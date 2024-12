Fixed pretende convertirse en 2025 en la líder indiscutida en facturación electrónica

Matías Rodríguez tiene 30 años, es ingeniero en Informática y fundador y director de Fixed, una de las empresas líderes en facturación electrónica de Uruguay . Un emprendimiento que comenzó a gestar en 2017, luego de varios otros proyectos fallidos en distintos rubros, entre ellos, una agencia de sitios web, un sistema de gestión de hoteles y un CRM. Sin embargo, Rodríguez no está seguro de definirse como “emprendedor nato”, dado que en sus planes iniciales proyectaba una carrera “muy tradicional”, como la de muchos profesionales. Fue la fuerza de la necesidad lo que lo llevó a rebuscarse y probar distintos caminos. Esa experiencia le valió para visualizar el nicho de las facturas electrónicas, una herramienta que, por aquel entonces, el gobierno estaba comenzando a exigir y que desde el 1º de enero de 2025 será obligatoria. “Vi la oportunidad de hacer mucho mejor lo que ya se estaba haciendo. La innovación no pasa necesariamente por reinventar todo, sino por tomar lo que ya existe y mejorarlo”, señaló en conversación con Líderes.

No sé si definirme así porque en verdad siento que terminé en esto de forma involuntaria. A los 18, mientras estudiaba, trabajaba en una empresa, haciendo páginas web, y yo me veía trabajando en eso, muy tranquilo, algo muy tradicional. Pero hubo un momento que me quedé sin trabajo y me tuve que rebuscar. Realmente me costó mucho, la pasé mal.