Peluca, bote, avión y ayuda de Estados Unidos: así llegó María Corina Machado a Oslo

María Corina Machado dijo que Estados Unidos la ayudó a salir de Venezuela. Según el WSJ, sorteó retenes militares, viajó en bote por el Caribe y tomó un avión hacia Oslo, con apoyo del ejército estadounidense para evitar ataques

María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.

Unas horas antes de la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el instituto anunció que la venezolana no estaría presente en la ceremonia y que su hija, Ana Corina, recibiría el galardón en su lugar. La entidad precisó, sin embargo, que llegaría a Oslo tras efectuar “un viaje en una situación de extremo peligro”.

Su última aparición pública se remontaba al 9 de enero en Caracas, durante una manifestación contra la toma de posesión del presidente de izquierda Nicolás Maduro para su tercer mandato.

La ganadora del Nobel apareció finalmente el jueves por primera vez en público en el balcón del Grand Hotel de Oslo, poco después de las 1:00 GMT (22:00 de Uruguay). Fue aclamada durante varios minutos por decenas de seguidores eufóricos.

Según el Wall Street Journal (WSJ), llevaba una peluca y un disfraz cuando inició su viaje de salida el lunes por la tarde. Primero tuvo que viajar desde las afueras de Caracas, donde llevaba un año escondida, hasta un pueblo pesquero.

Dos personas la ayudaron a escapar y el pequeño grupo atravesó diez puestos de control militares, evitando en cada ocasión ser capturados, antes de que llegara a la costa venezolana hacia la medianoche, según el periódico.