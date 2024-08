Gebo, el servicio de choferes profesionales que llegará a Punta del Este en enero

La principal ventaja es usar la comodidad de tu auto. Cuando salís de noche y sabés que vas a tomar alcohol, tenés dos opciones: ir y volver en taxi o en uber, que son una buena opción, pero te implica pagar el doble porque es ida y vuelta; o contratar un chofer profesional con Gebo, vas en tu coche y volvés con un chofer en tu propio auto. Es un servicio preventivo, porque justamente si consumiste alcohol, bajás muchísimo el riesgo. Por eso, generalmente es un servicio para la vuelta, la gente sale, toma alcohol y nos contratan para la vuelta.

Más allá de eso, es un servicio que soluciona muchas cosas a los clientes. Hay familias que tienen camioneta para siete pasajeros, ya tienen incluso la sillita del bebé, entonces para ellos es mucho más fácil. Trasladarse en otro medio de transporte, les implicaría dos autos, porque en uno no entran. Vamos mucho al interior, gente recién operada que por obvias razones no puede manejar y nos contratan para que la llevemos a su casa. También llevamos a adultos mayores a diálisis. Los sábados y domingos vamos a buscar gente que visita bodegas, van en su auto y después necesitan un chofer que les maneje el auto para volver. Lo que empezó siendo un servicio pensado para la noche, también tiene sus clientes durante el día.

¿Con cuántos choferes cuenta Gebo actualmente?

Hoy tenemos en cartera 20 choferes. Cuando empezamos eran cuatro. La idea es seguir aumentando. Tenemos dos formas de dar trabajo: como gebo, para lo cual tienen que ser personas con libreta profesional, con experiencia en parkings y en coches automáticos de mediana y alta gama, que es el tipo de auto que suelen tener nuestros clientes. Nosotros trabajamos mucho con La Tahona y con la zona de El Pinar, por ejemplo. El otro tipo de trabajo que ofrecemos es el coche de monitor. En este caso, el chofer pone su propio auto para llevar y traer gebos a donde lo requiera el cliente. En este caso es importante la higiene del auto, que sea puntual y ordenado.

¿Ofrecen el servicio a las empresas?

Sí, justamente ahora estamos en negociación con algunas empresas grandes, para a través de su marca, ofrecerle el servicio a sus clientes.

¿Qué consejos le daría a alguien que quiera emprender?

Primero que no pierda la fe en lo que cree. Cuando uno quiere algo y está convencido, nada va a ser color de rosas, te va a pasar de todo, pero si uno está determinado, se logra. Eso es lo lindo de emprender: el golpe y tener la resiliencia de levantarse y seguir para adelante, de reconfigurar.

image0 (1).jpeg Choferes profesionales de Gebo Gebo

Vale la pena hacer crecer a Uruguay y que Uruguay te vea crecer a ti. Hoy nuestro país está dando esa oportunidad. Hay muchas organizaciones y universidades que apoyan estas ideas, hay que saber buscar. Pero más allá de la idea, es importante también quién la ejecuta. La idea puede estar buenísima, el tema es pasar la franja para que la idea se pueda ejecutar y entrar en el mercado. Yo estuve 11 meses para que Gebo saliera al mercado. En ese tiempo, cuando algo no me salía, se me caía una reunión o había un contratiempo, pensé muchas veces en no seguir. Pero después las cosas se suceden. Si vos querés un auto, cómprate una casa con un garaje, andate preparando desde ya. Esto es lo mismo, yo me veía y me veo dentro de unos años con Gebo Latinoamérica.

Decía que es importante quién ejecuta la idea. ¿Qué necesita un líder para emprender un proyecto como Gebo?

Ser tenaz, audaz, flexible, tener capacidad de resiliencia. La palabra frustración la vas a vivir en su máximo esplendor, pero hay que seguir golpeando puertas y contándole a las personas en qué estás, porque nunca sabés quién puede darte una mano o quién puede abrirte una puerta. Ahora vengo trabajando intensamente para llegar a Punta del Este en enero y va a suceder. Ya mucha gente se ha ofrecido para darme una mano ( el apoyo en vez de una mano)porque les parece un proyecto muy interesante.

¿Qué desafíos plantea Punta del Este en comparación con Montevideo?

La idea es trabajar de Solanas a José Ignacio. En temporada alta el gran desafío es el tránsito, se tranca todo. En La Barra, por ejemplo, vas a paso de hombre. Entonces, los viajes van a llevar más tiempo y capaz no vamos a poder hacer tantos como quisiéramos, pero es una realidad de Maldonado, no de Gebo.

¿Qué evaluación hace de estos casi dos años?

Es un desafío constante y sigue siéndolo. Ahora viene una etapa nueva, que va a cambiar nuestra operativa, porque hoy nosotros ya sabemos más o menos los viajes programados para los próximos días. Ya tenemos los viajes reservados para la Noche de la Nostalgia, por ejemplo. Pero la aplicación va a dar la posibilidad de pedirlo en el momento, por lo tanto no vamos a saber los viajes con antelación y va a ser un nuevo desafío. El gebo no va a llegar en tres minutos, sobre todo, porque los puntos de drop on (zonas donde levantan gente) están en la periferia de Montevideo (La Tahona, Barra de Carrasco, El Pinar) y las zonas de drop off (donde dejan gente) son Pocitos, Punta Carretas, Carrasco, Malvín, Punta Gorda, Ciudad Vieja. Esa es la zona más caliente, pero también tenemos viajes a Colón, La Teja, Cerro, donde se quiera. La idea es que cualquier uruguayo tenga la posibilidad de acceder a un chofer, no importa dónde viva, ni su nivel socioeconómico. Así como cualquiera se toma un taxi, cualquiera se tiene que poder tomar un gebo. Ahí es donde queremos llegar.

En un primer momento, el servicio por la aplicación va a funcionar de martes a domingo, desde las 22 hasta las 6 de la mañana. Los viajes durante el día los seguiremos tomando por WhatsApp. Luego, la idea es llevarla también al día, conforme aumente la demanda.

¿Cómo se imagina la empresa en cinco años?

Armé la empresa con un exit. Espero que en cinco años Gebo ya esté vendida y en Latinoamérica o en Europa. Desde un principio planteé eso a mis socios. Soy emprendedora nata, no voy a quedarme con Gebo toda la vida porque voy a inventar otra cosa. Es más, ya tengo esa otra idea en mente y la quiero empezar a trabajar ya, para poderla presentar de acá a un año. Gebo es un proyecto que amo, pero sé que en un momento lo voy a soltar y lo voy a vender.

¿Qué plazo se pone para expandir Gebo a Latinoamérica?

Eso es muy relativo, depende también de si viene un inversor interesado en el proyecto y en llevarlo a Latinoamérica. Mientras tanto, nosotros estamos evaluando la posibilidad de llevar esta solución a San Pablo. Pero primero tenemos que estar unos meses acá con la app en funcionamiento.