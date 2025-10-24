  • Cotizaciones
    Lula sugiere a Estados Unidos luchar contra narcotráfico y no “invadir”, de cara a posible reunión con Trump

    El presidente de Brasil, Lula da Silva, instó a EE.UU. a colaborar en la lucha contra el narcotráfico en lugar de atacar en territorios ajenos, en medio de la escalada de tensiones en el Caribe y Pacífico. Además, se mostró dispuesto a discutir aranceles con Trump en su próximo encuentro en Malasia

    El presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión en la Secretaría General de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

    El presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión en la Secretaría General de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

    FOTO

    Ricardo Stuckert/PR
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a Estados Unidos (EE.UU.) a colaborar en la lucha contra el narcotráfico en lugar de “invadir” y “combatir” en territorios ajenos. Sus declaraciones se producen en medio de la escalada de tensiones por los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que involucran a Venezuela y Colombia.

    Lula expresó su disposición a dialogar con el presidente Donald Trump sobre los aranceles y otros temas en un posible encuentro durante la cumbre de la ASEAN, en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre. “Si el presidente Trump quiere hablar de este tema conmigo, tendré el inmenso placer de discutirlo. Este y otros asuntos”, señaló el mandatario brasileño.

    Embed - Lula critica ataques de Trump a embarcações: 'Um chefe de Estado não está aí para matar pessoas'

    En relación con la lucha antidrogas, Lula subrayó la importancia del respeto al derecho internacional y la soberanía de los países. “Antes de juzgar o castigar a alguien, hay que tener pruebas. No se puede simplemente invadir y combatir el narcotráfico en territorio ajeno sin considerar la constitución de otros países, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía territorial”, afirmó desde Yakarta, primera parada de su gira por el Sudeste Asiático.

    El líder brasileño criticó la estrategia de Trump de justificar acciones militares bajo la premisa de un “conflicto armado” contra los carteles de drogas, recordando que EE.UU. debería priorizar la lucha interna contra el consumo de estupefacientes y fomentar la cooperación con los cuerpos policiales y judiciales de la región.

    “Es mucho mejor que EE.UU. esté dispuesto a dialogar con la Policía y las comunidades de Justicia de nuestros países para hacer algo juntos”, agregó Lula.

    Las palabras del mandatario coinciden con un aumento de la actividad militar estadounidense en la región, donde el Ejército afirma haber hundido nueve embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El despliegue se inició en agosto y ha generado críticas de los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, quienes califican los ataques como ejecuciones extrajudiciales, así como de ONG internacionales como Amnistía Internacional.

    Además de la cooperación antidrogas, Lula espera abordar con Trump la disputa arancelaria que afecta a Brasil. EE.UU. impuso en agosto gravámenes del 50% sobre gran parte de los productos brasileños, en represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, medida que Lula considera un “error” frente al superávit comercial de EE.UU. con Brasil en los últimos 15 años.

    “Estoy plenamente interesado en ese encuentro y dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en los aranceles”, subrayó. También criticó las sanciones estadounidenses a funcionarios brasileños, incluido el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, responsable del juicio a Bolsonaro.

    El presidente brasileño aclaró que no hay temas prohibidos en la posible conversación con Trump y estaría dispuesto a discutir asuntos como Gaza, Ucrania, Rusia, Venezuela y recursos estratégicos como tierras raras.

    Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado la reunión, ni mencionó a Lula en la sesión informativa sobre el viaje del presidente estadounidense a Asia, pero el líder brasileño mantiene expectativas de dialogar durante la cumbre en Malasia.

    FUENTE:FRANCE24

