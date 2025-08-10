Líderes europeos llaman a mantener presión sobre Rusia antes de reunión Trump-Putin
A menos de una semana de la reunión entre Estados Unidos y Rusia para discutir sobre la guerra en Ucrania, a la que no fue invitada Ucrania, los principales líderes europeos llamaron a seguir presionando a Vladimir Putin para alcanzar la paz y reafirmaron su apoyo al mandatario ucraniano, Volodomir Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (2i), reunido con el canciller alemán, Friedrich Merz (d), el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer (2d), el presidente francés, Emmanuel Macron (c), y el primer ministro polaco, Donald Tusk (i)
“Estamos determinados a seguir ayudando a Ucrania, trabajando con unidad y apoyándonos en el trabajo que comenzamos en el marco de la Coalición de voluntarios”, publicó el mandatario francés Emmanuel Macron en sus redes sociales y dijo que los europeos también deben participar en las discusiones porque se trata de un tema de seguridad europea.
“El final de la guerra debe ser justo, y agradezco a todos los que hoy apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por la paz en Ucrania, que defiende los intereses vitales de seguridad de nuestras naciones europeas”, agradeció Zelenski.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también conversó con Zelenski a quien le expresó su “pleno apoyo” y abogó por “una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania”.
Embed - Zelenski desconfía de una reunión de paz para Ucrania sin su país en la mesa • FRANCE 24
Unión de europeos
El domingo, los principales líderes europeos firmaron una declaración en la cual afirmaron que “solo un enfoque que combina una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.
“Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania” y “estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania” así como “manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa”, indicaron los líderes europeos.
Entre los firmantes de la declaración figuran Macron, la italiana Giorgia Meloni, el alemán Fiedrich Merz, el polaco Donald Tusk y el británico Keir Starmer, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Lula recibe llamada de Putin
Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono este sábado con Vladimir Putin, y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una salida pacífica.
Putin “agradeció a Lula su empeño e interés en el tema”, según una nota de la presidencia brasileña.
Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz.