    jueves 11 de diciembre de 2025

    Peluca, bote, avión y ayuda de Estados Unidos: así llegó María Corina Machado a Oslo

    María Corina Machado dijo que Estados Unidos la ayudó a salir de Venezuela. Según el WSJ, sorteó retenes militares, viajó en bote por el Caribe y tomó un avión hacia Oslo, con apoyo del ejército estadounidense para evitar ataques

    María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.

    María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.

    EFE
    Búsqueda
    Por RFI

    Unas horas antes de la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el instituto anunció que la venezolana no estaría presente en la ceremonia y que su hija, Ana Corina, recibiría el galardón en su lugar. La entidad precisó, sin embargo, que llegaría a Oslo tras efectuar “un viaje en una situación de extremo peligro”.

    Su última aparición pública se remontaba al 9 de enero en Caracas, durante una manifestación contra la toma de posesión del presidente de izquierda Nicolás Maduro para su tercer mandato.

    María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025.
    Premio Nobel

    María Corina Machado dedica el Premio Nobel de la Paz a sus compatriotas y a Donald Trump

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Nicolás Maduro y María Corina Machado.
    Venezuela

    Venezuela cierra su embajada en Oslo tras atribución del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

    Por France 24

    La ganadora del Nobel apareció finalmente el jueves por primera vez en público en el balcón del Grand Hotel de Oslo, poco después de las 1:00 GMT (22:00 de Uruguay). Fue aclamada durante varios minutos por decenas de seguidores eufóricos.

    Embed - María Corina Machado, gran ausente de la ceremonia de entrega del Nobel de Paz

    Peluca y disfraz

    Según el Wall Street Journal (WSJ), llevaba una peluca y un disfraz cuando inició su viaje de salida el lunes por la tarde. Primero tuvo que viajar desde las afueras de Caracas, donde llevaba un año escondida, hasta un pueblo pesquero.

    Dos personas la ayudaron a escapar y el pequeño grupo atravesó diez puestos de control militares, evitando en cada ocasión ser capturados, antes de que llegara a la costa venezolana hacia la medianoche, según el periódico.

    El martes realizó una peligrosa travesía por el mar Caribe hasta la isla de Curazao. Según el WSJ, se avisó al ejército estadounidense de esta travesía para evitar que la embarcación fuera blanco de ataques.

    Machado-Oslo-Aeropuerto

    Machado llegó a Curazao el martes. Fue recibida por un empresario privado especializado en este tipo de operaciones, que la atendió a petición de la administración Trump, relató el diario estadounidense.

    Tras unas horas de descanso, embarcó en un vuelo privado a Oslo el miércoles por la mañana. Llegó sin equipaje, con lo puesto. “Ni siquiera tuve tiempo de darme una ducha”, dijo a la BBC.

    FUENTE:RFI

