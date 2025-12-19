  • Cotizaciones
    viernes 19 de diciembre de 2025

    Mercosur se reúne en Brasil mientras la UE apunta a firmar el acuerdo comercial el 12 de enero

    El bloque sudamericano mantuvo este viernes reuniones en Brasil, en un contexto en el que la Unión Europea busca cerrar en enero un tratado comercial negociado durante más de 25 años y aún resistido por sectores agrícolas europeos

    Yamandú Orsi en la última cumbre del Mercosur realizara en Buenos Aires.

    Yamandú Orsi en la última cumbre del Mercosur realizara en Buenos Aires.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    Según varios diplomáticos citados por la agencia de noticias, la UE trabaja para concretar la firma en Paraguay, país que asumirá la presidencia del Mercosur de manos de Brasil en 2026. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que confía en contar con una “mayoría suficiente” entre los 27 Estados miembros para aprobar el acuerdo el mes próximo.

    El nuevo calendario apunta a destrabar un proceso que se ha extendido por más de 25 años y que, pese a los avances técnicos, ha quedado repetidamente condicionado por factores políticos y económicos en ambas regiones.

    Qué prevé el acuerdo comercial

    El acuerdo permitiría a la UE ampliar sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas hacia América Latina, uno de los principales atractivos para los países industriales del bloque.

    A cambio, facilitaría el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja, un punto que genera preocupación entre los productores agrícolas europeos por el impacto en la competencia interna.

    Países como Alemania, España y los nórdicos se han mostrado especialmente favorables al pacto, al considerar que puede impulsar las exportaciones europeas en un contexto de crecientes tensiones comerciales a nivel global.

    Para estos gobiernos, el acuerdo con el Mercosur también tiene un valor estratégico, al fortalecer los vínculos con América Latina frente a un escenario internacional más fragmentado.

    Embed - Informe desde Bruselas: se dilata la firma del acuerdo UE - Mercosur • FRANCE 24 Español

    Alemania da por segura la firma

    El gobierno alemán afirmó este viernes que la firma del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur es prácticamente un hecho, pese al aplazamiento anunciado en Bruselas.

    “El canciller, Friedrich Merz, está muy satisfecho, porque la cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo”, declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, durante una rueda de prensa.

    Hille añadió que la firma podría concretarse “en dos o tres semanas”, una vez que la UE esté en condiciones de rubricar formalmente el texto con los Estados miembros implicados.

    Las declaraciones de Berlín reflejan el optimismo de los países más industrializados de la UE, que ven en el acuerdo una herramienta para reforzar su posición comercial internacional.

    Milei-Mapa-Brasil-Argentina-Chile

    Cumbre presidencial y tensiones políticas

    En paralelo a las negociaciones comerciales, este sábado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá con sus pares de Uruguay, Yamandú Orsi; Paraguay, Santiago Peña; y Argentina, Javier Milei.

    El encuentro se produce en un contexto político regional marcado por diferencias ideológicas entre los mandatarios, aunque con el acuerdo UE-Mercosur como uno de los principales puntos de interés común.

    Milei, en particular, generó controversia esta semana con una publicación viral en Instagram que mostraba un mapa de Sudamérica representando a Brasil como una enorme favela, mientras Argentina y Chile aparecían como sociedades futuristas.

    La polémica sumó ruido político en la antesala de las reuniones, aunque no alteró la agenda formal del Mercosur ni las expectativas en torno al posible cierre del acuerdo con la UE.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

