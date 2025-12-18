Uruguay sigue “con mucha atención” negociaciones en Europa que definen el futuro del acuerdo con el Mercosur

El gobierno de Yamandú Orsi mantiene su posición de que “la firma” del tratado tiene que ocurrir el 20 de diciembre, dice el canciller Mario Lubetkin

Productores agropecuarios franceses llevaron adelante varias protestas en oposición a la firma del acuerdo UE-Mercosur en los últimos días.

La firma del acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur era uno de los hitos más esperados por el gobierno uruguayo en materia de política exterior. Su concreción, que hasta hace semanas parecía un hecho, está en duda como consecuencia de las negociaciones de último momento que se desarrollan en Europa para evitar un bloqueo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubektin, dijo a Búsqueda que el gobierno mantiene su posición de que “la firma tiene fecha: 20 de diciembre”, mientras sigue “con mucha atención” lo que pasa en Europa.

La Comisión Europea, que lidera las negociaciones externas en nombre de la UE, había acordado con el Mercosur que aprovecharían la próxima cumbre del bloque sudamericano en Foz de Iguazú para firmar el acuerdo, cuya discusión comenzó hace más de dos décadas. Para lograrlo, se necesita el voto favorable de una mayoría calificada de los países en el Consejo Europeo, lo que permitiría a la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, viajar a Brasil con el mandato de estampar su rúbrica.

La oposición al tratado ha estado liderada por Francia, cuyo sector agropecuario ha desplegado protestas para presionar al gobierno. El presidente francés, Emmanuel Macron, intensificó sus cuestionamientos en los últimos días y pidió la postergación de la firma. Las reglas de la UE establecen que, para conseguir la aprobación del Consejo Europeo, el acuerdo necesita el apoyo de al menos 15 de los 27 países que representen el 65% de su población.

En ese marco, el Parlamento Europeo aprobó el martes 16 medidas de protección para el acuerdo comercial con el Mercosur, con 431 votos a favor y 161 en contra. Estas disposiciones buscan crear un mecanismo de supervisión sobre productos sensibles como la carne vacuna, las aves y el azúcar, y permiten la aplicación de aranceles si se produce una desestabilización del mercado.