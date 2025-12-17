  • Cotizaciones
    Brasil amenaza con retirarse si la Unión Europea retrasa el acuerdo con el Mercosur

    Los planes de la Unión Europea para cerrar esta semana un amplio acuerdo comercial con el Mercosur quedaron en duda este miércoles, luego de que Italia se sumara a Francia, otro peso pesado del bloque, en el pedido de aplazar la firma

    Lula durante un encuentro oficial en Brasil.

    Lula durante un encuentro oficial en Brasil.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La sorpresa en el tramo final del proceso provocó una fuerte reprimenda del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió a sus socios de la Unión Europea (UE) que el momento de cerrar el acuerdo era “ahora o nunca”.

    “Ya les advertí: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará más acuerdos mientras yo sea presidente”, declaró Lula en una reunión de gabinete. “Hemos cedido en todo lo que la diplomacia podía razonablemente conceder”.

    Leé además

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció el viernes 6 de diciembre de 2024 en Montevideo que el bloque de 27 países y el Mercosur cerraron el texto de un acuerdo de libre comercio.
    Video
    Comercio

    Acuerdo Mercosur-UE: un tramo final turbulento, Francia siembra discordia

    Por France 24
    Manifestación en Sao Paulo contra amnistía a Jair Bolsonaro.
    Video
    Brasil

    Miles de personas protestan en Brasil contra la rebaja de pena a Bolsonaro

    Por RFI

    El alcance del acuerdo

    El pacto, negociado durante veinte años, busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo y cuenta con el respaldo de Alemania y varios de los 27 países de la UE, interesados en diversificar el comercio frente a los aranceles estadounidenses.

    De concretarse, permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a América Latina, mientras facilitaría la entrada de carne de res, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.

    Francia y sus reservas

    Francia ha mantenido una posición cautelosa debido al impacto que el acuerdo podría tener en su sector agrícola. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado reunir apoyo suficiente para bloquearlo.

    El presidente Emmanuel Macron señaló en una reunión de gabinete que Francia se “opondría firmemente” a la imposición del acuerdo por parte de la UE.

    Italia introduce incertidumbre

    La Comisión Europea esperaba que los Estados miembros aprobaran el acuerdo a tiempo para que la presidenta Ursula von der Leyen viajara a Foz de Iguazú, en Brasil, para firmarlo el sábado.

    A pocos días de la firma, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que Roma no estaba preparada: “Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días”, argumentó ante el Parlamento, señalando que algunas garantías para proteger a los agricultores italianos aún no se habían cerrado.

    Un portavoz de la Comisión informó que los líderes de la UE discutirán el asunto en una cumbre en Bruselas el jueves.

    Embed - Italia y Francia se oponen al acuerdo entre la UE y Mercosur; Brasil intenta calmar reticencias

    Apoyos y tensiones dentro de la UE

    Alemania, España y los países nórdicos respaldan firmemente el acuerdo, buscando impulsar las exportaciones europeas frente a la competencia internacional.

    Francia, junto con Hungría y Polonia, se ha mostrado reacia, y la postura de Meloni amplía la influencia de los críticos dentro del Consejo Europeo, que podrían impedir la aprobación del tratado si se somete a votación.

    Salvaguardias y próximos pasos

    Meloni aseguró que Italia no pretende bloquear el acuerdo y confía en que las condiciones necesarias para firmarlo se cumplirán a principios de 2026.

    Para abordar algunas preocupaciones, los legisladores de la UE y los Estados miembros acordaron el miércoles medidas de salvaguardia que permiten suspender temporalmente las preferencias arancelarias sobre bienes sensibles ante aumentos inesperados de las importaciones.

    Bruselas ha insistido en cerrar el acuerdo antes de fin de año, considerándolo clave para mantener la credibilidad frente a los socios sudamericanos del Mercosur. Algunos observadores advierten que un retraso podría complicar el proceso en 2026, cuando Paraguay asumirá la presidencia del bloque sudamericano.

    FUENTE:RFI

