  • Cotizaciones
    lunes 22 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Francia reconoce al Estado palestino y Lula ratifica la suspensión de exportaciones de defensa a Israel

    Francia y Brasil protagonizaron la conferencia sobre Palestina: Macron reconoció al Estado palestino y Lula ratificó sanciones a Israel

    Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una Cumbre de las Naciones Unidas sobre Palestina en la sede de la ONU durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York el 22 de setiembre de 2025.&nbsp;

    Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una Cumbre de las Naciones Unidas sobre Palestina en la sede de la ONU durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York el 22 de setiembre de 2025. 

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Galería
    Por France 24 y Redacción Galería

    En una jornada marcada por pronunciamientos históricos, el presidente francés Emmanuel Macron anunció este lunes en Nueva York, durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina, que Francia reconoce oficialmente al Estado palestino. El gesto, realizado en la antesala de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue recibido con un aplauso cerrado en la sala, en medio de un clima internacional cada vez más favorable a la solución de dos Estados.

    “Ha llegado el momento de la paz. Estamos muy cerca de no poder conseguirla y no podemos esperar más”, afirmó Macron ante líderes mundiales, en una conferencia centrada en el futuro de Palestina e Israel.

    Leé además

    Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 16 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    La UE adoptará sanciones contra Israel en medio de la ofensiva en Gaza

    Por France 24
    La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (izq.), y el Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica y de Relaciones Interinstitucionales y Transparencia, Maros Sefcovic, comparecen en una rueda de prensa, el 17 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    La UE propone frenar el comercio con Israel para “mejorar la situación humanitaria” en Gaza

    Por France 24
    Embed - “Francia reconoce el Estado de Palestina”: Emmanuel Macron

    Con este anuncio, Francia se suma a la creciente lista de países —entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia y varias naciones europeas— que han dado un paso diplomático en favor del reconocimiento palestino.

    El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, celebró la iniciativa y reafirmó su compromiso con una solución pacífica. Condenó los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel y aseguró que Hamás “no tendrá ningún papel en el gobierno palestino”.

    Embed - Veja a participação de Lula na Conferência da ONU para discutir a situação da Palestina

    Lula denuncia “exterminio” y pide sanciones

    En el mismo foro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó el tono de la crítica contra Israel y reclamó acciones concretas de la comunidad internacional. “Lo que está sucediendo en Gaza no es sólo el exterminio del pueblo palestino, sino un intento de destruir su sueño de un Estado palestino”, señaló.

    Denunció ante la ONU el uso del hambre como arma de guerra en Gaza y advirtió que el conflicto israelí-palestino refleja el fracaso del multilateralismo por la “tiranía del veto” en el Consejo de Seguridad. Calificó de “genocidio” la ofensiva israelí y señaló que los pilares de un Estado —territorio, población y gobierno— han sido sistemáticamente socavados en Palestina mediante ocupación, limpieza étnica y el debilitamiento de la Autoridad Nacional Palestina. Condenó los ataques terroristas de Hamás, pero subrayó que el derecho a la defensa no justifica la matanza indiscriminada de civiles.

    Además, anunció que Brasil mantendrá la suspensión de la venta de material de defensa a Israel y reforzará los controles a las importaciones para impedir que provengan de asentamientos ilegales. Llamó a la Asamblea General a asumir su responsabilidad y felicitó a Francia, Reino Unido, Canadá y Portugal por reconocer al Estado palestino.

    Embed - "Hamás no tendrá ningún papel en el Gobierno palestino": Mahmud Abbas

    Un clamor por los dos Estados

    Las palabras de Macron y Lula resonaron en un auditorio en el que se multiplicaron los apoyos al reconocimiento palestino. El presidente español, Pedro Sánchez, instó a otorgar a Palestina el estatus de miembro pleno de la ONU, mientras que el turco Recep Tayyip Erdogan expresó su esperanza de que la iniciativa genere “avances concretos”.

    Israel, por su parte, minimizó el alcance de los anuncios. Su embajador ante la ONU, Danny Danon, calificó la conferencia como “teatro” y aseguró que el reconocimiento “no cambiará la vida de los palestinos sobre el terreno”.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Trabajo

    Extrabajadores de Alorica y Fuecys alertaron en el Parlamento por el impacto de la IA en el empleo

    Por José Frugoni
    Desayunos Búsqueda

    Álvaro Delgado descarta competir en 2029: “Yo ya fui candidato”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi en una visita al estand del INIA en la reciente edición de la Expo Prado.

    Presupuesto: el INIA advierte que, con los recursos propuestos, deberá recortar plantilla e investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Julio Frade en 2009.
    Video

    El piano y el humor despiden al Maestro Julio Frade

    Por Javier Alfonso
    Mario Bergara, Carolina Cosse y Fernando Pereira, durante el Secretariado del Frente Amplio el 11 de setiembre.

    El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

    Por Santiago Sánchez
    Un trabajador del mercado de frutas y verduras.

    Vidas saladas y el tabú de cuánto ganamos

    Por Ismael Grau