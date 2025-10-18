  • Cotizaciones
    sábado 18 de octubre de 2025

    El Vaticano enfrenta críticas internas por su manejo del escándalo de abusos del clero

    La Comisión Pontificia para la Protección de Menores publicó su informe anual con fuertes críticas al manejo de los casos de abuso sexual

    León XIV.

    León XIV.

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Elaborado junto a 40 sobrevivientes, pide compensaciones, sanciones y transparencia.

    Las víctimas exigen disculpas, reparación y rehabilitación.

    bendito sea el yama
    No es broma

    Bendito sea el Yama

    Por Kid Gragea
    Banderas de la Unión Europea y el Mercosur.
    Próxima definición

    Uruguay empuja firma del acuerdo Mercosur-UE, prevista para diciembre

    Por Guillermo Draper

    El informe insta al papa León XIV a tomar medidas firmes para enfrentar la crisis.

    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    Luis Calabria: la Jutep debe “controlar” pero no puede ser una “hoguera” para “quemar la trayectoria y honor” de los funcionarios

    Por  Federico Castillo  y Guillermo Draper
    Seguridad Pública

    Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Frente Amplio

    Dirigentes comunistas buscan que Juan Castillo continúe como secretario general del partido

    Por Santiago Sánchez

    La llegada de los nuevos escáneres para la DNA, en junio del 2024.

    Aduanas: nuevos escáneres controlan casi 90% de los contenedores de exportación y 3% de reembarques

    Por Ismael Grau
    El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia.

    La DGI pasó del “pánico” al “entusiasmo” en la adopción de un modelo para facilitar pagos y recaudar más

    Por Redacción Búsqueda
    La muerte es uno de los grandes tabúes de la sociedad.

    Si todos los seres humanos mueren, ¿por qué la muerte sigue siendo un tabú?

    Por Federica Chiarino Vanrell
    Canciller Mario Lubetkin

    Embajada palestina valoró el “cambio en el discurso diplomático” de Uruguay y su apoyo a la “causa palestina”

    Por Redacción Búsqueda