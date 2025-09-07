Javier Milei sufre su mayor derrota: el peronismo gana con claridad en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires volvió a marcar el pulso de la política argentina . En las elecciones legislativas realizadas este domingo, el peronismo logró un triunfo contundente frente al oficialismo de Javier Milei , con una diferencia superior a los 13 puntos. El resultado representa la mayor derrota electoral del presidente desde que asumió el poder y abre un nuevo escenario de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Con más del 82% de las mesas escrutadas, la coalición opositora Fuerza Patria —que reúne a distintos sectores del peronismo— alcanzó casi el 47% de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se quedó en torno al 34%. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consolidó así su figura como uno de los grandes ganadores de la jornada, mientras el mandatario nacional debió reconocer públicamente la magnitud del revés.

“Sin dudas en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados”, dijo Milei desde el búnker de LLA en La Plata. En tono autocrítico, señaló que el peronismo “hizo la mejor elección posible” con el aparato electoral bonaerense, aunque advirtió que, en su opinión, “han tocado su techo”.

Buenos Aires, con 17,5 millones de habitantes, representa casi el 40% del padrón nacional. Por eso, cada elección en la provincia tiene un fuerte impacto político. En esta ocasión se renovaron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados titulares y 28 suplentes. También se eligieron concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

El peronismo logró no solo retener su histórica fortaleza en el conurbano, sino también ampliar diferencias en distritos del interior donde LLA había crecido en las presidenciales de 2023. El resultado confirmó que, pese al avance libertario en el plano nacional, la provincia continúa siendo el principal bastión opositor.

Kicillof, figura en ascenso

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se consolidó como una de las grandes figuras de la noche. Su victoria en los comicios legislativos lo proyecta como uno de los referentes centrales del peronismo.

Un proceso electoral particular

Esta fue la primera vez desde 2003 —y apenas la segunda desde el retorno democrático en 1983— que las elecciones bonaerenses se realizaron en una fecha distinta a las nacionales. La decisión del gobierno provincial permitió centrar la atención exclusivamente en la disputa local, lo que potenció el efecto político de la derrota oficialista.

La jornada estuvo marcada por algunas demoras en la apertura de mesas debido a la falta de autoridades de votación, situación que afectó incluso a dirigentes políticos. Sin embargo, los comicios se desarrollaron sin incidentes graves y con una participación en línea con anteriores procesos legislativos.

El mensaje de Cristina Kirchner

Tras conocerse los resultados, Cristina Fernández de Kirchner reapareció con un mensaje crítico hacia Milei. “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, escribió en sus redes, en un mensaje donde cuestionó duramente las políticas del presidente y apuntó contra su gestión económica.

Embed ¿Viste Milei?...



Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.



Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.



Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025

Milei tras la derrota: “El rumbo no se modifica, se redobla”

El presidente argentino reconoció un revés político, pero aseguró que mantendrá y acelerará las reformas de su gobierno.

Luego de admitir que pudo haber “equivocaciones” en la estrategia política, el presidente Javier Milei reafirmó que no habrá cambios en el rumbo de su gestión. “También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, sostuvo Milei desde el búnker libertario en La Plata.

Embed - La palabra de Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: "No se retrocede ni un milímetro"

El mandatario detalló que se mantendrán las principales líneas de su programa económico y político: “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa. Vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, enumeró.

En un tono desafiante, el presidente insistió: “Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se retrocede ni un milímetro. El rumbo no solo se confirma, sino que lo vamos a acelerar”.

Milei defendió su gestión con datos que, según él, avalan el modelo implementado: “No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”, afirmó.

Kicillof y Cristina Kirchner celebran victoria

Tras la contundente victoria, la expresidenta y el gobernador se expresaron públicamente para celebrar el resultado y enviar un mensaje a la militancia.

Desde su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión, Kirchner envió un mensaje a los seguidores peronistas: “Decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos”, dijo la exmandataria, en referencia a Milei y a la derrota de LLA.

Embed El mensaje de @CFKArgentina a la militancia: "El Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia"



Seguí el vivo por #C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/bJ6v0oeD1q — C5N (@C5N) September 8, 2025

Por su parte, Kicillof calificó el triunfo como “una victoria aplastante”. Durante su discurso ante la militancia, que lo acompañaba con cánticos de “se siente, Axel Presidente”, Kicillof sostuvo: “Estamos en una época donde nuestro pueblo la está pasando mal”.

El gobernador agradeció además “a los que permitieron forjar la boleta de Fuerza Patria” y expresó un reconocimiento especial a Cristina Kirchner, a quien definió como “injustamente condenada”, subrayando su influencia dentro de la coalición peronista y el respaldo que recibió durante la campaña.

Embed - Axel Kicillof: “Fue una victoria aplastante”

FUENTE:FRANCE24