  • Cotizaciones
    miércoles 20 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Noel Gallagher sobre la gira de Oasis: “Estoy orgulloso de Liam, es increíble”

    El guitarrista y compositor de Oasis, Noel Gallagher, calificó de “genial” volver a actuar con su hermano Liam, desconcertando a los escépticos que temían que una nueva pelea entre hermanos pudiera arruinar su gira de reunión

    Noel y Liam Gallagher durante uno de los shows de regreso

    Noel y Liam Gallagher durante uno de los shows de regreso

    FOTO

    Oasis
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Noel elogió a su hermano, lo llamó “increíble” y agregó que había olvidado lo “gracioso” que era.

    “Liam está arrasando. Estoy orgulloso de él”, le dijo a la radio talkSPORT en una entrevista el martes, casi a la mitad de su gira de regreso de 41 fechas.

    Leé además

    Los hermanos Gallagher durante la sesión de fotos de la gira 2025.
    Hito musical

    El regreso de Oasis 2025: documental en camino, nuevo baterista y un cruce inesperado con 'Peaky Blinders'

    Por José Frugoni
    Los fans de Oasis celebran su regreso en Cardiff
    La saga de la música

    Oasis está de vuelta: el regreso de los hermanos Gallagher tras una de las rupturas más famosas del rock

    Por José Frugoni
    Embed - "I'M PROUD OF HIM!" Noel Gallagher talks being back on tour with Oasis & Liam Gallagher

    Los hermanos, famosos por sus peleas, habían tocado juntos por última vez en París en 2009, cuando las tensiones estallaron en una pelea detrás del escenario en la que Liam rompió una de las guitarras de Noel.

    Noel abandonó la banda diciendo que “simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

    “Ya he estado en estadios antes y todo eso, pero no me importa decirlo, mis piernas se convirtieron en gelatina después de la mitad de la segunda canción”, dijo sobre su noche de apertura en Cardiff el 4 de julio.

    “Ha sido algo increíble. Realmente es algo increíble. Es difícil expresarlo con palabras”, dijo.

    El grupo ya ha tocado en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

    Formada en Manchester, al noroeste de Inglaterra, en 1991, a Oasis se le atribuye haber ayudado a crear la era del britpop de esa década con canciones exitosas como Don't Look Back In Anger, Champagne Supernova y Wonderwall.

    Embed
    Ver esta publicación en Instagram

    Una publicación compartida por Oasis (@oasis)

    “Olvidé lo gracioso que era”

    Noel agregó que estaba asombrado por la actuación de su hermano en el escenario. “No podría hacer lo que él hace en el estadio, no es mi estilo. Pero debo decir que lo miro y pienso: 'Bien por ti, amigo'. Ha sido increíble”, dijo.

    “Supongo que cuando todo esté dicho y hecho nos sentaremos y reflexionaremos sobre ello, pero es genial volver a la banda con Liam, olvidé lo divertido que era”, agregó.

    La banda viajará a América del Norte a finales de esta semana antes de regresar al Reino Unido para más fechas en Londres en septiembre.

    La etapa internacional de la gira, que finalizará el 23 de noviembre en Sao Paulo, incluye fechas en Chicago, Ciudad de México, Tokio, Sídney y Buenos Aires.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández
    Adolfo Sarmiento, el primero a la izquierda, en su último Copom, en julio

    Banco Central moderó la contracción monetaria; cesó a su gerente de Política Económica y Mercados

    Por Ismael Grau