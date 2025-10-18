El Vaticano enfrenta críticas internas por su manejo del escándalo de abusos del clero

Elaborado junto a 40 sobrevivientes, pide compensaciones, sanciones y transparencia.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores publicó su informe anual con fuertes críticas al manejo de los casos de abuso sexual
Las víctimas exigen disculpas, reparación y rehabilitación.
El informe insta al papa León XIV a tomar medidas firmes para enfrentar la crisis.
FUENTE:FRANCE24