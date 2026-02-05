Ricardo Gil anunció su salida de la “secretaría antilavado”

El asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y expresidente de la “junta anticorrupción”, Ricardo Gil, formalizó esta semana su decisión de abandonar el cargo. La decisión fue recibida como una mala noticia por el equipo y los fiscales que trabajan en temas de narcotráfico y otros delitos vinculados al blanqueo de capitales, reconstruyó Búsqueda.
Gil, de 77 años, transmitió al equipo de la “secretaría antilavado” que todavía no tiene fecha definida de salida. Las fuentes consultadas evaluaron que su renuncia ocurrirá en cuestión de semanas, una vez que se hayan consolidado algunas investigaciones fiscales con las que colabora.
El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública y extitular de la Senaclaft volvió de su retiro para integrar el equipo que armó la secretaria antilavado, Sandra Libonatti. Gil lideró talleres de formación en el interior e integra equipos técnicos convocados por varios fiscales que trabajan en casos complejos.
El cambio de enfoque en el combate al lavado, según las autoridades, ha dado sus primeros resultados.