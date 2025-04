La Unión Europea impone multas millonarias a Apple y Meta por infracciones de la competencia

En 2024, Meta ofreció a los usuarios europeos de Facebook e Instagram una opción: consentir que todos sus datos se utilizaran con fines comerciales o pagar por no recibir publicidad. No había ninguna opción intermedia, como anuncios personalizados que utilizaran menos datos personales. La Comisión considera que se trata de una infracción del Reglamento europeo sobre mercados digitales, por lo que impone a Meta una multa de 200 millones de euros.

Cuando se anunciaron las multas, Apple dijo que había sido “injustamente señalada” e inmediatamente declaró que apelaría, al tiempo que seguía dialogando con los reguladores. Meta fue aún más mordaz. “La Comisión Europea está tratando de poner obstáculos a las empresas estadounidenses de éxito, al tiempo que permite a las empresas chinas y europeas operar según normas diferentes”, dijo Joel Kaplan, director de asuntos internacionales del grupo, ex miembro del Partido Republicano y aliado de Donald Trump.

Sin embargo, es poco probable que la cuantía de las multas asuste a Apple y Meta, que el año pasado registraron unos beneficios netos anuales de 93.700 y 62.400 millones de dólares respectivamente (unos 82.000 y 55.000 millones de euros). La Comisión afirma que pretende que las empresas cumplan la normativa a través del diálogo, y que el castigo es un medio de disuasión, pero no un objetivo de la normativa. Pero la factura podría dispararse rápidamente si Apple y Meta no muestran buena voluntad. Las dos empresas “están obligadas a cumplir las decisiones de la Comisión en un plazo de 60 días, so pena de incurrir en multas coercitivas”, advierte la Comisión.

FUENTE:RFI