  • Cotizaciones
    jueves 09 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Presidencia prevé usar inteligencia artificial para mejorar el análisis de archivos de la dictadura

    El proyecto, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, incluye diseñar una app para gestionar información sobre el último período dictatorial

    Documentos militares de la última dictadura encontrados en las instalaciones de lo que había sido el Estado Mayor Conjunto y entregados en 2008 a Presidencia de la República.

    Documentos militares de la última dictadura encontrados en las instalaciones de lo que había sido el Estado Mayor Conjunto y entregados en 2008 a Presidencia de la República.

    FOTO

    Ministerio de Defensa Nacional
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiente de Presidencia de la República, proyecta incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) como parte de un proceso de modernización de la gestión documental vinculada a la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

    En la Memoria Anual 2025 de la gestión del gobierno, divulgada en marzo, el organismo asegura que durante este año espera conseguir el financiamiento para desarrollar un proyecto que utilice IA en los “procesos sustantivos” de digitalización y recuperación de documentos oficiales relacionados a la dictadura. Se trata de un proyecto piloto en el cual participarán funcionarios científicos de Presidencia que determinarán la factibilidad técnica de utilizar reconocimiento OCR (por su sigla en inglés de reconocimiento óptico de caracteres), generación automática de metadatos y búsquedas de información asistidas por IA.

    Leé además

    Sebastian Valdomir y Carolina Cosse durante la conferencia de prensa en la que informaron del hallazgo de 12 cajas con actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura.
    Parlamento

    Parlamento digitaliza actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura para publicarlas

    Por Redacción Búsqueda
    Hospital Policial.
    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda

    A partir de los resultados del proyecto piloto, “se diseñará una aplicación que permita avanzar en forma más rápida en la gestión de la información relacionada con el pasado reciente”, indicó la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

    Información-Rollos-Archivos Dictadura-Calvelo-adhoc
    Documentos de inteligencia de la dictadura uruguaya, pertenecientes al Archivo Berrutti.

    Documentos de inteligencia de la dictadura uruguaya, pertenecientes al Archivo Berrutti.

    OCR refiere a una tecnología que permite convertir imágenes de texto —como documentos escaneados o fotos— en texto digital que puede ser editado e indexado. Por su parte, mediante la generación automática de metadatos, la IA identifica y asigna información clave —fecha, personas, temas, lugares— a un documento, lo que ayuda a ordenarlo y encontrarlo más fácilmente. Por último, las herramientas de recuperación de información asistidas por IA permiten realizar consultas más inteligentes dentro del archivo al comprender el contexto y no limitarse a coincidencias exactas, lo que facilita la búsqueda de información relevante.

    Más allá de este proyecto sobre IA, para 2026 la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente también continuará realizando mejoras tecnológicas al Archivo Berrutti. Se trata de uno de los principales acervos documentales sobre la represión en Uruguay, originado durante la gestión de Azucena Berrutti al frente del Ministerio de Defensa (2005-2008), cuando se localizaron, recopilaron y microfilmaron miles de documentos de inteligencia militar y policial vinculados a la dictadura.

    En ese marco, se dará continuidad a la descripción del Archivo Berrutti en AtoM (acrónimo en inglés de Access to Memory), una plataforma digital de código abierto, diseñada para la gestión y la descripción de archivos, que permite organizar documentos según estándares internacionales y facilitar su consulta en línea con el objetivo de responder de forma más ágil y eficaz a los requerimientos de juzgados y de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

    “Este proceso descriptivo facilita el acceso y la recuperación de la información de manera mucho más eficaz y ágil, sustituyendo al sistema manual de recuperación de la información que se estaba utilizando para gran parte del acervo documental”, explicó el organismo.

    La orden de Sandra Lazo

    Las iniciativas de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente se inscriben en una estrategia más amplia, orientada a mejorar el acceso, la sistematización y la explotación de información para la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

    El año pasado retomó un convenio con el Ministerio del Interior y la Universidad de la República para digitalizar el archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía Nacional. El acuerdo también incluye expedientes de la Justicia militar y material de jefaturas de Policía del interior.

    Información-Lazo-Casablanca-Evento Dictadura-Zina-adhoc
    La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, junto a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca.

    La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, junto a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca.

    También se acordó que el Ministerio de Defensa Nacional avance en la digitalización integral de sus archivos, proceso que hasta el momento registra alrededor de un 50% de avance.

    A inicios de año, el Ministerio de Defensa Nacional recordó a todas las unidades de las Fuerzas Armadas su deber de entregar toda la información que permita conocer el destino de personas detenidas desaparecidas antes y durante la última dictadura cívico-militar.

    Una resolución fechada el 4 de diciembre y firmada por la ministra Sandra Lazo encomendó al Comando General del Ejército Nacional, al Comando General de la Armada Nacional, al Comando General de la Fuerza Aérea Uruguaya, a la Dirección de Inteligencia Estratégica del Ejército y a las demás dependencias y reparticiones dependientes de Defensa Nacional “asegurar el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales que obren en el ámbito del ministerio”.

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Orsi y el ministro Civila, el martes 7, en la presentación de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

    El gobierno anuncia plan con medidas sociales, aunque hay dudas sobre su financiamiento

    Por Redacción Búsqueda
    Una incautación de droga realizada en agosto de 2025 en Montevideo es investigada por Uruguay para determinar la participación de Marset, un caso de posible interés para Estados Unidos.

    La defensa de Sebastián Marset y fiscales de Estados Unidos abren la posibilidad a un acuerdo para evitar ir a juicio

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    La DGI prepara su “cambio de paradigma institucional”, entre varias “debilidades”

    Por Redacción Búsqueda
    Militantes sindicales durante un paro del PIT-CNT en 2025.

    El PIT-CNT prepara un año con presencia “en la calle” para impulsar su agenda en un escenario complejo

    Por Martín Mocoroa
    // Leer el objeto desde localStorage