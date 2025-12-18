Uruguay sigue “con mucha atención” negociaciones en Europa que definen el futuro del acuerdo con el Mercosur

La firma del acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur era uno de los hitos más esperados por el gobierno uruguayo en materia de política exterior. Su concreción, que hasta hace semanas parecía un hecho, está en duda como consecuencia de las negociaciones de último momento que se desarrollan en Europa para evitar un bloqueo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubektin, dijo a Búsqueda que el gobierno mantiene su posición de que “la firma tiene fecha: 20 de diciembre”, mientras sigue “con mucha atención” lo que pasa en Europa.
La Comisión Europea, que lidera las negociaciones externas en nombre de la UE, había acordado con el Mercosur que aprovecharían la próxima cumbre del bloque sudamericano en Foz de Iguazú para firmar el acuerdo, cuya discusión comenzó hace más de dos décadas. Para lograrlo, se necesita el voto favorable de una mayoría calificada de los países en el Consejo Europeo, lo que permitiría a la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, viajar a Brasil con el mandato de estampar su rúbrica.
La oposición al tratado ha estado liderada por Francia, cuyo sector agropecuario ha desplegado protestas para presionar al gobierno. El presidente francés, Emmanuel Macron, intensificó sus cuestionamientos en los últimos días y pidió la postergación de la firma. Las reglas de la UE establecen que, para conseguir la aprobación del Consejo Europeo, el acuerdo necesita el apoyo de al menos 15 de los 27 países que representen el 65% de su población.
En ese marco, el Parlamento Europeo aprobó el martes 16 medidas de protección para el acuerdo comercial con el Mercosur, con 431 votos a favor y 161 en contra. Estas disposiciones buscan crear un mecanismo de supervisión sobre productos sensibles como la carne vacuna, las aves y el azúcar, y permiten la aplicación de aranceles si se produce una desestabilización del mercado.
Ese movimiento luce insuficiente para asegurar la firma. A la posición que encabeza Francia parece haberse sumado Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, declaró que es “prematuro” firmar el tratado. “Parece necesario esperar a que se finalicen las medidas adicionales destinadas a proteger al sector agrícola y, al mismo tiempo, explicarlas y discutirlas con nuestros agricultores”, declaró. Si Italia se vuelca de manera definitiva a la posición francesa, la Comisión no tendría la mayoría especial que necesita.
Las negociaciones en Bruselas, que tienen a Alemania como uno de los principales promotores, continuarán este jueves 18 y el desenlace es incierto, dijeron a Búsqueda fuentes diplomáticas.
A la oposición que despierta el acuerdo en algunos países, se suman otros temas geopolíticos que complejizan las negociaciones, como la guerra en Ucrania y las medidas de apoyo que discuten los europeos.
Mientras Uruguay mantiene su posición de que la firma debe ser el sábado 20, Brasil fue un paso más. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó el miércoles que, si el acuerdo no se concreta este fin de semana, su país no volverá a la mesa de negociaciones.
“Hemos cedido en todo lo que la diplomacia podía razonablemente conceder”, advirtió.