Opypa proyecta que PBI del agro tiende a “empate” o “leve” aumento, con “fuerte tracción” de la carne

Lo vertiginoso de los cambios producidos este año por la guerra comercial, liderada por Estados Unidos (EE.UU.) en varios frentes, requirió estar más atentos a los constantes anuncios y medidas de ese país.

Esta situación hizo “más dificultosa” la tarea de “predecir” escenarios y hacer “proyecciones” a los técnicos que integran la Oficina de Programación y Política Agropecuaria ( Opypa ) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ).

Atendiendo a que las estadísticas económicas están expresadas en “años civiles” y las de ciertos rubros del agro se expresan en “años agrícolas”, integrantes de esa repartición ministerial adelantaron a Agro de Búsqueda parte del análisis y de las perspectivas del sector contenidas en el anuario , que Opypa divulgará el martes 16 de diciembre.

Entre algunos datos y proyecciones que destacan en ese trabajo figura que el Producto Bruto Interno ( PBI ) agropecuario de 2025 “no caerá” como fue previsto en 2024 por esa oficina, sino que quedará “en cero”, o tal vez pueda registrar un “leve” incremento. Las exportaciones de soja marcan un récord; el monto de las exportaciones de las carnes totalizarán unos US$ 3.000 millones; la tasa de procreo “se recupera”, alcanzando el “número mágico” de poco más de 3 millones de terneros; y para 2026 se proyecta una menor faena de vacunos.

La demanda internacional de carne vacuna, principalmente de EE.UU. y la Unión Europea (UE), incidió en el aumento de los precios de exportación y los internos, lo que a su vez “dinamizó la cadena de granos forrajeros”, por lo que “prácticamente toda la oferta de maíz se fue a la alimentación animal”, dijo la técnica de Opypa, Angela Cortelezzi.

Valoró que “hay una fuerte tracción de cadena ganadera, que va más allá de los límites” de la misma.

Respecto al PBI del agro, Cortelezzi sostuvo que “al cerrar 2025, sin arriesgar ninguna cifra, porque todavía queda por analizar algunas cosas”, pero tal vez “esa leve caída de casi 0,5% que esperábamos para 2025, sea más tirando, no una caída, sino a una cierta estabilidad o un leve aumento”.

Granos a la baja, carne al alza

A modo de introducción sobre algunos puntos a considerar a la hora de abordar la información generada por Opypa, Cortelezzi dijo que hay “lógicas de las cadenas agroproductivas que cuando las vamos analizando en años agrícolas hay un desfasaje natural”, entonces eso hace que “no sea tan lineal mirar el desempeño de una zafra o de un cultivo en particular”.

“En este caso, para cerrar 2025, hay que equilibrar lo que pasó en la zafra 2024-2025 con lo que estimamos que va a pasar en muchos casos en la zafra 2025-2026”, señaló. Incluso, “hasta para los propios cultivos de invierno que ya están implantados y que se van a levantar o se empiezan a cosechar en estos días”, consideró.

El trabajo de esta oficina técnica es tratar de “adelantar con bastante antelación lo que puede llegar a ocurrir en un contexto de elevada incertidumbre a nivel internacional, con vaivenes de precios importantes”, si bien “la tendencia de los últimos meses a grandes rasgos es de (precios de los) granos a la baja y (los de la) carne al alza”, indicó.

Destacó que en lo externo se vieron “grandes niveles de incertidumbre”, porque este año la “guerra comercial de EE.UU.” concentró la atención.

Y “más allá de las condiciones de buena oferta que existen de los granos”, que “cuando hay un exceso de oferta hace que los precios se desplomen”, esto “puede virar la tendencia”, advirtió Cortelezzi.

Enfatizó que “el canal comercial está jugando fuerte”, y aunque “siempre lo juega, este año tiene un peso particularmente relevante”.

Respecto a la situación de precios de los granos en baja, “hay un particular énfasis en el arroz, lo que se transmitió al precio convenio interno”. Y en lo que tiene que ver con “la soja, que es el principal cultivo agrícola”; en tanto que el valor de “la carne fue al alza” y con una “demanda que es creciente”, resaltó.

La técnica del MGAP comentó que EE.UU. y algunos de los “principales oferentes mundiales” de carne, “han tenido algún problema de oferta”, por lo que se dieron “precios crecientes desde el exterior”, algo que también tracciona los precios de la cadena cárnica a nivel interno.

Agricultura: cerradas y por levantar

En cuanto a la agricultura, las zafras que ya están “cerradas”, como las últimas de verano, Cortelezzi destacó el “buen resultado” en el arroz, con una “buena cosecha”, con “muy buenos rendimientos” y una “expansión del área sembrada”.

Igualmente, “la cosecha de soja implicaría, en términos de nuestro canal comercial, la obtención de exportaciones récord para 2025”. Y en lo que respecta a la zafra 2025-2026 la técnica estimó un “área importante” de cultivos de invierno que se van a cosechar ahora.

Con el cultivo de colza en un destaque, “no por su tamaño, pero sí por cómo viene creciendo”, con un “importante impulso del área”, dijo.

La coordinadora de las cadenas agroindustriales, Catalina Rava, adelantó a Agro de Búsqueda algunas estimaciones de rindes promedios de cultivos de invierno, como en el caso de la colza, de unos “1.900 kilos por hectárea” en esta zafra, lo que sería un récord, y en el caso de trigo y de cebada de “4.100 kilos y 4.200 kilos” por hectárea, respectivamente.

Con estos rendimientos en trigo y cebada “la rentabilidad está complicada” para el negocio agrícola, sin considerar el pago de rentas, puntualizó.

Comentó que hubo un crecimiento en el área de las brassicas: colza, carinata y camelina, pero hubo “bajas en precios” para cebada y trigo, además de una “gran” disminución del área de cebada.

Otro tema a considerar es la calidad de estos cereales, por los problemas registrados en otras zafras, que también aparecen este año.

En el caso de la cadena cárnica, Cortelezzi analizó que “a grandes rasgos desde 2024 hay precios que presionan al alza en contraposición a lo que sucede con los granos”.

Otro dato significativo para la ganadería uruguaya es el vinculado a las declaraciones juradas de Dicose 2024/2 respecto a la estimación preliminar de un “stock ganadero a junio del 2025 de casi 11,5 millones de cabezas”, con “poco más de 3 millones de terneros” como “número mágico” y un “recupero de la tasa de procreo”, tras la “fuerte” sequía de 2022-2023, señaló.

La importancia de este punto planteado por Opypa refiere a los “efectos intertemporales, incluso varios ejercicios más adelante”, de la crisis de déficit hídrico en la pecuaria local.

Para el ejercicio 2025-2026 Opypa prevé un nivel de procreo con una cantidad de terneros “similares” al ejercicio anterior, una “menor faena” y una “disminución en la cantidad de vacunos exportados en pie”, que en 2024-2025 fue un número “importante”, cercano a las 350.000 cabezas.

Por su parte, la técnica encargada del análisis de la cadena cárnica, Leidy Gorga, resaltó a Agro de Búsqueda el “récord” de faena de vacunos producidos en corrales de engorde en el año 2024-2025, llegando a una participación del 19% en el total de faena.

La suplementación animal en los establecimientos de engorde intensivo de ganado “seguirá siendo importante en 2026”, como lo fue en 2024 y en 2025, debido a que hay una “gran oferta” de granos, y por ahora se dan condiciones de precios de carne al alza y de baja en granos, indicó.

En este punto ambas técnicas del MGAP valoraron la flexibilidad de los productores para adecuarse a las oportunidades del mercado, en cuanto a destinar parte de sus chacras a uno u otro cultivo, sin dejar de cumplir con las rotaciones, y de aprovechar la disponibilidad de granos para intensificar la producción de carne.

En el sector ovino, Gorga resaltó que los productores pudieron reducir el stock de lanas acumuladas de años anteriores y que no se esperan grandes cambios para 2026.

En la cadena aviar hay un aumento de la faena, que seguirá en incremento el año que viene y que registra una mayor participación en el consumo interno de carnes, lo mismo ocurre con la carne porcina, valoró.

En la forestación, Cortelezzi dijo que este año “todavía las tres plantas de pasta de celulosa no operan en su capacidad máxima”, y “si lo hicieran en 2026 se daría una suba de un escalón” en el volumen de las exportaciones, luego habrá que ver la evolución de los precios.

Leche: remisión y rentabilidad. La lechería es otra cadena “muy importante en la generación de valor agregado”, en 2024 tuvo un “año adverso con una caída de la remisión de leche” a plantas industriales, pero que “en 2025 se recupera” y estaría “superando el máximo histórico” de la serie, que fue en 2021, con alrededor de 2.100 millones de litros, proyectó Opypa, con base en su anuario.

La funcionaria del MGAP argumentó que eso se debe a una “combinación de buenas condiciones climáticas, con buena producción de pasturas y buena producción forrajera”, además de una “baja en los costos” productivos y un precio de la leche al productor que permaneció “estable”.

Esto permitió una “mejora” en la ecuación económica de las empresas lecheras, lo que se reflejó en el “nivel de endeudamiento” de los tambos que se “redujeron”, sostuvo.

Contrariamente, Cortelezzi advirtió que la situación de la industria láctea se vio “más complicada” por la “alta conflictividad laboral”, por lo que algunas empresas industriales de “mediano porte” presentan “problemas de rentabilidad y de servicios financieros”.

Opypa destacó que, a impulso de una mayor remisión de leche, hubo un incremento de las exportaciones de productos lácteos, y “nuevamente Argelia vuelve a desplazar a Brasil para ocupar el primer lugar del ranking” de los destinos de Uruguay en ese rubro durante este último ejercicio.