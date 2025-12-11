Peluca, bote, avión y ayuda de Estados Unidos: así llegó María Corina Machado a Oslo
María Corina Machado dijo que Estados Unidos la ayudó a salir de Venezuela. Según el WSJ, sorteó retenes militares, viajó en bote por el Caribe y tomó un avión hacia Oslo, con apoyo del ejército estadounidense para evitar ataques
María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.
Unas horas antes de la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el instituto anunció que la venezolana no estaría presente en la ceremonia y que su hija, Ana Corina, recibiría el galardón en su lugar. La entidad precisó, sin embargo, que llegaría a Oslo tras efectuar “un viaje en una situación de extremo peligro”.
La ganadora del Nobel apareció finalmente el jueves por primera vez en público en el balcón del Grand Hotel de Oslo, poco después de las 1:00 GMT (22:00 de Uruguay). Fue aclamada durante varios minutos por decenas de seguidores eufóricos.
Peluca y disfraz
Según el Wall Street Journal (WSJ), llevaba una peluca y un disfraz cuando inició su viaje de salida el lunes por la tarde. Primero tuvo que viajar desde las afueras de Caracas, donde llevaba un año escondida, hasta un pueblo pesquero.
Dos personas la ayudaron a escapar y el pequeño grupo atravesó diez puestos de control militares, evitando en cada ocasión ser capturados, antes de que llegara a la costa venezolana hacia la medianoche, según el periódico.
El martes realizó una peligrosa travesía por el mar Caribe hasta la isla de Curazao. Según el WSJ, se avisó al ejército estadounidense de esta travesía para evitar que la embarcación fuera blanco de ataques.
Machado llegó a Curazao el martes. Fue recibida por un empresario privado especializado en este tipo de operaciones, que la atendió a petición de la administración Trump, relató el diario estadounidense.
Tras unas horas de descanso, embarcó en un vuelo privado a Oslo el miércoles por la mañana. Llegó sin equipaje, con lo puesto. “Ni siquiera tuve tiempo de darme una ducha”, dijo a la BBC.