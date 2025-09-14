  • Cotizaciones
    Adiós a Hermeto Pascoal, el “hechicero” de los ritmos que transformó la música brasileña

    El célebre músico brasileño Hermeto Pascoal, que alcanzó fama internacional por sus colaboraciones con la leyenda del jazz Miles Davis, murió a los 89 años, informó su familia

    Hermeto Pascoal fue un virtuoso que destacó en varios instrumentos y tenía una extraordinaria capacidad para improvisar.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Con su característica barba y cabello blancos, Hermeto Pascoal era conocido como “El Hechicero”, un apodo que reflejaba su habilidad para crear música con una sorprendente variedad de instrumentos y objetos cotidianos.

    Con serenidad y afecto, anunciamos que Pascoal ha partido hacia el reino espiritual, acompañado por su familia y sus compañeros músicos.

    “En el preciso momento de su fallecimiento, su grupo estaba en el escenario, tal como él lo hubiera deseado: haciendo sonido y música”, señalaba un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram del músico. “Si deseas honrarlo, deja que suene una sola nota —ya sea de un instrumento, tu voz o incluso una tetera— y ofrécela al universo”, añadía la publicación, firmada por su familia y su equipo.

    Pascoal colaboró en múltiples ocasiones con Miles Davis, cuyas interpretaciones de sus composiciones se sumaron a las de numerosos músicos destacados de todo el mundo.

    Embed - Hermeto Pascoal & Grupo - Viva Edu Lobo! - ao vivo no Jazz à Vienne (FR) - 2018

    Nacido en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, fue un virtuoso de múltiples instrumentos y poseía una extraordinaria capacidad para la improvisación.

    “Despedimos a un genio”, afirmó el cantante Caetano Veloso, quien recordó, aunque minimizó, una antigua disputa pública que mantuvo con Pascoal.

    ”Hermeto Pascoal es uno de los puntos más altos de la historia de la música en Brasil”, agregó en Instagram.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

