    domingo 10 de agosto de 2025

    Líderes europeos llaman a mantener presión sobre Rusia antes de reunión Trump-Putin

    A menos de una semana de la reunión entre Estados Unidos y Rusia para discutir sobre la guerra en Ucrania, a la que no fue invitada Ucrania, los principales líderes europeos llamaron a seguir presionando a Vladimir Putin para alcanzar la paz y reafirmaron su apoyo al mandatario ucraniano, Volodomir Zelenski

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (2i), reunido con el canciller alemán, Friedrich Merz (d), el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer (2d), el presidente francés, Emmanuel Macron (c), y el primer ministro polaco, Donald Tusk (i)

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Estamos determinados a seguir ayudando a Ucrania, trabajando con unidad y apoyándonos en el trabajo que comenzamos en el marco de la Coalición de voluntarios”, publicó el mandatario francés Emmanuel Macron en sus redes sociales y dijo que los europeos también deben participar en las discusiones porque se trata de un tema de seguridad europea.

    “El final de la guerra debe ser justo, y agradezco a todos los que hoy apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por la paz en Ucrania, que defiende los intereses vitales de seguridad de nuestras naciones europeas”, agradeció Zelenski.

    Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca
    Video
    Guerra en Ucrania

    Ucrania no cederá su territorio, advierte Zelenski tras anuncio de reunión Trump-Putin

    Por RFI
    Vladímir Putin y Donald Trump
    Video
    Guerra en Ucrania

    Trump anuncia reunión con Putin el 15 de agosto y apunta a “intercambios territoriales” de Rusia y Ucrania

    Por France 24

    La cita se efectuará sin la presencia del líder ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha exigido formar parte de las negociaciones.

    Al anunciar la cumbre el viernes, Trump dijo que “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles.

    “No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada”, advirtió Zelenski el sábado en redes sociales. “Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”.

    El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también conversó con Zelenski a quien le expresó su “pleno apoyo” y abogó por “una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania”.

    Embed - Zelenski desconfía de una reunión de paz para Ucrania sin su país en la mesa • FRANCE 24

    Unión de europeos

    El domingo, los principales líderes europeos firmaron una declaración en la cual afirmaron que “solo un enfoque que combina una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

    “Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania” y “estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania” así como “manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa”, indicaron los líderes europeos.

    Entre los firmantes de la declaración figuran Macron, la italiana Giorgia Meloni, el alemán Fiedrich Merz, el polaco Donald Tusk y el británico Keir Starmer, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

    Lula recibe llamada de Putin

    Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono este sábado con Vladimir Putin, y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una salida pacífica.

    Putin “agradeció a Lula su empeño e interés en el tema”, según una nota de la presidencia brasileña.

    Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz.

    FUENTE:RFI

    Desinformación

    Catalina Botero: el “optimismo digital” de una década atrás derivó en el “pesimismo actual” y en la necesidad de regular

    Por Valentina Priore
    Fútbol Uruguayo

    Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Debate

    Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

    Por Santiago Sánchez
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez

