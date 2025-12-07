Las 'fábricas oscuras' de China: cientos de robots producen más de mil autos eléctricos al día

Una de ellas produce hasta 1.200 autos eléctricos al día sin necesidad de luz ni calefacción.
En China surgen las llamadas “fábricas oscuras”, instalaciones casi totalmente automatizadas donde cientos de robots superan en número a los empleados
Una de ellas produce hasta 1.200 autos eléctricos al día sin necesidad de luz ni calefacción.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Este modelo, replicado en cientos de plantas, muestra cómo la industria automotriz se transforma con la robotización y redefine el futuro de la producción mundial.
FUENTE:FRANCE24