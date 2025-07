Ozzy Osbourne, el “Príncipe de las Tinieblas” del heavy metal

Embed - BLACK SABBATH - "Paranoid" (Official Video)

Hace cinco años, en 2020, reveló que padecía párkinson, tras una caída que agravó sus problemas de salud. Sin embargo, este episodio no detuvo su carrera musical.

De hecho, este año celebró su último concierto junto a la formación original de Black Sabbath en Reino Unido. Se reunieron por primera vez en 20 años en julio, en un concierto que Osbourne describió como el último de su carrera.

El evento contó con la participación de Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons y Mastodon, entre otros.

Embed - Ozzy Osbourne - Iron Man (Live)

Clásicos del metal

Durante su carrera, Osbourne vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Con Black Sabbath creó himnos del género como Paranoid, Iron Man y War Pigs.

Aunque Paranoid solo alcanzó el puesto 61 en el Billboard Hot 100, se convirtió en una de las insignias del grupo y el álbum fue votado entre los 10 mejores de heavy metal de todos los tiempos por los lectores de la revista Rolling Stone.

En 1979, Sabbath despidió a Osbourne debido a sus excesos, por los que llegaba tarde a los ensayos o incluso faltaba a los conciertos. “Sabíamos que no teníamos otra opción que echarlo porque estaba completamente fuera de control. Pero nos dolió mucho la situación”, escribió el bajista Terry Geezer Butler en sus memorias Into the Void.

Como solista, Osbourne lanzó éxitos como Crazy Train y Mr. Crowley, incluidos en Blizzard of Ozz, uno de los discos más importantes del género. Fue incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll: en 2006 con Sabbath y en 2024 como solista.

Embed - Ozzy Osbourne - Crazy Train (Official Animated Video)

Un punto de quiebre en la historia del rock

Para muchos, Black Sabbath fue un punto de inflexión en la historia del rock. El álbum homónimo de la banda, lanzado en 1969, ha sido considerado por varios críticos como el Big Bang del heavy metal.

Surgió durante la guerra de Vietnam y, como describió la agencia AP, “rompió con la fiesta hippie, impregnado de amenaza y oscuridad”. El disco tenía una portada icónica con una figura tenebrosa vestida de negro, y su música era ruidosa, densa y furiosa.

“Black Sabbath son los Beatles del heavy metal. Cualquiera que se tome en serio el metal te dirá que todo comienza con Sabbath”, escribió Dave Navarro, de Jane’s Addiction, en un homenaje publicado en Rolling Stone en 2010.

Ozzy-Osbourne Holly Lindblom (izq.) enciende una vela en la estrella de Hollywood de Ozzy Osbourne en Los Ángeles, California, EE. UU., el 22 de julio de 2025 EFE

Una lista de polémicas

Osbourne solía aparecer en los escenarios vestido de negro o con el pecho descubierto, y encarnó los excesos del metal. Más allá del episodio del murciélago, se orinó en el Álamo —un monumento icónico de San Antonio, Texas— por lo que fue arrestado; inhaló una línea de hormigas del suelo; se bajaba los pantalones en los conciertos o escupía al público, entre otras extravagancias.

En 1987, fue demandado por los padres de un joven de 19 años que se suicidó mientras escuchaba la canción Suicide Solution. La demanda fue desestimada y Osbourne explicó que la canción hablaba de los peligros del alcohol, que había causado la muerte de su amigo Bon Scott, vocalista de AC/DC.

Estas controversias le ganaron el repudio de grupos conservadores y religiosos, que lo acusaron de tener un supuesto efecto negativo en los jóvenes.

Embed - OZZY OSBOURNE - "Dreamer" (Official Video)

Sin embargo, Osbourne mostró otra faceta en el programa de televisión The Osbournes, donde se presentaba como un padre cotidiano y desorientado en medio de la vida familiar.

También participó con su hijo en el programa Ozzy & Jack’s World Detour, en el que visitaban lugares como el Monte Rushmore o el Centro Espacial de Houston.

Osbourne tuvo dos hijos con Thelma Riley, con quien se casó en 1971. Luego conoció a Sharon, quien se convirtió en su mánager y esposa. Se casaron en 1982 y tuvieron tres hijos: Kelly, Aimee y Jack.

Con Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24