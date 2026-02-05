  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ricardo Gil anunció su salida de la “secretaría antilavado”

    El asesor de la Senaclaft colabora en varias investigaciones complejas y todavía no definió la fecha exacta en la que se hará efectiva su renuncia

    Información-Ricardo Gil Iribarne-Riéndose-Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y expresidente de la “junta anticorrupción”, Ricardo Gil, formalizó esta semana su decisión de abandonar el cargo. La decisión fue recibida como una mala noticia por el equipo y los fiscales que trabajan en temas de narcotráfico y otros delitos vinculados al blanqueo de capitales, reconstruyó Búsqueda.

    Gil, de 77 años, transmitió al equipo de la “secretaría antilavado” que todavía no tiene fecha definida de salida. Las fuentes consultadas evaluaron que su renuncia ocurrirá en cuestión de semanas, una vez que se hayan consolidado algunas investigaciones fiscales con las que colabora.

    Leé además

    El cardenal Daniel Sturla participa de una jornada de atletismo de Fundación Sophia.
    Educación

    En “contravención” de la ley, la Fundación Sophia omitió presentar sus balances desde 2019, según el MEC

    Por Nicolás Delgado
    Vista de la terminal de TCP en el Puerto de Montevideo. 
    Terminal Cuenca del Plata

    Gobierno dice que fallo del TCA sobre acuerdo con Katoen Natie “despeja” restricciones para el puerto

    Por Redacción Búsqueda

    El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública y extitular de la Senaclaft volvió de su retiro para integrar el equipo que armó la secretaria antilavado, Sandra Libonatti. Gil lideró talleres de formación en el interior e integra equipos técnicos convocados por varios fiscales que trabajan en casos complejos.

    El cambio de enfoque en el combate al lavado, según las autoridades, ha dado sus primeros resultados.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado