recientes en el Hospital Regional de Salto y ASSE cuestiona usos “políticos”

La muerte de un joven de 32 años en el CTI del Hospital Regional de Salto (HRS) está teniendo repercusiones políticas y eventualmente judiciales, en una comunidad que quedó muy conmovida por el fallecimiento de este hombre, pequeño comerciante y padre de una niña de nueve, conocido en la ciudad por su emprendimiento de hamburguesas y su espíritu solidario.

El fallecimiento de Jonathan Núñez , Jona, ocurrió en la madrugada del lunes 15 de diciembre tras una hemorragia interna masiva. Ahí había ingresado el día anterior, según dijeron a Búsqueda fuentes de esa unidad de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ). El 8 de diciembre, Núñez había denunciado en su cuenta de Instagram que la atención en ese hospital, del que era usuario, dejaba “mucho que desear”. Luego de señalar el problema congénito que padece —una acumulación no cancerosa de vasos sanguíneos y linfáticos que había afectado su garganta y su lengua—, denunció que en ese centro tanto él como otros pacientes sufren una demora de días en ser atendidos y que su tío había fallecido tras una mala praxis.

“Hace más de un mes que estoy con un problema de salud, y para hacerme una tomografía me internan, me sacan (…), le toman el pelo a la gente”, afirmó. Y siguió: “No se dejen estar, (con) la salud no se juega (…). En el nombre de Dios, dejo mi salud en manos de él porque en el Hospital de Salto me enviaron para atrás”.

En su última publicación, el 13 de diciembre, decía que en la madrugada había sufrido “un sangrado interno” y que se iba a tener que internar. “Estoy con anemia, estoy atravesando una dificultad de salud. Sé que todo se va a resolver en manos de Dios”, dijo. Era un hombre que expresaba mucha fe religiosa.

Mientras ASSE anunció el inicio de una investigación sobre lo ocurrido, el HRS señaló en un comunicado que Núñez “recibió todas las consultas, interconsultas, estudios y procedimientos que fueron indicados durante su atención, conforme a las evaluaciones clínicas realizadas”. En paralelo, resaltó que hasta que no concluyan las investigaciones “no es posible brindar públicamente detalles específicos sobre este ni sobre ningún otro caso individual” por razones de confidencialidad y secreto médico.

Fuentes del hospital dijeron a Búsqueda que existe cierta preocupación por la posibilidad de que la tensión “política” provocada en los últimos días por este caso afecte “la relación médico-pacientes” en ese centro asistencial con casi 80.000 usuarios. Es que la muerte de Núñez fue precedida por el fallecimiento de una recién nacida en el Hospital de Salto a principios de noviembre. La madre de la niña —proveniente de un contexto crítico— ingresó en horas de la madrugada para dar a luz a la emergencia; pocas horas después, fue encontrada la bebé sin vida al lado de su madre. El HRS hizo la denuncia policial y en Fiscalía.

Repercusiones

Jona Núñez era muy conocido en Salto. Su cuenta de Instagram personal (@jonass_nu04) tenía 4.317 seguidores y la de su emprendimiento comercial (@jonassburger) 10.800. Incluso en su último mensaje en dicha red social no dejó de promocionar sus hamburguesas. “Es mucho dolor el que sentimos. Saber que no voy a volver a escuchar la voz de mi hermano duele. Ojalá un día vengas a Salto y la gente te cuente cómo era él. Un tipo que vivía haciendo caridad, ayudando a la gente. Incluso hacía jornadas donde regalaba desayunos en la puerta del hospital. Justo del hospital…”, dijo a Búsqueda su hermano, Bryan Núñez.

La familia tiene pensado denunciar al HRS por mala praxis. “Tengo conocidos ahí adentro. A mi hermano lo aislaron en el CTI solo para sacarle el celular y que no hiciera vivos denunciando que no lo atendían. Que no hiciera mover a Salto”, aseguró Bryan. La intención de accionar judicialmente ya fue transmitida por la familia a la dirección del hospital. “Lo que nos queda es que se haga justicia por la niña, mi sobrina. Le falta el papá, su amigo, el que siempre estuvo con ella”, agregó el joven. La niña vivía con su padre y su abuela. La madre está privada de libertad.

Sin embargo, la abogada de la familia, Roxana Maldonado, dijo que aún no tienen claros los pasos a seguir. “Pedimos la historia clínica (de Núñez) para ver qué hacer. Por ahora ni siquiera tenemos las causas de la muerte”, dijo a Búsqueda.

Hospital-Salto ASSE

El fallecimiento dejó a la ciudad muy conmovida. La conferencia de prensa que dieron el 16 de diciembre las autoridades del Hospital de Salto, con su directora Gabriela González a la cabeza, tuvo momentos de tensión que incluso motivaron que se llamara a la Policía. Según un comunicado suscrito por 19 periodistas locales, esto resultó “absolutamente injustificable”: “Remite a prácticas que creíamos superadas y evoca tiempos oscuros del país”, criticaron. Desde ASSE se indicó que pocas veces se vio “una conferencia tan violenta”. En ella, González —quien leyó el comunicado que aseguró que el paciente tuvo toda la atención necesaria— dijo que no había recibido ninguna denuncia por vías formales y que el establecimiento “no se maneja por redes sociales”.

En el ámbito político también hubo repercusiones en todos los diputados salteños de la oposición. En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, fechada ese mismo 16, el colorado Horacio de Brum pidió a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y a las autoridades de ASSE “una intervención integral y prioritaria” en el HRS, que consideró urgente. A los recientes “episodios de extrema gravedad”, como el de los fallecimientos de la bebé y de Núñez, se suman reiteradas “denuncias de usuarios y equipos de salud” por carencias materiales y de recursos humanos, así como “una situación de inestabilidad y controversia en la conducción del hospital”.

Su par nacionalista Pablo Constenla realizó el 18 un pedido de informes a ASSE y al Ministerio de Salud Pública (MSP) en el que solicitó detalles de lo ocurrido en ambos casos fatales, así como información del Sistema de Atención al Usuario y los traslados en ambulancia del HRS. “Yo lo conocía (a Núñez); era muy querido, un muchacho muy humilde, con una gran humanidad. Queremos saber bien qué pasó sin antes salir a juzgar o hacer juicios de responsabilidades”, dijo a Búsqueda. Llegado el caso, no descarta citar a la dirección de ese hospital al Parlamento.

La diputada suplente de Identidad Soberana Natalia Pigurina, si bien fue electa por Montevideo, también es salteña. Ella fue más allá y solicitó el “apartamiento transitorio” de González de su cargo al frente del hospital “mientras se sustancian las auditorías e investigaciones”.

Tomógrafos

Desde el hospital regional, donde se reafirmó que Núñez “estaba siendo atendido correctamente” de la “patología crónica y aguda” que sufría, que además se había agravado, se indicó que este último episodio se está utilizando políticamente. “Acá hay una campaña política y hay representantes nacionales que están aprovechando lo que pasa para hacer campaña”, dijeron a Búsqueda fuentes de ASSE.

La mención al tomógrafo que hizo Núñez, y que replicaron distintos actores políticos, es parte de esa campaña, afirman. La propia González había reconocido a El País que el tomógrafo que estaba en Salto, y que no había sido utilizado, es el que fue derivado al Hospital del Cerro, donde fue inaugurado el 1º de diciembre. En su momento esto motivó cuestionamientos de Constenla y Pigurina.

Núñez tenía prevista una tomografía el 4 de diciembre a pedido de su otorrinolaringólogo. En Salto, ASSE les paga a sus usuarios este estudio en el Centro Médico de Salto, un prestador privado. Según dijo González en la conferencia de prensa, ese estudio fue suspendido porque “Núñez no tenía la preparación correspondiente”, sin especificar cuál era. Este fue recoordinado para el 8 de diciembre, pero ese día el tomógrafo estaba roto. El examen finalmente se hizo el 10 de diciembre.

Ese tomógrafo del Centro Médico será hasta el lunes 29 el único tomógrafo de Salto. Ese día se inaugurará el del HRS, un aparato que llegó al país el 16 de diciembre, al día siguiente de la muerte de Núñez. El que fue derivado al Cerro estaba ahí “encajonado” desde noviembre de 2024, sin que se hubiese adaptado “un búnker” para instalarlo, que recién estará pronto el próximo lunes. Desde el HRS aseguran que aunque el tomógrafo estuviera funcionando en el establecimiento de ASSE, esto no hubiera evitado la muerte de Núñez.