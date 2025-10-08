  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    El Congreso argentino limita los poderes de decreto de Milei en un duro golpe al líder libertario

    El Congreso argentino votó abrumadoramente a favor de limitar la facultad del presidente Javier Milei para gobernar por decreto, lo que supone otro revés para el libertario de derecha

    El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante un evento este lunes, en Buenos Aires.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante un evento este lunes, en Buenos Aires.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Congreso de Argentina votó este miércoles por abrumadora mayoría restringir la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar por decreto, el último de una serie de reveses para el líder de derecha.

    Milei, cuyo partido es minoría en el Parlamento, ha emitido más de 70 decretos desde que asumió el cargo en diciembre de 2023 para impulsar su agenda de austeridad.

    La Cámara de Diputados aprobó por 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones una modificación al proyecto de ley que regula los decretos presidenciales.

    El proyecto de ley, que ya había sido aprobado por el Senado, estipula que un decreto puede ser revocado por una sola cámara del parlamento.

    Anteriormente, se requería una mayoría de ambas cámaras del parlamento para rechazar una orden presidencial.

    El proyecto de ley ahora vuelve al Senado, donde se espera que sea aprobado.

    Nuevo golpe para Milei

    La votación supone un nuevo golpe para Milei, de 54 años, que se está recuperando de los escándalos dentro de su partido, una corrida del peso que lo obligó a pedir a Washington un rescate financiero el mes pasado y tres votaciones anteriores del Congreso que revocaron algunos de sus vetos al gasto.

    Milei, quien ganó la presidencia haciendo campaña como outsider, ha denunciado al Congreso como un “nido de ratas” y a sus miembros como una “casta política”.

    El lunes, intentó revivir la personalidad de estrella de rock que lo ayudó a ser elegido al encabezar un concierto para celebrar el lanzamiento de su último libro promocionando lo que él llama su “milagro” económico.

    Pero parece cada vez más vulnerable de cara a las elecciones intermedias del 26 de octubre, en las que se elegirá la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

    El mes pasado, su partido La Libertad Avanza fue derrotado por el centroizquierda en las encuestas de la provincia de Buenos Aires, consideradas un indicador de su apoyo.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

