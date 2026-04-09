Presidencia prevé usar inteligencia artificial para mejorar el análisis de archivos de la dictadura

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dependiente de Presidencia de la República , proyecta incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) como parte de un proceso de modernización de la gestión documental vinculada a la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

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En la Memoria Anual 2025 de la gestión del gobierno, divulgada en marzo, el organismo asegura que durante este año espera conseguir el financiamiento para desarrollar un proyecto que utilice IA en los “procesos sustantivos” de digitalización y recuperación de documentos oficiales relacionados a la dictadura. Se trata de un proyecto piloto en el cual participarán funcionarios científicos de Presidencia que determinarán la factibilidad técnica de utilizar reconocimiento OCR (por su sigla en inglés de reconocimiento óptico de caracteres), generación automática de metadatos y búsquedas de información asistidas por IA.

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A partir de los resultados del proyecto piloto, “se diseñará una aplicación que permita avanzar en forma más rápida en la gestión de la información relacionada con el pasado reciente”, indicó la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

OCR refiere a una tecnología que permite convertir imágenes de texto —como documentos escaneados o fotos— en texto digital que puede ser editado e indexado. Por su parte, mediante la generación automática de metadatos, la IA identifica y asigna información clave —fecha, personas, temas, lugares— a un documento, lo que ayuda a ordenarlo y encontrarlo más fácilmente. Por último, las herramientas de recuperación de información asistidas por IA permiten realizar consultas más inteligentes dentro del archivo al comprender el contexto y no limitarse a coincidencias exactas, lo que facilita la búsqueda de información relevante.

Más allá de este proyecto sobre IA, para 2026 la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente también continuará realizando mejoras tecnológicas al Archivo Berrutti. Se trata de uno de los principales acervos documentales sobre la represión en Uruguay , originado durante la gestión de Azucena Berrutti al frente del Ministerio de Defensa (2005-2008), cuando se localizaron, recopilaron y microfilmaron miles de documentos de inteligencia militar y policial vinculados a la dictadura.

En ese marco, se dará continuidad a la descripción del Archivo Berrutti en AtoM (acrónimo en inglés de Access to Memory), una plataforma digital de código abierto, diseñada para la gestión y la descripción de archivos, que permite organizar documentos según estándares internacionales y facilitar su consulta en línea con el objetivo de responder de forma más ágil y eficaz a los requerimientos de juzgados y de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

“Este proceso descriptivo facilita el acceso y la recuperación de la información de manera mucho más eficaz y ágil, sustituyendo al sistema manual de recuperación de la información que se estaba utilizando para gran parte del acervo documental”, explicó el organismo.

La orden de Sandra Lazo

Las iniciativas de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente se inscriben en una estrategia más amplia, orientada a mejorar el acceso, la sistematización y la explotación de información para la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

El año pasado retomó un convenio con el Ministerio del Interior y la Universidad de la República para digitalizar el archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía Nacional. El acuerdo también incluye expedientes de la Justicia militar y material de jefaturas de Policía del interior.

Información-Lazo-Casablanca-Evento Dictadura-Zina-adhoc La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, junto a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca. Mauricio Zina/adhocFOTOS

También se acordó que el Ministerio de Defensa Nacional avance en la digitalización integral de sus archivos, proceso que hasta el momento registra alrededor de un 50% de avance.

A inicios de año, el Ministerio de Defensa Nacional recordó a todas las unidades de las Fuerzas Armadas su deber de entregar toda la información que permita conocer el destino de personas detenidas desaparecidas antes y durante la última dictadura cívico-militar.

Una resolución fechada el 4 de diciembre y firmada por la ministra Sandra Lazo encomendó al Comando General del Ejército Nacional, al Comando General de la Armada Nacional, al Comando General de la Fuerza Aérea Uruguaya, a la Dirección de Inteligencia Estratégica del Ejército y a las demás dependencias y reparticiones dependientes de Defensa Nacional “asegurar el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales que obren en el ámbito del ministerio”.