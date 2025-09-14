Adiós a Hermeto Pascoal, el “hechicero” de los ritmos que transformó la música brasileña

El célebre músico brasileño Hermeto Pascoal, que alcanzó fama internacional por sus colaboraciones con la leyenda del jazz Miles Davis, murió a los 89 años, informó su familia

Hermeto Pascoal fue un virtuoso que destacó en varios instrumentos y tenía una extraordinaria capacidad para improvisar.

Con su característica barba y cabello blancos, Hermeto Pascoal era conocido como “El Hechicero”, un apodo que reflejaba su habilidad para crear música con una sorprendente variedad de instrumentos y objetos cotidianos.

Con serenidad y afecto, anunciamos que Pascoal ha partido hacia el reino espiritual, acompañado por su familia y sus compañeros músicos.

“En el preciso momento de su fallecimiento, su grupo estaba en el escenario, tal como él lo hubiera deseado: haciendo sonido y música”, señalaba un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram del músico. “Si deseas honrarlo, deja que suene una sola nota —ya sea de un instrumento, tu voz o incluso una tetera— y ofrécela al universo”, añadía la publicación, firmada por su familia y su equipo.

Pascoal colaboró en múltiples ocasiones con Miles Davis, cuyas interpretaciones de sus composiciones se sumaron a las de numerosos músicos destacados de todo el mundo.