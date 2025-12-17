Brasil amenaza con retirarse si la Unión Europea retrasa el acuerdo con el Mercosur

La sorpresa en el tramo final del proceso provocó una fuerte reprimenda del presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió a sus socios de la Unión Europea (UE) que el momento de cerrar el acuerdo era “ahora o nunca”.

“Ya les advertí: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará más acuerdos mientras yo sea presidente”, declaró Lula en una reunión de gabinete. “Hemos cedido en todo lo que la diplomacia podía razonablemente conceder”.

El pacto, negociado durante veinte años, busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo y cuenta con el respaldo de Alemania y varios de los 27 países de la UE, interesados en diversificar el comercio frente a los aranceles estadounidenses.

De concretarse, permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a América Latina, mientras facilitaría la entrada de carne de res, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.

Francia ha mantenido una posición cautelosa debido al impacto que el acuerdo podría tener en su sector agrícola. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado reunir apoyo suficiente para bloquearlo.

El presidente Emmanuel Macron señaló en una reunión de gabinete que Francia se “opondría firmemente” a la imposición del acuerdo por parte de la UE.

Italia introduce incertidumbre

La Comisión Europea esperaba que los Estados miembros aprobaran el acuerdo a tiempo para que la presidenta Ursula von der Leyen viajara a Foz de Iguazú, en Brasil, para firmarlo el sábado.

A pocos días de la firma, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que Roma no estaba preparada: “Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días”, argumentó ante el Parlamento, señalando que algunas garantías para proteger a los agricultores italianos aún no se habían cerrado.

Un portavoz de la Comisión informó que los líderes de la UE discutirán el asunto en una cumbre en Bruselas el jueves.

Apoyos y tensiones dentro de la UE

Alemania, España y los países nórdicos respaldan firmemente el acuerdo, buscando impulsar las exportaciones europeas frente a la competencia internacional.

Francia, junto con Hungría y Polonia, se ha mostrado reacia, y la postura de Meloni amplía la influencia de los críticos dentro del Consejo Europeo, que podrían impedir la aprobación del tratado si se somete a votación.

Salvaguardias y próximos pasos

Meloni aseguró que Italia no pretende bloquear el acuerdo y confía en que las condiciones necesarias para firmarlo se cumplirán a principios de 2026.

Para abordar algunas preocupaciones, los legisladores de la UE y los Estados miembros acordaron el miércoles medidas de salvaguardia que permiten suspender temporalmente las preferencias arancelarias sobre bienes sensibles ante aumentos inesperados de las importaciones.

Bruselas ha insistido en cerrar el acuerdo antes de fin de año, considerándolo clave para mantener la credibilidad frente a los socios sudamericanos del Mercosur. Algunos observadores advierten que un retraso podría complicar el proceso en 2026, cuando Paraguay asumirá la presidencia del bloque sudamericano.

FUENTE:RFI