  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Protestas en Bruselas: miles de agricultores europeos rechazan el acuerdo UE–Mercosur

    Unas 7.300 personas y cientos de tractores se movilizaron frente a las instituciones europeas para denunciar “competencia desleal” y cuestionar la reforma de la Política Agrícola Común, en una jornada marcada por tensión y enfrentamientos con la policía

    Agricultores encienden una hoguera durante una protesta en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025.

    Agricultores encienden una hoguera durante una protesta en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Miles de agricultores europeos se manifestaron este jueves en la capital de Bélgica, Bruselas, contra la política agrícola de la Unión Europea (UE), con el acuerdo de libre comercio con el Mercosur como principal blanco de las críticas. Según la policía bruselense, participaron 7.300 personas en una marcha autorizada que recorrió la capital belga, acompañada por unos 50 tractores. Además, cerca de 950 tractores se concentraron en el Barrio Europeo, bloqueando varias calles.

    La protesta coincidió con la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE, lo que motivó un amplio despliegue policial para proteger las instituciones comunitarias.

    Leé además

    Lula durante un encuentro oficial en Brasil.
    Comercio

    Brasil amenaza con retirarse si la Unión Europea retrasa el acuerdo con el Mercosur

    Por RFI
    Productores agropecuarios franceses llevaron adelante varias protestas en oposición a la firma del acuerdo UE-Mercosur en los últimos días.
    Mercosur

    Uruguay sigue “con mucha atención” negociaciones en Europa que definen el futuro del acuerdo con el Mercosur

    Por Redacción Búsqueda

    Incidentes y tensión frente al Parlamento Europeo

    El clima fue especialmente tenso en la plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo. Hubo quema de neumáticos y contenedores de basura, columnas de humo negro, lanzamiento de proyectiles y destrozos en ventanas de un edificio parlamentario, según constató un periodista de AFP. La policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos. Pese a los incidentes, las autoridades señalaron que la manifestación fue mayoritariamente pacífica.

    Embed - Brussels: Farmers block roads to protest EU-Mercosur trade deal • FRANCE 24 English

    “No al Mercosur” y rechazo a la reforma de la PAC

    Entre las consignas más repetidas estuvo el rechazo al acuerdo con el Mercosur, al que los agricultores acusan de generar competencia desleal. Florence Pellissier, agricultora francesa, cuestionó la importación de productos sudamericanos tratados con sustancias prohibidas en la UE. “Nos traen pollos de mala calidad, mientras nos imponen una agricultura de alta calidad”, afirmó.

    Maxime Mabille, productor lechero belga, apuntó directamente contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Estamos aquí para decir no al Mercosur, sobre todo porque tenemos la impresión de que hoy quiere imponerlo”.

    A estas críticas se suma la preocupación por la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que muchos agricultores consideran una amenaza a las subvenciones del sector.

    La posición de la Comisión y el lobby agrícola

    Von der Leyen se reunió por la mañana con una delegación del Copa-Cogeca, el principal grupo de presión agrícola europeo, que había anticipado la presencia de hasta 10.000 manifestantes de varios países. Tras el encuentro, la presidenta de la Comisión aseguró en un mensaje difundido en X que “Europa siempre estará con vosotros”.

    Sin embargo, dirigentes agrícolas insistieron en que “la gente está harta de las normas y de las obligaciones” y advirtieron sobre el impacto del acuerdo con los países sudamericanos en la producción local.

    Embed - Comisión Europea acelera acuerdo con Mercosur e impone límites a productos agrícolas

    Divisiones entre los Estados miembros

    El Ejecutivo europeo y Brasil —que preside el Mercosur, integrado también por Argentina, Paraguay y Uruguay— buscan rubricar el acuerdo antes del fin de semana, tras más de dos décadas de negociaciones. El texto crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.

    Pero Ursula von der Leyen necesita el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembros. Francia y Polonia, a los que se sumó Italia, pidieron un aplazamiento, mientras que España y Alemania defienden la firma. “No estamos preparados, los números no cuadran para firmar este acuerdo”, declaró el presidente francés Emmanuel Macron desde Bruselas.

    Qué está en juego para Europa y América Latina

    El acuerdo permitiría a la UE aumentar sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia América Latina, al tiempo que facilitaría la entrada de carne vacuna, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos en el mercado europeo. Precisamente ese punto alimenta el temor de los agricultores, que denuncian estándares ambientales y sociales más laxos en los países del Mercosur y la posibilidad de productos más baratos.

    A estas inquietudes se añaden conflictos específicos, como la gestión de la epizootia de dermatosis nodular contagiosa en Francia, que también ha intensificado el malestar en el sector.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda