    Tras el ataque de Washington, Trump quiere impedir toda inmigración “del tercer mundo”

    El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que planea suspender la migración hacia Estados Unidos desde “países del tercer mundo”, un día después de que un ciudadano afgano presuntamente atacara a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, uno de los cuales falleció

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

    Búsqueda
    Por RFI

    “Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, escribió el presidente Donald Trump en redes sociales.

    También advirtió que podría revocar “millones” de visados otorgados durante el gobierno de su antecesor, Joe Biden, y “expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”. Su publicación, que culminó deseando un feliz Día de Acción de Gracias, marca un nuevo salto en la dureza de su política migratoria, ya caracterizada por deportaciones masivas en su segundo mandato.

    El ataque, dirigido contra dos soldados desplegados en la capital como parte del controvertido dispositivo de seguridad impulsado por Trump, dejó además a Andrew Wolfe, de 24 años, “luchando por su vida”, según el mandatario. Trump incluso vinculó el episodio con su despliegue militar en ciudades demócratas: “Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos”, afirmó.

    Las autoridades identificaron al presunto atacante como Rahmanullah Lakanwal, afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2021 tras colaborar con fuerzas estadounidenses en Afganistán. El FBI abrió una investigación por terrorismo. Según la fiscal Jeanine Pirro, el sospechoso vivía en el estado de Washington y viajó por carretera hasta la capital. Disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaba a pocas cuadras de la Casa Blanca. Sus motivaciones siguen sin conocerse.

    El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que Lakanwal integró un comando respaldado por Washington para combatir a los talibanes y llegó al país mediante un programa de evacuación de colaboradores afganos.

    Altos funcionarios del gobierno han insistido en que su ingreso se produjo sin la supervisión adecuada debido a políticas de asilo laxas tras la retirada de Afganistán ordenada por Biden. Pero AfghanEvac, una organización que ayuda a reasentar refugiados afganos, sostuvo que estas personas atraviesan “algunos de los procesos de verificación de seguridad más exhaustivos” del mundo. El grupo señaló además que Lakanwal pidió asilo durante el mandato de Biden, pero recibió la aprobación ya con Trump en el cargo. “El acto aislado y violento de este individuo no debe servir de excusa para estigmatizar a toda una comunidad”, afirmó su presidente, Shawn VanDiver.

    Embed - Tiroteo cerca de la Casa Blanca: sospechoso afgano bajo investigación del FBI • FRANCE 24

    En paralelo, Trump anunció que eliminará todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses y deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que “no sea compatible con la civilización occidental”. Según dijo, estos objetivos buscan lograr “una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas”. “Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede resolver completamente esta situación”, remató.

    El endurecimiento continuó en el plano administrativo. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, informó que se revisará el estatus migratorio de cada residente permanente o titular de una green card proveniente de 19 países, entre ellos Afganistán, Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania. Además, el gobierno ordenó suspender de inmediato la tramitación de solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos.

    FUENTE:RFI

