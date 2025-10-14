  • Cotizaciones
    martes 14 de octubre de 2025

    Milei viaja a EE. UU. para reunirse con Trump en busca de un salvavidas político y económico

    En plena nueva crisis financiera y con altos índices de desaprobación, el presidente argentino Javier Milei se reúne este martes en la Casa Blanca con Donald Trump para demostrar su respaldo político y económico antes de las legislativas del 26 de octubre.

    Javier Milei y Donald Trump durante una reunión bilateral en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 23 de setiembre de 2025.

    Javier Milei y Donald Trump durante una reunión bilateral en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 23 de setiembre de 2025.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Pese a la promesa de 20.000 millones de dólares de Washington, los mercados siguen tensos y el Gobierno busca oxígeno para evitar otro salto cambiario y para empujar sus reformas de ajuste en un Congreso que podría bloquearlas.

    Javier Milei visita la Casa Blanca para demostrar respaldo político y económico por parte de Trump, de cara a los comicios legislativos cruciales del 26 de octubre.

    La guerra de la soja en China: detrás del rescate de Argentina por parte de Donald Trump
    Video
    Guerra comercial

    La guerra de la soja en China: detrás del rescate de Argentina por parte de Donald Trump

    Por France 24
    El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante un evento este lunes, en Buenos Aires.
    Argentina

    El Congreso argentino limita los poderes de decreto de Milei en un duro golpe al líder libertario

    Por France 24

    El rescate de 20.000 millones de dólares prometido por Washington no ha logrado mejorar los altos índices de desaprobación de Milei, en una Argentina fuertemente endeudada.

    Este martes, el presidente argentino se reúne con su aliado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en un intento de afianzar el apoyo político y económico.

    Los cercanos comicios, que renuevan aproximadamente la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, definirán si Milei puede sacar adelante duras reformas de ajuste o si chocará con un muro legislativo durante los próximos dos años de su mandato.

    En las últimas semanas, Argentina ha tenido que gastar más de 1.000 millones de dólares para defender el peso, una estrategia que la mayoría de los economistas considera insostenible. por esa razón, los aliados de Milei en Washington lanzaron un rescate financiero.

    “Argentina enfrenta un momento de aguda iliquidez”, dijo el responsable del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, al anunciar un acuerdo que daría a Argentina acceso a 20.000 millones de dólares.

    “El Departamento del Tesoro está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para aportar estabilidad a los mercados”, afirmó.

    El anuncio impulsó un rally de bonos y acciones argentinas y alivió la presión sobre el peso. A la vez, supuso un inusual caso de intervención directa de EE. UU. en los mercados cambiarios de América Latina, mostrando el interés estratégico de Washington en el éxito de Milei.

    “Estados Unidos vio este ataque contra Argentina, contra las ideas de la libertad, contra un aliado estratégico, y por eso nos apoyaron”, dijo Milei en una entrevista radial el lunes.

    “Saben que somos un verdadero aliado”, añadió, en referencia a la alineación de Argentina con los intereses de EE. UU. e Israel.

    En un encuentro reciente, Trump afirmó que Milei estaba haciendo un “trabajo fantástico”. “Él, como nosotros, heredó un desastre, y lo que ha hecho para arreglarlo está bien”, dijo Trump en una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU.

    Ese respaldo de Estados Unidos mantiene abierto un debate de especulaciones sobre qué podría pedir Trump a Milei a cambio de su apoyo.

    Antes de que Milei llegara al poder, Argentina —gran productor de litio— venía profundizando lazos con China.

    Ante las especulaciones de cambios posteriores a las elecciones, el domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó planes inmediatos para dolarizar la economía o modificar la banda de flotación cambiaria, porque “Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos”, afirmó.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    El acuerdo con Nvidia que Uruguay anunció en 2024 no aparece en los registros de Ministerio de Industria

    El acuerdo con Nvidia que Uruguay anunció en 2024 no aparece en los registros de Ministerio de Industria

    Por José Frugoni
    Un policía en calles de Montevideo.

    Encuesta de victimización: bajó a 3% la cantidad de personas que reportaron al menos un delito en enero-junio

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump proclama el fin de la guerra en Gaza, pero Israel y Hamás mantienen sus condiciones
    Video

    Donald Trump proclama el fin de la guerra en Gaza, pero Israel y Hamás mantienen sus condiciones

    Por France 24
    Canciller Mario Lubetkin

    Embajada palestina valoró el “cambio en el discurso diplomático” de Uruguay y su apoyo a la “causa palestina”

    Por Redacción Búsqueda