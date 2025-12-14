  • Cotizaciones
    domingo 14 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ataque en Sídney: 16 muertos y alerta internacional por celebraciones judías

    El ataque ocurrió en Bondi Beach durante un evento de la comunidad judía y provocó refuerzos de seguridad en ciudades de todo el mundo

    Una vela con la menorá se enciende en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney.

    Una vela con la menorá se enciende en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Entre los fallecidos hay un niño de 12 años y un ciudadano francés. Otros tres menores permanecen internados con heridas de diversa gravedad.

    Leé además

    Los trabajadores de la salud trasladan a una mujer en una camilla a una ambulancia después de un tiroteo en Bondi Beach en Sydney el 14 de diciembre de 2025.
    Video
    Sídney

    Al menos 12 muertos tras un tiroteo en la playa más famosa de Australia durante una celebración judía

    Por RFI
    Red social Facebook
    Video
    Tecnología

    Australia, primer país en poner fin al acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

    Por France 24

    El ministro de Salud estatal, Ryan Park, informó que el balance de muertos se actualizó durante la noche, tras el ataque que dejó además decenas de heridos. La policía australiana confirmó que los autores del atentado eran un padre y su hijo, y continúa investigando las motivaciones del ataque, que tuvo como blanco un evento de la comunidad judía.

    Embed - Minutes of terror: What witnesses saw in the Bondi Beach shooting

    Se refuerza la seguridad en Hanukkah en todo el mundo

    La conmoción por el ataque tuvo repercusiones inmediatas a nivel internacional. Grandes ciudades como Berlín, Londres, Nueva York y Varsovia anunciaron un refuerzo de la seguridad en torno a las celebraciones de Hanukkah y a los principales puntos de reunión de la comunidad judía.

    En Berlín, la policía informó que intensificó las medidas de seguridad alrededor de la Puerta de Brandeburgo, donde se realiza el encendido de una gran menorá eléctrica. “Habíamos planificado una seguridad integral para el evento de esta noche, pero a la luz de los acontecimientos en Sídney reforzaremos aún más nuestra presencia”, señaló un portavoz policial en la red social X.

    En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció protección adicional para sinagogas y celebraciones públicas de Hanukkah en toda la ciudad. “Seguiremos garantizando que la comunidad judía pueda celebrar la festividad con seguridad. Rezamos por los heridos y nos unimos contra el odio”, escribió también en X.

    Medidas similares se adoptaron en Varsovia, donde se redobló la seguridad armada en la sinagoga principal para los actos del domingo por la noche. La policía polaca informó que decidió reforzar los operativos de prevención tras el ataque en Australia.

    Embed - Australia condena “ataque terrorista” contra comunidad judía del país

    Macron y Trump, condolencias ante “un ataque terrible”

    La muerte del ciudadano francés Dan Elkayam generó reacciones en París. El presidente Emmanuel Macron expresó su “profunda tristeza” por la víctima francesa y transmitió sus condolencias a los familiares y a las autoridades australianas.

    Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el ataque y lo calificó como “un ataque puramente antisemita”. “Fue un ataque terrible, con múltiples muertos y heridos graves. Fue antisemita, obviamente”, afirmó durante un acto en la Casa Blanca.

    Embed - Donald Trump speaks on Bondi shooting

    También hubo reacciones desde Israel. Líderes políticos israelíes condenaron el tiroteo y el primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al gobierno australiano de haber alimentado un clima de antisemitismo previo al ataque. Las declaraciones fueron rechazadas por Brendan Berne, ex embajador de Australia en Francia y ante la APEC, quien calificó esas acusaciones de “injustas” y sostuvo que Canberra ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos para combatir el antisemitismo, tanto dentro como fuera del país.

    En paralelo al dolor por las víctimas, en Australia se multiplicaron los mensajes de reconocimiento hacia un hombre que intervino durante el ataque y que es considerado un “héroe” por muchos ciudadanos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre enfrentando a uno de los atacantes, logrando arrebatarle el arma y obligarlo a retroceder.

    Embed - Video shows bystander tackling and disarming one of the shooters at Sydney’s Bondi Beach

    El medio local 7News identificó al hombre como Ahmed al Ahmed, de 43 años, vendedor de frutas, quien habría recibido dos disparos durante el forcejeo. Las autoridades señalaron que su intervención pudo haber evitado un número aún mayor de víctimas.

    El tiroteo de Bondi Beach es considerado uno de los ataques armados más graves en Australia en los últimos años y volvió a poner en el centro del debate internacional la seguridad de los eventos religiosos y el aumento de los ataques antisemitas a nivel global.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Educación

    Ceibal pagó US$ 21 millones en cinco años a institutos extranjeros por enseñanza remota de inglés y computación

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    El gobierno se embandera con la “revolución de las cosas simples” mientras enfrenta ruidos internos

    Por Santiago Sánchez
    Lo que dejó la interpelación

    Cardama: el FA plantea que el Parlamento investigue responsabilidades del anterior gobierno y la oposición habla de “plan maquiavélico”

    Por Victoria Fernández
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda