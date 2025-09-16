  • Cotizaciones
    La UE adoptará sanciones contra Israel en medio de la ofensiva en Gaza

    La Unión Europea anunció que impondrá sanciones comerciales contra Israel este miércoles, en medio de denuncias por genocidio en Gaza, un número de víctimas que se acerca a las 65.000 y crecientes llamados internacionales para detener la ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza

    Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 16 de setiembre de 2025.

    Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 16 de setiembre de 2025.

    FOTO

    AFP
    France 24
    Por France 24

    La Comisión Europea anunció este martes que impondrá nuevas sanciones contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. Según informó la portavoz Paula Pinho, los comisarios aprobarán el miércoles 17 de setiembre un paquete de medidas que incluye la suspensión de ciertas disposiciones comerciales de los acuerdos entre la Unión Europea e Israel.

    La decisión llega en un contexto de fuerte presión internacional sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. El representante permanente de Israel ante la ONU en Ginebra, Daniel Meron, calificó de “diatriba difamatoria” el informe de una comisión independiente de la ONU que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza e involucra directamente a altos funcionarios israelíes. “Es escandaloso y falso”, declaró Meron, en respuesta a un documento que incluso señala a Netanyahu por incitar a actos genocidas.

    Familias de rehenes protestan en Israel.
    Conflicto en Medio Oriente

    Familiares de rehenes israelíes acusan a Benjamin Netanyahu de sabotear las negociaciones

    Por France 24
    Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 16 de setiembre de 2025. 
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel inicia la ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza mientras una comisión de la ONU acusa al país de “genocidio”

    Por France 24
    Embed - Rubio llega a Qatar en medio de tensiones tras ataque israelí en Doha

    El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, pidió a Israel detener de inmediato la ofensiva terrestre sobre la Ciudad de Gaza. “La única respuesta posible es: detener la matanza”, afirmó, advirtiendo que se acumulan pruebas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aunque evitó pronunciarse sobre si corresponde hablar de genocidio, admitió que la evidencia “se acumula” y que será tarea de los tribunales determinarlo.

    El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también elevó el tono de las críticas. Describió como “horrendas” las acciones de Israel y denunció una “destrucción sistemática” en Gaza, señalando que la situación es “moral, política y legalmente intolerable”. Guterres confirmó además su disposición a reunirse con Netanyahu y con el presidente estadounidense, Donald Trump, la próxima semana en Nueva York.

    Las cifras de víctimas en el enclave continúan en aumento. El ministerio de Sanidad de Gaza reportó este martes que los ataques israelíes dejaron 59 muertos y 386 heridos en las últimas horas, elevando a 64.964 el total de palestinos fallecidos desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023. Con la intensificación de los bombardeos y el avance terrestre sobre la capital, se prevé que el número de víctimas supere las 65.000 en las próximas horas.

    Embed - Informe desde Jerusalén: Israel empieza a invadir por tierra Ciudad de Gaza, con aún 600.000 civiles

    La situación humanitaria es calificada de insostenible por las agencias internacionales. “Es inhumano esperar que casi medio millón de niños, golpeados y traumatizados, huyan de un infierno para caer en otro”, denunció Tess Ingram, vocera de Unicef, desde un campamento en el sur de Gaza. La ONU calcula que más de 140.000 personas han abandonado la Ciudad de Gaza desde agosto.

    Las críticas a Israel se multiplican entre los aliados occidentales. La ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, calificó la nueva ofensiva como “absolutamente imprudente y atroz” y advirtió que su gobierno reconocerá un Estado palestino en la Asamblea de la ONU si no se alcanza un alto el fuego. Alemania, por su parte, consideró “completamente erróneo” el ataque terrestre y llamó a priorizar las negociaciones para la liberación de rehenes y el fin de las hostilidades.

    Mientras tanto, fuentes militares israelíes confirmaron que el despliegue de tropas en la Ciudad de Gaza se intensificará gradualmente. Israel calcula que entre 2.000 y 3.000 combatientes de Hamás permanecen en el área urbana y asegura que ya un 40% de la población se trasladó al sur del enclave, donde promete reforzar la ayuda humanitaria.

    FUENTE:FRANCE24

