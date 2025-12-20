  • Cotizaciones
    sábado 20 de diciembre de 2025

    El Mercosur advierte a la Unión Europea: “los plazos no son infinitos” para cerrar el acuerdo comercial

    Representantes del Mercosur reclamaron a la Unión Europea avances concretos en la firma del acuerdo de libre comercio, prevista para este sábado, y advirtieron que las demoras, impulsadas por la oposición de agricultores europeos, no pueden extenderse indefinidamente

    Los ministros de Exteriores de los países del Mercosur iniciaron su cita semestral en la que abordaron a puerta cerrada el acuerdo comercial con la Unión Europea, tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.

    EFE / Juan Pablo Pino
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos”, declaró el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, tras una reunión con sus pares del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

    El ministro subrayó que la voluntad política del bloque sudamericano sigue intacta, pero dejó en claro que las demoras prolongadas pueden tener consecuencias en la estrategia externa del Mercosur.

    Leé además

    Yamandú Orsi en la última cumbre del Mercosur realizara en Buenos Aires.
    Comercio

    Mercosur se reúne en Brasil mientras la UE apunta a firmar el acuerdo comercial el 12 de enero

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Mario Lubetkin participa durante la instalación de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Foz de Iguazú (Brasil).
    Cumbre del Mercosur

    Canciller Lubetkin lamenta la demora del acuerdo Mercosur-UE y reafirma que sigue siendo central para Uruguay

    Por Redacción Búsqueda

    Ramírez negó haber recibido esa información de manera oficial. “Leí en los medios de comunicación esta información. Hablé con el canciller brasileño Mauro Vieira, le pregunté si él había recibido alguna comunicación oficial como presidente pro témpore, y me dijo que no. Yo tampoco he recibido ninguna comunicación oficial”, afirmó.

    Un acuerdo negociado durante 25 años

    Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negocian este tratado con la Unión Europea desde hace un cuarto de siglo. De concretarse, daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo. “La voluntad política del Mercosur es suscribir este acuerdo, la cuestión es que los plazos hacen que tengamos que orientar nuestro esfuerzo hacia otros mercados”, señaló Ramírez.

    En ese marco, el canciller paraguayo mencionó que el bloque ha avanzado en acercamientos comerciales con Catar, Emiratos Árabes Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

    Resistencia agrícola y tensiones políticas en Europa

    La oposición al acuerdo se concentra especialmente entre agricultores europeos, en particular en Francia e Italia, que temen la competencia de productos del Mercosur como carne, arroz, miel o soja, considerados más competitivos por sus menores exigencias productivas.

    Pese a ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró “confiada” en cerrar el acuerdo en enero. Desde Alemania, un portavoz del gobierno afirmó que “la cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo”. Sin embargo, una fuente del gobierno brasileño advirtió que en Francia “hay algo más allá de lo racional que impide que se firme”, en un contexto político interno delicado, marcado este viernes por nuevas protestas de agricultores frente a una residencia del presidente Emmanuel Macron.

    FUENTE:RFI

