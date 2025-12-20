El Mercosur advierte a la Unión Europea: “los plazos no son infinitos” para cerrar el acuerdo comercial
Representantes del Mercosur reclamaron a la Unión Europea avances concretos en la firma del acuerdo de libre comercio, prevista para este sábado, y advirtieron que las demoras, impulsadas por la oposición de agricultores europeos, no pueden extenderse indefinidamente
Los ministros de Exteriores de los países del Mercosur iniciaron su cita semestral en la que abordaron a puerta cerrada el acuerdo comercial con la Unión Europea, tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.
“Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos”, declaró el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, tras una reunión con sus pares del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.
Ramírez negó haber recibido esa información de manera oficial. “Leí en los medios de comunicación esta información. Hablé con el canciller brasileño Mauro Vieira, le pregunté si él había recibido alguna comunicación oficial como presidente pro témpore, y me dijo que no. Yo tampoco he recibido ninguna comunicación oficial”, afirmó.
Un acuerdo negociado durante 25 años
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negocian este tratado con la Unión Europea desde hace un cuarto de siglo. De concretarse, daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo. “La voluntad política del Mercosur es suscribir este acuerdo, la cuestión es que los plazos hacen que tengamos que orientar nuestro esfuerzo hacia otros mercados”, señaló Ramírez.
En ese marco, el canciller paraguayo mencionó que el bloque ha avanzado en acercamientos comerciales con Catar, Emiratos Árabes Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Resistencia agrícola y tensiones políticas en Europa
La oposición al acuerdo se concentra especialmente entre agricultores europeos, en particular en Francia e Italia, que temen la competencia de productos del Mercosur como carne, arroz, miel o soja, considerados más competitivos por sus menores exigencias productivas.
Pese a ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró “confiada” en cerrar el acuerdo en enero. Desde Alemania, un portavoz del gobierno afirmó que “la cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo”. Sin embargo, una fuente del gobierno brasileño advirtió que en Francia “hay algo más allá de lo racional que impide que se firme”, en un contexto político interno delicado, marcado este viernes por nuevas protestas de agricultores frente a una residencia del presidente Emmanuel Macron.