  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Netanyahu ordena nicio de negociaciones para una tregua en Gaza y la liberación de “todos los rehenes”

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves 21 de agosto que su gobierno abrirá de inmediato negociaciones para alcanzar una tregua en Gaza y lograr la liberación de “todos los rehenes” aún retenidos. Sin embargo, el anuncio coincide con la intensificación de los bombardeos y la preparación de una nueva ofensiva militar para “tomar el control” de Ciudad de Gaza

    Palestinos desplazados inspeccionan los daños tras un ataque israelí en el campamento de Al-Manasrah, que albergaba a más de 200 familias en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, 21 de agosto de 2025.

    Palestinos desplazados inspeccionan los daños tras un ataque israelí en el campamento de Al-Manasrah, que albergaba a más de 200 familias en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, 21 de agosto de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    ¿Decisiones contradictorias sobre Gaza? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves 21 que dará la aprobación final para “tomar el control” de la Ciudad de Gaza, a la vez que reanudará las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de rehenes.

    “He dado instrucciones para iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel", declaró, y añadió: "Estamos en la fase de toma de decisiones", declaró Netanyahu ante soldados que operan en el sitiado enclave palestino.

    Leé además

    Un niño pedalea en su bicicleta en por el área de Al Eizariya.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Más de 20 de países piden a Israel “retirar urgentemente” el plan que dividiría a Cisjordania

    Por France 24
    Palestinos huyen de un bombardeo israelí cerca de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, el 20 de agosto de 2025.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    El ejército israelí avanza para tomar la ciudad de Gaza

    Por RFI
    Embed

    Sus declaraciones llegan después de que el pasado 18 de agosto Hamás afirmara que aprobó una propuesta de cese el fuego, la cual incluye una tregua de 60 días y la liberación de los rehenes que Hamás aún mantiene en su poder.

    Sin embargo, el grupo islamista ha aceptado repetidamente propuestas de alto el fuego en el pasado, añadiendo condiciones, que Israel considera inaceptables. Entre ellas, el retiro completo de las tropas del Estado de mayoría judía y la entrada de ayuda humanitaria.

    Embed - Israel moviliza 60.000 reservistas en operación para controlar Ciudad de Gaza

    Ofensiva para “controlar” Ciudad de Gaza podría iniciar en cuestión de días

    Las tropas israelíes ya han iniciado operaciones más limitadas en el barrio de Zeitoun y en el densamente poblado campo de refugiados de Jabalia, zonas en las que ya han llevado a cabo varias ofensivas desde que iniciaron las hostilidades en curso el 7 de octubre de 2023, solo para ver cómo los militantes se reagrupaban posteriormente, como ha indicado el Ejército.

    La institución castrense sostiene a que tiene previsto operar en zonas en las que las tropas terrestres aún no han entrado y en las que, según afirma, Hamás sigue teniendo capacidad militar y de gobierno.

    Hasta ahora, no hay muchos indicios de que los palestinos estén huyendo en masa, como hicieron cuando Israel llevó a cabo una ofensiva anterior en la ciudad de Gaza en las primeras semanas de la guerra. El ejército afirma que controla alrededor del 75 % de Gaza y los residentes dicen que no hay ningún lugar en el territorio que sea seguro.

    Cientos de personas se reunieron este jueves en Ciudad de Gaza en una protesta poco habitual en medio de los ataques y los planes de Israel de apoyar el traslado masivo de palestinos a otros países.

    Mujeres y niños sostenían pancartas con lemas como “Salven Gaza” y “Detengan la guerra, detengan el ataque salvaje, sálvennos”, con edificios destruidos como telón de fondo y música palestina de fondo. A diferencia de protestas anteriores, no hubo expresiones de oposición a Hamás.

    “Queremos que se detenga la guerra en Gaza. No queremos emigrar. Veintidós meses (...) Ya es suficiente. Basta de muertes. Basta de destrucción”, urgió Bisan Ghazal, una mujer desplazada de la Ciudad de Gaza.

    Se trata de una nueva fase de las hostilidades. El Estado de mayoría judía apunta así a extender los cruentos ataques que iniciaron hace más de 22 meses, pese a las protestas en Israel y en especial por parte de los familiares de los secuestrados, quienes indican que el plan sería una “sentencia de muerte”, ya que aniquilará las esperanzas de liberar con vida a los rehenes.

    Con Reuters y AP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Mercado cambiario

    La cotización del dólar continúa casi “planchada”; ¿cederá la presión a la baja?

    Por Redacción Búsqueda
    Endeudamiento público

    El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández