Protestas en Bruselas: miles de agricultores europeos rechazan el acuerdo UE–Mercosur

Miles de agricultores europeos se manifestaron este jueves en la capital de Bélgica, Bruselas, contra la política agrícola de la Unión Europea (UE), con el acuerdo de libre comercio con el Mercosur como principal blanco de las críticas. Según la policía bruselense, participaron 7.300 personas en una marcha autorizada que recorrió la capital belga, acompañada por unos 50 tractores. Además, cerca de 950 tractores se concentraron en el Barrio Europeo, bloqueando varias calles.

La protesta coincidió con la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE, lo que motivó un amplio despliegue policial para proteger las instituciones comunitarias.

El clima fue especialmente tenso en la plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo. Hubo quema de neumáticos y contenedores de basura, columnas de humo negro, lanzamiento de proyectiles y destrozos en ventanas de un edificio parlamentario, según constató un periodista de AFP. La policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos. Pese a los incidentes, las autoridades señalaron que la manifestación fue mayoritariamente pacífica.

Entre las consignas más repetidas estuvo el rechazo al acuerdo con el Mercosur, al que los agricultores acusan de generar competencia desleal. Florence Pellissier, agricultora francesa, cuestionó la importación de productos sudamericanos tratados con sustancias prohibidas en la UE. “Nos traen pollos de mala calidad, mientras nos imponen una agricultura de alta calidad”, afirmó.

Maxime Mabille, productor lechero belga, apuntó directamente contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Estamos aquí para decir no al Mercosur, sobre todo porque tenemos la impresión de que hoy quiere imponerlo”.

A estas críticas se suma la preocupación por la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que muchos agricultores consideran una amenaza a las subvenciones del sector.

La posición de la Comisión y el lobby agrícola

Von der Leyen se reunió por la mañana con una delegación del Copa-Cogeca, el principal grupo de presión agrícola europeo, que había anticipado la presencia de hasta 10.000 manifestantes de varios países. Tras el encuentro, la presidenta de la Comisión aseguró en un mensaje difundido en X que “Europa siempre estará con vosotros”.

Sin embargo, dirigentes agrícolas insistieron en que “la gente está harta de las normas y de las obligaciones” y advirtieron sobre el impacto del acuerdo con los países sudamericanos en la producción local.

Divisiones entre los Estados miembros

El Ejecutivo europeo y Brasil —que preside el Mercosur, integrado también por Argentina, Paraguay y Uruguay— buscan rubricar el acuerdo antes del fin de semana, tras más de dos décadas de negociaciones. El texto crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.

Pero Ursula von der Leyen necesita el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembros. Francia y Polonia, a los que se sumó Italia, pidieron un aplazamiento, mientras que España y Alemania defienden la firma. “No estamos preparados, los números no cuadran para firmar este acuerdo”, declaró el presidente francés Emmanuel Macron desde Bruselas.

Qué está en juego para Europa y América Latina

El acuerdo permitiría a la UE aumentar sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia América Latina, al tiempo que facilitaría la entrada de carne vacuna, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos en el mercado europeo. Precisamente ese punto alimenta el temor de los agricultores, que denuncian estándares ambientales y sociales más laxos en los países del Mercosur y la posibilidad de productos más baratos.

A estas inquietudes se añaden conflictos específicos, como la gestión de la epizootia de dermatosis nodular contagiosa en Francia, que también ha intensificado el malestar en el sector.

