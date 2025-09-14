Adiós a Hermeto Pascoal, el “hechicero” de los ritmos que transformó la música brasileña

Con su característica barba y cabello blancos, Hermeto Pascoal era conocido como “El Hechicero”, un apodo que reflejaba su habilidad para crear música con una sorprendente variedad de instrumentos y objetos cotidianos.
El célebre músico brasileño Hermeto Pascoal, que alcanzó fama internacional por sus colaboraciones con la leyenda del jazz Miles Davis, murió a los 89 años, informó su familia
Con su característica barba y cabello blancos, Hermeto Pascoal era conocido como “El Hechicero”, un apodo que reflejaba su habilidad para crear música con una sorprendente variedad de instrumentos y objetos cotidianos.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Con serenidad y afecto, anunciamos que Pascoal ha partido hacia el reino espiritual, acompañado por su familia y sus compañeros músicos.
“En el preciso momento de su fallecimiento, su grupo estaba en el escenario, tal como él lo hubiera deseado: haciendo sonido y música”, señalaba un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram del músico. “Si deseas honrarlo, deja que suene una sola nota —ya sea de un instrumento, tu voz o incluso una tetera— y ofrécela al universo”, añadía la publicación, firmada por su familia y su equipo.
Pascoal colaboró en múltiples ocasiones con Miles Davis, cuyas interpretaciones de sus composiciones se sumaron a las de numerosos músicos destacados de todo el mundo.
Nacido en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, fue un virtuoso de múltiples instrumentos y poseía una extraordinaria capacidad para la improvisación.
“Despedimos a un genio”, afirmó el cantante Caetano Veloso, quien recordó, aunque minimizó, una antigua disputa pública que mantuvo con Pascoal.
”Hermeto Pascoal es uno de los puntos más altos de la historia de la música en Brasil”, agregó en Instagram.
Con AFP
FUENTE:RFI