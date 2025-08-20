Noel Gallagher sobre la gira de Oasis: “Estoy orgulloso de Liam, es increíble”

Noel elogió a su hermano, lo llamó “increíble” y agregó que había olvidado lo “gracioso” que era.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Liam está arrasando. Estoy orgulloso de él”, le dijo a la radio talkSPORT en una entrevista el martes, casi a la mitad de su gira de regreso de 41 fechas.

La saga de la música Oasis está de vuelta: el regreso de los hermanos Gallagher tras una de las rupturas más famosas del rock

Hito musical El regreso de Oasis 2025: documental en camino, nuevo baterista y un cruce inesperado con 'Peaky Blinders'

Los hermanos, famosos por sus peleas, habían tocado juntos por última vez en París en 2009, cuando las tensiones estallaron en una pelea detrás del escenario en la que Liam rompió una de las guitarras de Noel.

Noel abandonó la banda diciendo que “simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

Dieciséis años después, Noel dijo que estaba “completamente impresionado” por volver a tocar juntos .

“Ya he estado en estadios antes y todo eso, pero no me importa decirlo, mis piernas se convirtieron en gelatina después de la mitad de la segunda canción”, dijo sobre su noche de apertura en Cardiff el 4 de julio.

“Ha sido algo increíble. Realmente es algo increíble. Es difícil expresarlo con palabras”, dijo.

El grupo ya ha tocado en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

Formada en Manchester, al noroeste de Inglaterra, en 1991, a Oasis se le atribuye haber ayudado a crear la era del britpop de esa década con canciones exitosas como Don't Look Back In Anger, Champagne Supernova y Wonderwall.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oasis (@oasis)

“Olvidé lo gracioso que era”

Noel agregó que estaba asombrado por la actuación de su hermano en el escenario. “No podría hacer lo que él hace en el estadio, no es mi estilo. Pero debo decir que lo miro y pienso: 'Bien por ti, amigo'. Ha sido increíble”, dijo.

“Supongo que cuando todo esté dicho y hecho nos sentaremos y reflexionaremos sobre ello, pero es genial volver a la banda con Liam, olvidé lo divertido que era”, agregó.

La banda viajará a América del Norte a finales de esta semana antes de regresar al Reino Unido para más fechas en Londres en septiembre.

La etapa internacional de la gira, que finalizará el 23 de noviembre en Sao Paulo, incluye fechas en Chicago, Ciudad de México, Tokio, Sídney y Buenos Aires.

FUENTE:RFI