Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global.

El gobierno israelí defendió este miércoles sus ataques contra líderes de Hamás en Catar , en medio de una inusual reprimenda del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , y una creciente ola de críticas internacionales.

“El ataque fue correcto”, declaró el enviado de Israel a la ONU, en referencia a la operación en Doha que golpeó a dirigentes del movimiento islamista . Las declaraciones llegan un día después de que Trump —aliado histórico de Israel— marcara distancia al señalar que no fue informado previamente del ataque y que “no estaba entusiasmado con toda la situación”.

El presidente estadounidense calificó la operación como un movimiento “innecesario” que complica la mediación de Catar en la guerra de Gaza y en las negociaciones para liberar a rehenes. “No jugué ningún papel en esto”, dijo a periodistas en Washington.

En sintonía, el vicepresidente JD Vance señaló en una entrevista con One America News Network que la Casa Blanca “no cree que esto beneficie ni a Israel ni a Estados Unidos”, aunque sostuvo que el gobierno seguirá “trabajando por la paz” y que el episodio podría transformarse en “una oportunidad”.

La Unión Europea endurece su postura

El episodio coincidió con un endurecimiento del tono de la Unión Europea hacia Israel. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que impulsará sanciones contra ministros israelíes considerados extremistas, así como colonos violentos, y que suspenderá parcialmente el acuerdo comercial bilateral.

“Lo que está sucediendo en Gaza ha conmocionado la conciencia mundial. Personas asesinadas mendigando comida. Madres con bebés sin vida en brazos. Estas imágenes son simplemente catastróficas”, afirmó Von der Leyen.

La medida prevé frenar pagos de cooperación al gobierno israelí, pero mantendrá apoyo a organizaciones de la sociedad civil y al memorial del Holocausto Yad Vashem.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, respondió con dureza y acusó a la UE de “fortalecer a Hamás y al eje radical en Oriente Medio”.

Condenas de Rusia y China

A las críticas se sumaron Rusia y China. Moscú calificó el ataque en Catar como una “grave violación” que socava los esfuerzos de paz en la región, mientras que Pekín advirtió sobre el riesgo de escalada.

“China se opone firmemente a la violación de la soberanía territorial de Catar por parte de Israel”, dijo el portavoz de la cancillería, Lin Jian, en Beijing.

FUENTE:FRANCE24