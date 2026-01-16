  • Cotizaciones
    Machado entrega su medalla del Nobel de la Paz a Trump y busca afianzar una línea directa con Washington

    La líder opositora venezolana fue recibida en la Casa Blanca por Donald Trump, a quien entregó la medalla de su Premio Nobel de la Paz como gesto político y simbólico. El encuentro se dio en un contexto de diálogo creciente entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, tensiones por el control del petróleo y redefiniciones sobre el futuro político de Venezuela

    Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".

    

    FOTO

    Casa Blanca / EFE
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Tras la reunión, Machado confirmó que le entregó a Trump la medalla de su Nobel y aseguró que “cuenta con él para la libertad de Venezuela”.

    Embed

    Trump, por su parte, agradeció públicamente el gesto en su red social Truth Social. “María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, escribió, al tiempo que elogió a Machado como “una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”.

    No quedó claro si el mandatario estadounidense conservará la medalla, dado que el Comité Noruego del Nobel ha reiterado que los premios no son transferibles.

    Embed - WATCH: Machado details gifting Trump Nobel Peace Prize during White House visit

    El relato histórico detrás de la medalla

    Machado explicó que la entrega del Nobel tuvo un fuerte contenido simbólico. Recordó que hace dos siglos el marqués de Lafayette obsequió a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, que el libertador venezolano conservó hasta su muerte.

    “Fue un símbolo de hermandad entre la gente de Estados Unidos y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía”, afirmó. Según Machado, la entrega de la medalla a Trump busca recrear ese gesto histórico: “Doscientos años después, la gente de Bolívar le devuelve al líder de Washington una medalla como reconocimiento a su compromiso especial con nuestra libertad”.

    Embed

    El Nobel, una vieja obsesión de Trump

    El “gesto de respeto mutuo”, como lo definió Trump, llega después de que el mandatario hiciera una intensa campaña para obtener el Premio Nobel de la Paz por lo que considera sus esfuerzos para frenar conflictos armados. Finalmente, el galardón fue otorgado a Machado, quien lo recogió en Oslo el mes pasado tras salir de Venezuela y decidió dedicárselo al presidente estadounidense.

    “Se lo merece y fue un momento muy emotivo”, dijo luego Machado en una entrevista con Fox News.

    Machado en el Capitolio: seguridad y reconstrucción

    Tras su paso por la Casa Blanca, Machado se reunió con senadores y congresistas estadounidenses de ambos partidos en el Capitolio. Allí expuso su visión de futuro para Venezuela, a la que describió como un potencial “escudo de seguridad” para América Latina.

    “De un foco de criminalidad en las Américas lo convertiremos en un escudo de seguridad para todo el hemisferio”, afirmó. También prometió fortalecer el Estado de derecho, abrir los mercados y facilitar el retorno de la diáspora venezolana.

    En los encuentros participaron figuras demócratas como Dick Durbin, Rubén Gallego, Alex Padilla y Tim Kaine, y republicanos cercanos a Trump como Ted Cruz, Rick Scott y Bernie Moreno.

    Embed - Informe desde Caracas: Delcy Rodríguez rinde cuentas ante a la Asamblea Nacional • FRANCE 24

    Trump entre Machado y Rodríguez

    El encuentro con Machado se produjo apenas un día después de que Trump confirmara haber mantenido una “larga” y “formidable” conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Desde Caracas, Rodríguez describió el diálogo como “productivo y cortés”, enmarcado en el respeto mutuo.

    Pese al gesto hacia Machado, Trump ha reiterado que ella no cuenta con el respaldo interno suficiente para liderar una transición política y ha optado por respaldar a Rodríguez, siempre que su gobierno mantenga la cooperación con Washington, especialmente en materia energética.

    La Casa Blanca sostuvo que al presidente “le gusta lo que está viendo” del liderazgo interino y que espera, en algún momento, la celebración de elecciones en Venezuela, aunque sin establecer plazos.

    Embed - Trump entrega detalles sobre su plan de extracción masiva de petróleo venezolano • FRANCE 24

    Petróleo, presión y control estadounidense

    Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, EE.UU. ha incrementado su control sobre el sector energético venezolano. Este jueves, fuerzas estadounidenses incautaron un sexto petrolero vinculado al país sudamericano, en el marco de una campaña para supervisar el flujo de crudo.

    Además, se concretó la primera venta de petróleo venezolano negociada por EE.UU., por un valor cercano a los 500 millones de dólares, según un funcionario estadounidense. Rodríguez anunció que su gobierno impulsa reformas legales al sector petrolero para flexibilizar la participación extranjera, aunque sin detallar el alcance de los cambios.

    Machado-Casa-Blanca
    María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio estadounidense en Washington, 15 de enero de 2026.

    María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio estadounidense en Washington, 15 de enero de 2026.

    Repercusiones regionales y escenario abierto

    Washington también celebró la reciente liberación de decenas de presos políticos en Venezuela, aunque reconoció que cientos continúan detenidos. Mientras tanto, las consecuencias regionales de la incursión militar estadounidense siguen sintiéndose: Cuba rindió homenaje a los 32 militares muertos en la operación que derrocó a Maduro, en una ceremonia encabezada por Raúl Castro.

    En este escenario, Machado fue recibida por seguidores eufóricos a la salida de la Casa Blanca y el Capitolio, mientras Trump navega entre gestos simbólicos hacia la oposición y un respaldo pragmático al gobierno interino, con el petróleo y la estabilidad regional como telón de fondo.

    FUENTE:FRANCE24

    
