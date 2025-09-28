Europa plantea la construcción de un “muro antidrones” ante la amenaza rusa

Sobre la mesa apareció una propuesta concreta: la creación de un “muro antidrones” en la región.
Los ministros de Defensa europeos, junto con representantes de Ucrania y la OTAN, se reunieron en Helsinki para abordar la creciente amenaza de las incursiones no autorizadas de drones rusos
Sobre la mesa apareció una propuesta concreta: la creación de un “muro antidrones” en la región.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El objetivo es reforzar las capacidades de detección, seguimiento e interceptación a lo largo de las fronteras con Rusia y Ucrania.
FUENTE:FRANCE24