Un ¿réquiem? para Las Fuerzas del Cielo, la tropa joven y digital que consagró a Milei en las redes sociales

Son soldados del presidente argentino, pero no están interesados en formar una organización de jóvenes símil La Cámpora; lo que buscan es que jóvenes, en su mayoría varones, tomen parte de “la batalla cultural”

Macabeos 3:19, repetido una y otra vez por el presidente Javier Milei: “En una batalla la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”. Fue una de sus muletillas durante la campaña presidencial de 2023, algo así como un grito de guerra y una convocatoria a las urnas. Decían de él —el oficialismo de entonces, las consultoras privadas, los descreídos— que a Milei “no le daban los números”, es decir, que no juntaba suficientes votos para acceder al máximo lugar del poder. Él hacía su contraofensiva con aquel versículo del Antiguo Testamento que terminó estampado en remeras y en banderas. La traducción era “no me vengan con cantidades, con sondeos de opinión o encuestas; hay una energía superior que vela por mí y multiplica a mis hombres en la Tierra”. Contra todo pronóstico, Milei ganó.

Durante la contienda que lo arrojó a la presidencia, Milei sumó en redes con una campaña orgánica y no oficial sin argumentos pero con miles de seguidores. Con fe y wifi, con bronca y ediciones caseras, las cuentas en apoyo al entonces candidato jugaron fuerte. La “campaña paralela” sucedió, sobre todo, en TikTok, la red social de origen chino para compartir videos cortos y verticales. Allí estaban los jóvenes, allí estaba Milei. Era un Milei “a la carta”: los usuarios levantaban una entrevista en televisión y la editaban de tal manera que quien hoy es presidente podía verse con un discurso encendido o con gesto calmo. Fue un arte y una artesanía en simultáneo.

A casi dos años de haber asumido, la tropa digital todavía milita en redes pero de otras maneras: promocionando acciones de La Libertad Avanza (LLA) y provocando opositores, desde artistas hasta políticos de trayectoria. La diferencia es que si antes no conocíamos quiénes estaban detrás de esas cuentas, hoy no solo sabemos sus nombres, sino cuánto cobran: algunos arrobas con voz pública forman parte de la nómina estatal o accedieron a cargos públicos como legisladores o como secretarios de áreas sensibles. Los que no consiguieron un cargo en el Estado conducen programas de streaming o monetizan a través de canales de YouTube propios con informes o entrevistas autogestionadas.

Una vez visibilizados, se hicieron llamar Las Fuerzas del Cielo. Tomaron para sí el remate del versículo. Son soldados de Milei, pero no están interesados en formar una organización de jóvenes símil La Cámpora. Lo que buscan es que jóvenes, en su mayoría varones, tomen parte de “la batalla cultural”.

Vamos con nombres. Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, conductor de La misa en Carajo, streamer mileísta. Mariano Pérez, creador, productor, director y conductor de Break Point, su propia señal en YouTube. Agustín Romo, exdirector de Comunicación Digital de LLA, ahora legislador bonaerense. Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización (sí: “civilización”). Santiago Santurio, diputado nacional de LLA en representación de la provincia de Buenos Aires. Lucas Sagaz Luna, director de Intercargo, empresa estatal que opera en los aeropuertos de la Argentina. Ellos son Las Fuerzas del Cielo, la “guardia pretoriana” de Milei.