    domingo 05 de octubre de 2025

    Paraguay: sicarios matan a militar que expuso corrupción en cárcel donde está esposa de Sebastián Marset

    El teniente coronel Guillermo Moral, exdirector de la cárcel donde está presa la esposa de Sebastián Marset, fue asesinado a tiros en Asunción tras declarar contra una red de corrupción vinculada al narcotraficante “Tío Rico” Insfrán

    Lugar del asesinato de un militar que denunció corrupción en la cárcel donde está la esposa de Sebastián Marset

    Lugar del asesinato de un militar que denunció corrupción en la cárcel donde está la esposa de Sebastián Marset

    FOTO

    Diario ABC
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Un teniente coronel del Ejército paraguayo, exdirector de la cárcel militar Viñas Cué, fue asesinado a tiros en Asunción luego de haber declarado como testigo en un caso de corrupción vinculado al narcotraficante paraguayo Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, presunto socio del uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la Justicia.

    La víctima, Guillermo Moral, de 44 años, fue atacada este jueves por dos hombres en moto que le dispararon tres veces cuando acababa de subir a su camioneta frente a la Facultad de Derecho de la capital. “Es preocupante que esto suceda en plena Asunción. Vamos a hacer todo lo posible para dar con los responsables”, declaró el comisario César Silguero.

    Embed - Crimen del militar: comitiva fiscal allana viviendas en San Antonio

    Moral dirigió la prisión de Viñas Cué, donde actualmente se encuentra Gianina García Troche, esposa de Marset, detenida tras su extradición desde España en mayo y condenada por lavado de dinero. En ese mismo penal estuvo preso “Tío Rico” Insfrán, extraditado desde Brasil en 2023 y procesado por liderar una red de tráfico de cocaína desde Paraguay hacia otros países de la región.

    El asesinato se produjo apenas un mes después de que Moral declarara como testigo clave en un juicio que terminó con la condena de su superior, el coronel Luis Belotto, y la esposa de este por intento de soborno. Según su testimonio, ambos intentaron pagarle unos 1.500 dólares para que permitiera el ingreso de un celular oculto en un paquete de yerba mate destinado a Insfrán. Moral rechazó el soborno y denunció el hecho, tras lo cual fue separado de su cargo en la prisión.

    El vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, condenó el crimen en redes sociales y lo calificó como “un ataque directo de la delincuencia organizada contra el Estado paraguayo”.

    El hermano del militar, Víctor Moral, aseguró que el ataque fue “un trabajo de la mafia” y denunció que no se le brindó protección pese a los riesgos. “Mi hermano fue un oficial intachable. Por querer hacer las cosas bien le quitaron la vida”, dijo a periodistas.

    La muerte de Moral vuelve a poner en foco la infiltración del narcotráfico en las instituciones paraguayas y los presuntos vínculos del uruguayo Sebastián Marset con redes criminales regionales. Según el centro de estudios Insight Crime, Marset mantiene conexiones con el clan Insfrán, el Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño y la mafia italiana ’Ndrangheta.

    En junio, el propio Marset había ofrecido entregarse en Paraguay a cambio de la liberación de su esposa, una propuesta que el gobierno rechazó. El narcotraficante es señalado por varios países como uno de los principales capos sudamericanos y fue mencionado por el presidente colombiano Gustavo Petro como autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci en 2022 en Colombia.

    El crimen de Guillermo Moral, considerado un “oficial intachable”, profundiza la crisis de seguridad y revela el poder del crimen organizado dentro del sistema penitenciario paraguayo. Las autoridades investigan si el ataque estuvo directamente ordenado por alguno de los grupos que el militar había denunciado.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

