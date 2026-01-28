La Unión Europea y la India firman un histórico acuerdo de libre comercio

La Unión Europea y la India firmaron un acuerdo de libre comercio considerado histórico, que da origen a la mayor zona comercial del mundo al integrar mercados que en conjunto superan los 2.000 millones de consumidores.
El pacto crea la mayor zona comercial del mundo, con más de 2.000 millones de consumidores, y elimina aranceles elevados, en un intento por impulsar inversiones, abrir mercados y reconfigurar el equilibrio económico global
El tratado prevé la eliminación de aranceles que en algunos sectores alcanzaban hasta el 150% y apunta a facilitar inversiones, ampliar el acceso a mercados y redefinir el mapa económico global en un contexto de creciente competencia internacional.
