Francia reconoce al Estado palestino y Lula ratifica la suspensión de exportaciones de defensa a Israel

En una jornada marcada por pronunciamientos históricos, el presidente francés Emmanuel Macron anunció este lunes en Nueva York, durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina, que Francia reconoce oficialmente al Estado palestino. El gesto, realizado en la antesala de la Asamblea General de Naciones Unidas , fue recibido con un aplauso cerrado en la sala, en medio de un clima internacional cada vez más favorable a la solución de dos Estados.

“Ha llegado el momento de la paz. Estamos muy cerca de no poder conseguirla y no podemos esperar más”, afirmó Macron ante líderes mundiales, en una conferencia centrada en el futuro de Palestina e Israel .

Con este anuncio, Francia se suma a la creciente lista de países — entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia y varias naciones europeas— que han dado un paso diplomático en favor del reconocimiento palestino.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, celebró la iniciativa y reafirmó su compromiso con una solución pacífica. Condenó los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel y aseguró que Hamás “no tendrá ningún papel en el gobierno palestino”.

Lula denuncia “exterminio” y pide sanciones

En el mismo foro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó el tono de la crítica contra Israel y reclamó acciones concretas de la comunidad internacional. “Lo que está sucediendo en Gaza no es sólo el exterminio del pueblo palestino, sino un intento de destruir su sueño de un Estado palestino”, señaló.

Denunció ante la ONU el uso del hambre como arma de guerra en Gaza y advirtió que el conflicto israelí-palestino refleja el fracaso del multilateralismo por la “tiranía del veto” en el Consejo de Seguridad. Calificó de “genocidio” la ofensiva israelí y señaló que los pilares de un Estado —territorio, población y gobierno— han sido sistemáticamente socavados en Palestina mediante ocupación, limpieza étnica y el debilitamiento de la Autoridad Nacional Palestina. Condenó los ataques terroristas de Hamás, pero subrayó que el derecho a la defensa no justifica la matanza indiscriminada de civiles.

Además, anunció que Brasil mantendrá la suspensión de la venta de material de defensa a Israel y reforzará los controles a las importaciones para impedir que provengan de asentamientos ilegales. Llamó a la Asamblea General a asumir su responsabilidad y felicitó a Francia, Reino Unido, Canadá y Portugal por reconocer al Estado palestino.

Un clamor por los dos Estados

Las palabras de Macron y Lula resonaron en un auditorio en el que se multiplicaron los apoyos al reconocimiento palestino. El presidente español, Pedro Sánchez, instó a otorgar a Palestina el estatus de miembro pleno de la ONU, mientras que el turco Recep Tayyip Erdogan expresó su esperanza de que la iniciativa genere “avances concretos”.

Israel, por su parte, minimizó el alcance de los anuncios. Su embajador ante la ONU, Danny Danon, calificó la conferencia como “teatro” y aseguró que el reconocimiento “no cambiará la vida de los palestinos sobre el terreno”.

FUENTE:FRANCE24