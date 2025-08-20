Noel Gallagher sobre la gira de Oasis: “Estoy orgulloso de Liam, es increíble”

Noel elogió a su hermano, lo llamó “increíble” y agregó que había olvidado lo “gracioso” que era.
El guitarrista y compositor de Oasis, Noel Gallagher, calificó de “genial” volver a actuar con su hermano Liam, desconcertando a los escépticos que temían que una nueva pelea entre hermanos pudiera arruinar su gira de reunión
Noel elogió a su hermano, lo llamó “increíble” y agregó que había olvidado lo “gracioso” que era.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
“Liam está arrasando. Estoy orgulloso de él”, le dijo a la radio talkSPORT en una entrevista el martes, casi a la mitad de su gira de regreso de 41 fechas.
Los hermanos, famosos por sus peleas, habían tocado juntos por última vez en París en 2009, cuando las tensiones estallaron en una pelea detrás del escenario en la que Liam rompió una de las guitarras de Noel.
Noel abandonó la banda diciendo que “simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.
Dieciséis años después, Noel dijo que estaba “completamente impresionado” por volver a tocar juntos.
“Ya he estado en estadios antes y todo eso, pero no me importa decirlo, mis piernas se convirtieron en gelatina después de la mitad de la segunda canción”, dijo sobre su noche de apertura en Cardiff el 4 de julio.
“Ha sido algo increíble. Realmente es algo increíble. Es difícil expresarlo con palabras”, dijo.
El grupo ya ha tocado en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.
Formada en Manchester, al noroeste de Inglaterra, en 1991, a Oasis se le atribuye haber ayudado a crear la era del britpop de esa década con canciones exitosas como Don't Look Back In Anger, Champagne Supernova y Wonderwall.
Noel agregó que estaba asombrado por la actuación de su hermano en el escenario. “No podría hacer lo que él hace en el estadio, no es mi estilo. Pero debo decir que lo miro y pienso: 'Bien por ti, amigo'. Ha sido increíble”, dijo.
“Supongo que cuando todo esté dicho y hecho nos sentaremos y reflexionaremos sobre ello, pero es genial volver a la banda con Liam, olvidé lo divertido que era”, agregó.
La banda viajará a América del Norte a finales de esta semana antes de regresar al Reino Unido para más fechas en Londres en septiembre.
La etapa internacional de la gira, que finalizará el 23 de noviembre en Sao Paulo, incluye fechas en Chicago, Ciudad de México, Tokio, Sídney y Buenos Aires.
FUENTE:RFI