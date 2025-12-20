El Mercosur advierte a la Unión Europea: “los plazos no son infinitos” para cerrar el acuerdo comercial

Representantes del Mercosur reclamaron a la Unión Europea avances concretos en la firma del acuerdo de libre comercio, prevista para este sábado, y advirtieron que las demoras, impulsadas por la oposición de agricultores europeos, no pueden extenderse indefinidamente

Los ministros de Exteriores de los países del Mercosur iniciaron su cita semestral en la que abordaron a puerta cerrada el acuerdo comercial con la Unión Europea, tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.

“Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos”, declaró el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, tras una reunión con sus pares del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

El ministro subrayó que la voluntad política del bloque sudamericano sigue intacta, pero dejó en claro que las demoras prolongadas pueden tener consecuencias en la estrategia externa del Mercosur.

Dudas sobre la nueva fecha y falta de comunicación oficial En Bruselas, una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos señalaron que la nueva fecha prevista para la firma del acuerdo sería el 12 de enero, en Paraguay, país que asumirá la presidencia rotativa del Mercosur este sábado.

Ramírez negó haber recibido esa información de manera oficial. “Leí en los medios de comunicación esta información. Hablé con el canciller brasileño Mauro Vieira, le pregunté si él había recibido alguna comunicación oficial como presidente pro témpore, y me dijo que no. Yo tampoco he recibido ninguna comunicación oficial”, afirmó.

Un acuerdo negociado durante 25 años Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negocian este tratado con la Unión Europea desde hace un cuarto de siglo. De concretarse, daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo. “La voluntad política del Mercosur es suscribir este acuerdo, la cuestión es que los plazos hacen que tengamos que orientar nuestro esfuerzo hacia otros mercados”, señaló Ramírez.