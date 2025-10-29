  • Cotizaciones
    miércoles 29 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Latinoamérica enfrenta en la APEC un costoso dilema: Estados Unidos o la apertura asiática

    En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México, Chile y Perú lidiarán esta semana en la cumbre de la APEC en Corea del Sur con el peligro de enfurecer a su vecino norteamericano al intentar ahondar en su apertura a Asia

    Donald Trump habla durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el Centro de Artes de Gyeongju, en Gyeongju, el 29 de octubre de 2025.

    Donald Trump habla durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el Centro de Artes de Gyeongju, en Gyeongju, el 29 de octubre de 2025.

    FOTO

    ANTHONY WALLACE / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La cita del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) reúne hasta el sábado a 21 países miembros, entre ellos los tres latinoamericanos, en la ciudad de Gyeongju. El único mandatario regional que asistirá es el chileno Gabriel Boric.

    El desafío no es menor: desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, instauró una ofensiva proteccionista a punta de aranceles que ha golpeado a sus socios comerciales.

    Leé además

    Imagen del ataque del Ejército de Estados Unidos donde mató a 14 supuestos traficantes de drogas en cuatro ataques contra embarcaciones en el Pacífico Oriental. Una persona sobrevivió.
    Tensión en el Caribe

    Estados Unidos mata a 14 supuestos traficantes de drogas tras bombardear cuatro embarcaciones en el Pacífico

    Por France 24
    Lula da Silva durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la 47.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
    Video
    Guerra comercial

    Lula y Trump se reúnen en Malasia y acuerdan iniciar negociaciones para suspender aumento de aranceles

    Por Redacción Búsqueda

    Esto ha llevado a varios países del resto de continente americano a fijar su mirada al otro lado del Pacífico, especialmente a China, la segunda economía mundial y una de sus mayores patrocinadoras de megaobras de infraestructura.

    “Cada relación que Estados Unidos descuida o altera el relacionamiento que tenían antes (...) los puede aprovechar China y lo puede hacer a partir de estos espacios, como la reunión de APEC”, explicó a la AFP Diego Marroquín, investigador del Center for International Studies de Washington.

    La situación es peliaguda, en medio de un duelo tarifario desatado entre las dos potencias, que llegó a gravámenes de tres dígitos y ahora está parcialmente contenido por una frágil tregua.

    Trump se encontrará el jueves en Corea del Sur con su par chino, Xi Jinping, para hablar de un acuerdo que evite una nueva escalada.

    “Esta cumbre del APEC es muy significativa porque está obligada (...) a repensar su propósito frente al orden mundial liberal que se está transformando”, consideró Carolina Urrego Sandoval, profesora de Estudios Globales de la Universidad de Los Andes de Bogotá.

    Embed - ¿Cuáles son los temas clave de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping?

    México, bajo el ojo de Trump

    México llega a Gyeongju con una agenda marcada por su relación con Estados Unidos: migración, seguridad fronteriza, narcotráfico y la revisión del T-MEC, el tratado comercial que comparten con Canadá.

    “Canadá como miembro del APEC, México como miembro del APEC van a usar estos foros (...) para reforzar sus vínculos comerciales con otros países que no son Estados Unidos”, aseguró Marroquín.

    Trump le ha impuesto aranceles a México bajo el argumento de que no hace lo suficiente para detener el flujo de migrantes. También acusa al gobierno, al igual que al de China, de no combatir efectivamente el tráfico de fentanilo, un poderoso opioide.

    El subsecretario mexicano de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, adelantó a la prensa que ambos países cerrarán acuerdos clave en seguridad, fentanilo, migrantes y comercio durante la APEC.

    El ministro de Comercio, Marcelo Ebrard, se reunirá con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y luego será la presidenta Claudia Sheinbaum quien anuncie los resultados, dijo.

    El país latinoamericano anunció sus propios aranceles de hasta 50% a vehículos eléctricos de China y otros países asiáticos con los que no tiene tratados de libre comercio, una medida que varios analistas interpretan como un gesto hacia Washington.

    Embed - Takaishi y Trump firman acuerdo de tierras raras y prometen "nueva edad de oro" • FRANCE 24

    El desafío de Perú y Chile

    Perú, que ostentó el año pasado la presidencia de APEC y acogió la cumbre anterior, participa en esta edición con la reciente destitución de la expresidenta Dina Boluarte como telón de fondo.

    “Con Perú ocurrió una cosa muy interesante en los últimos años [...], entre la fragilidad política interna y la necesidad de generar esta credibilidad externa que les va a asegurar atraer inversión”, destacó Urrego.

    Esta será la primera prueba internacional para el nuevo gobierno del mandatario José Jerí, especialmente con China.

    Pekín ha reforzado su presencia en Perú con la construcción del megapuerto de Chancay, inaugurado en 2024. La ruta directa a Shanghái ha dinamizado el intercambio bilateral y consolidado la alianza estratégica.

    Por su parte, el chileno Boric llegará el jueves a Corea del Sur y podrá negociar su agenda de transición energética e innovación tecnológica, tema central de la cumbre de este año.

    El mandatario izquierdista ha criticado las posturas comerciales de Trump y se ha acercado a China, adonde viajó en mayo para firmar acuerdos estratégicos con Xi. El viernes también hay prevista una reunión bilateral entre Seúl y Santiago.

    Fundada en 1989, la APEC representa cerca del 60% del PIB mundial y promueve el libre comercio y la integración regional, al menos hasta el regreso de Trump.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Ministerio de Defensa

    : EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    Entrevista

    Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Impuestos

    Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    “Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Vista de la refinería de La Teja desde el muelle del Puerto Capurro, en la terminal montevideana.

    El Banco Central rebaja su proyección de crecimiento de la economía uruguaya para 2025 y 2026

    Por Redacción Búsqueda
    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    Autoridades advierte sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Motociclista circulando por la rambla de Montevideo. 

    Conducir vehículos sin autorización, una falta que creció más de 700% en los últimos 10 años

    Por Santiago Sánchez
    Manifestantes protestan contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, con la Torre Eiffel al fondo, en París, el 14 de octubre de 2025.
    Video

    Agricultores franceses piden a Emmanuel Macron bloquear el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI