  • Cotizaciones
    miércoles 28 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Unión Europea y la India firman un histórico acuerdo de libre comercio

    El pacto crea la mayor zona comercial del mundo, con más de 2.000 millones de consumidores, y elimina aranceles elevados, en un intento por impulsar inversiones, abrir mercados y reconfigurar el equilibrio económico global

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (d), y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Luis Santos da Costa (i), posan con el primer ministro indio, Narendra Modi (c), antes de una reunión en Hyderabad House, Nueva Delhi, India, este martes.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (d), y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Luis Santos da Costa (i), posan con el primer ministro indio, Narendra Modi (c), antes de una reunión en Hyderabad House, Nueva Delhi, India, este martes.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Unión Europea y la India firmaron un acuerdo de libre comercio considerado histórico, que da origen a la mayor zona comercial del mundo al integrar mercados que en conjunto superan los 2.000 millones de consumidores.

    El tratado prevé la eliminación de aranceles que en algunos sectores alcanzaban hasta el 150% y apunta a facilitar inversiones, ampliar el acceso a mercados y redefinir el mapa económico global en un contexto de creciente competencia internacional.

    Leé además

    Agricultores europeos celebran a las puertas del Parlamento Europeo tras la votación para remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur en Estrasburgo, Francia, el 21 de enero de 2026.
    Video
    Acuerdo comercial

    Acuerdo UE-Mercosur: la aplicación provisional del tratado sería “una violación democrática”, dice el gobierno francés

    Por RFI
    era verdad
    No es broma

    Era verdad

    Por Kid Gragea
    Embed - La Unión Europea e India firman acuerdo histórico de libre comercio • FRANCE 24 Español

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Agro

    Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

    Por Redacción Búsqueda
    Unión Europea

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

    Por Guillermo Draper
    Licitación

    Ministerio de Turismo licitará parador que, “en rojo” cuando era gestionado por el PIT-CNT, cerró en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Producción agropecuaria

    OPP se propone fortalecer la Comisión Sectorial del Arroz, que en el pasado actuó con “altibajos”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Los bloques y la estructura de la primera patrullera de Cardama para Uruguay.

    Antes de enviar el borrador de la garantía de EuroCommerce, Cardama presentó uno casi idéntico de un banco camerunés

    Por Guillermo Draper
    Carlos Negro chocó a un motociclista en el barrio Cerrito de la Victoria. 

    Tras su accidente, el ministro del Interior, Carlos Negro, se trasladará siempre con custodia

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Combatir los delitos informáticos es una de las prioridades del Ministerio del Interior.

    Interior reportó una baja en casi todos los delitos, incluidas las estafas, un descenso “difícil de explicar”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Calificadora japonesa R&I mantuvo nota a la deuda uruguaya; ve “compromiso con la consolidación fiscal”

    Por Redacción Búsqueda