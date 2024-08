Honor incorpora la inteligencia artificial generativa y busca posicionarse como líder del mercado

La estrategia de la marca pasa por tener un equipo local en cada país donde se comercializa, tener un buen relacionamiento con los operadores y retailers y ofrecer buenos productos. Hoy, Honor es la marca número en China y se encuentra en el top 5 de marcas en Latinoamérica. En Uruguay trabaja con los tres grandes operadores, está presente en los retailers más importantes, cuenta con un equipo propio y tiene 10 productos en el mercado, con una variada escala de precios, que le permite llegar a distintos públicos. “El objetivo de Honor no es ser una marca más, el objetivo de Honor es posicionarse como líder en el mercado”, remata su director comercial. Aquí un tramo de la conversación que mantuvo para Líderes.

¿A qué consideran que se debe ese crecimiento?

Es un mix de cosas, pero creo que hay tres puntos claves: el buen relacionamiento y el buen trabajo que hemos hecho con los operadores y retailers; el equipo propio que Honor tiene en Uruguay, lo que demuestra la importancia que Honor le da al país. Muy pocas marcas están en Uruguay, por lo general, tienen distribuidores. Que la marca esté presente en el país genera cercanía con los gerentes y mandos medios de cada operador, favorece que las cosas funcionen. Además, nosotros estamos arriba de todos los detalles, ya sea de la exhibición, de la capacitación del personal, del plan de marketing, de los lanzamientos. Pero más allá de todo esto, la clave está en contar con buenos productos, sin eso, todo lo que hagas no alcanza. Por ejemplo, cerramos el 2023 como la marca número uno en China y en Latinoamérica crecimos un 293% de 2022 a 2023, ubicándonos en el top 5 de marcas más vendidas. La aceleración viene siendo muy grande y Uruguay no escapa de eso.

¿Por qué Uruguay es tan importante para Honor?

Estar presente en los países donde está la marca es una estrategia global de Honor. En Latinoamérica estamos presentes en todos los países donde comercializamos. Eso te da la cercanía global, que creemos es la manera de posicionar la marca como líder. El objetivo de Honor no es ser una marca más, el objetivo de Honor es posicionarse como líder en el mercado.

Aún siendo un mercado chico como lo es Uruguay…

Exacto, pero si vos querés ser líder a nivel mundial tenés que ser líder en Uruguay, en Brasil, en distintos países. Nosotros lo vemos como algo macro.

Honor 90 smartphone.jpg El smartphone Honor 90 utiliza inteligencia artificial para mejorar la calidad de los videos Adrián Echeverriaga

¿Cuántos productos tienen en el mercado uruguayo?

Tenemos más de diez productos a la venta, productos que van desde 100 hasta 1.400 dólares. Tenemos desde el Honor Magic 6 Pro, con una de las mejores cámaras del mercado y la mejor batería, y también tenemos equipos como el X5 Plus, que es un equipo de 140 dólares, un producto de entrada para aquel que no usa tanto el teléfono, pero que cumple con una buena cámara y con una memoria de 64 gigas. Tenemos un equipo para cada cliente y sus necesidades. Tener muchos modelos con precios y prestaciones diferentes, te permite generar esa capilaridad. Empezamos en 2022 con tres modelos y hoy ya tenemos diez en el mercado uruguayo.

La marca busca generar valor agregado con tecnología de última generación y diseño. ¿Cuáles son las últimas novedades al respecto?

Justamente en agosto se están actualizando nuestros equipos al nuevo sistema operativo basado en Android 14, Magic OS 8.0, que incorpora la inteligencia artificial generativa en smartphones. Esta innovación nos permite enfocarnos en facilitar el día a día a las personas, usando su dispositivo. Una acción que hasta ahora la hacías en seis o siete pasos, ahora la vas a poder hacer en uno solo. Por ejemplo, te envían un mensaje de WhatsApp que dice: "Mañana vamos al Estadio Centenario a ver Uruguay y Brasil". Si seleccionás ese mensaje, te van a aparecer aplicaciones disponibles. Si lo llevas a Maps, automáticamente te va a aparecer la ubicación para saber cómo llegar, cuando lo normal sería salir de Whatsapp, entrar a Maps y poner manualmente la dirección. Además, va aprendiendo de lo que vos usás, entonces si sacás una foto y sos de usar mucho Instagram, automáticamente te va a sugerir esa app para que puedas subir la foto, solo deslizándola. Detecta la intención para anticiparse y facilitarnos el día a día.

Otra novedad son los favoritos globales, donde puedo guardar información importante, como pasaporte, pasajes, cédula, con solo deslizar tres dedos hacia abajo. También puedo guardar alguna noticia para leer después, es un espacio al que puedo acceder incluso sin conexión. A su vez, con un pellizco de adentro hacia afuera, activo un espacio paralelo, que es como un perfil nuevo dentro del equipo para tener aplicaciones más seguras o generar un perfil para mis hijos, por ejemplo. Es algo que no hemos visto en el mercado, ayudar a los usuarios para que puedan sacar más jugo a su teléfono.

También apuestan mucho a la cámara de fotos y a la generación de contenidos, ¿eso responde al público joven al que apuntan?

Sí, va por ahí. Tenemos un público bastante amplio, dependiendo de los modelos, pero algunas gamas de productos, como Magic 6 Series y Magic 6 Pro se enfocan más en un público joven. Las cámaras son algo que en la gama alta y en la gama media alta, trabajamos muy bien. Cuando lanzamos Magic 6 Pro, una empresa a nivel mundial que se llama DxOMark, que se encarga de testear todas las marcas y modelos, nos posicionó como la mejor cámara del mercado. En Magic 6 Pro tenemos la función de Sport Photography, que gracias a la inteligencia artificial logra detectar el movimiento y sacar fotos muy nítidas. El foco de Honor está en el cliente. Cada vez que fabricamos un producto se hace un análisis de la necesidad previa que existe para enfocarnos en eso y tratar de satisfacer esa necesidad.

¿Qué proyectos tienen pensados para los próximos meses?

Ahora el foco está en Magic OS 8.0. La inteligencia artificial es para todos, no es solo para Magic 6 Pro. Todos nuestros equipos se van a actualizar a Magic OS 8.0., aunque no todos van a tener todas las mismas funciones. Vamos a democratizar la inteligencia artificial. En agosto están llegando las actualizaciones, varios ya se actualizaron. Los que aún no recibieron la actualización, la van a recibir durante agosto en el equipo.

¿Cómo se imagina la empresa en Uruguay en cinco años?

Me tocó ser el primer empleado en arrancar con Honor en Uruguay e ir armando el equipo. Desde entonces no hemos parado de crecer, cada vez somos más. Proyecto a Honor siendo líder del mercado, una oficina cada vez más grande y seguir creciendo en todas las áreas.