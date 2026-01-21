  • Cotizaciones
    Trump anuncia un principio de acuerdo con la OTAN por Groenlandia y suspende los aranceles a Europa

    Tras semanas de tensión, el presidente de Estados Unidos aseguró en Davos que alcanzó un “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia y el Ártico con la OTAN. Como gesto inmediato, levantó la amenaza de aranceles que iba a aplicar a varios países europeos desde febrero

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Donald Trump anunció este miércoles 21 de enero que no avanzará con la imposición de aranceles a varios países europeos, una medida que había generado preocupación en las capitales del continente y dentro de la propia OTAN. El cambio de postura se produjo luego de una reunión que el propio mandatario calificó como “muy productiva” con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

    Según Trump, ese encuentro permitió “diseñar el marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y, en realidad, sobre toda la región ártica”, un tema que en las últimas semanas se había convertido en uno de los principales focos de fricción entre Washington y Europa.

    Groenlandia y el Ártico, eje del entendimiento

    Aunque el presidente estadounidense no ofreció detalles concretos sobre el contenido del acuerdo, presentó el entendimiento como un avance estratégico de largo alcance. Afirmó que, de concretarse, el marco pactado sería “muy beneficioso para los Estados Unidos (EE.UU.) de América y para todos los países miembros de la OTAN”, ampliando el foco más allá de Groenlandia hacia el conjunto del Ártico, una región clave por razones geopolíticas, militares y energéticas.

    Aranceles en suspenso

    Como señal política inmediata, Trump confirmó que no impondrá los aranceles que debían entrar en vigor el 1° de febrero. “En base a este acuerdo, no impondré los aranceles”, escribió en su red social Truth Social, aunque evitó precisar qué países se verían directamente beneficiados ni si la suspensión será permanente o condicionada al avance de las negociaciones.

    La decisión marca una rectificación respecto a su discurso de las últimas semanas, en el que había utilizado la amenaza comercial como herramienta de presión sobre Europa.

    El rol de la OTAN y los próximos pasos

    Trump señaló que las conversaciones continuarán y que hay negociaciones adicionales en curso vinculadas al llamado “Golden Dome” en relación con Groenlandia. Para esa etapa, designó a un equipo de alto nivel: el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros funcionarios que, según indicó, le informarán directamente sobre los avances.

    El anuncio refuerza el papel de la OTAN como canal central de negociación y sugiere que la cuestión de Groenlandia, lejos de cerrarse, entra ahora en una fase más formal y multilateral.

