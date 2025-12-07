  • Cotizaciones
    domingo 07 de diciembre de 2025

    Las 'fábricas oscuras' de China: cientos de robots producen más de mil autos eléctricos al día

    En China surgen las llamadas “fábricas oscuras”, instalaciones casi totalmente automatizadas donde cientos de robots superan en número a los empleados

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Una de ellas produce hasta 1.200 autos eléctricos al día sin necesidad de luz ni calefacción.

    Este modelo, replicado en cientos de plantas, muestra cómo la industria automotriz se transforma con la robotización y redefine el futuro de la producción mundial.

    Embed - Las 'fábricas oscuras' de China: cientos de robots producen más de mil autos eléctricos al día

    FUENTE:FRANCE24

