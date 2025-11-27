A veces llegan cartas del asteroide B-612

Cada tanto el viento separa de los desechos verdaderas confesiones del pasado, como una carta de amor de una mujer rechazada que firma simplemente “Yo”, se muestra ferviente lectora de El Principito y le pide a su amante: “Me encantaría que me domesticaras”

Este gusto por andar levantando papeles del piso es algo más que curiosidad. ¡Y cuántas cosas tira la gente! Además de plásticos, se descarta lo que ayer fueron deseos. El contenedor es un espejo descarnado de nuestro tiempo. A veces aparto una hoja manuscrita de los trastos y ahí mismo la leo. “¿Se le ha perdido algo, señora?”, me han preguntado con cierta frecuencia. “No, no”, respondo, y me voy despacio.

Es que hay manías inconfesables. Así como los paleontólogos entrenan el ojo para descubrir fósiles, yo aprendí a ver de lejos una postal contra las baldosas. Si me atrevo a levantarla, voy directo a lo que me interesa: el reverso. Observo la armonía de la letra, los sellos, y trato de componer en mi mente la figura de quien la escribió. Son escritos viejos. En general, de gente que ha muerto. Los dolores que un día lastimaron ya no duelen y pasado un tiempo prudencial alguien da por cerrada la herida, la mete en una bolsa negra y la lleva al contenedor. Pero en este país, por más que anudes la bolsa, la basura camina lejos.

Después de una lluvia larga conviene recorrer el barrio con la mirada atenta. El mal tiempo favorece la purga de los roperos y las nostalgias se descargan más rápido cuando sale el sol. El resto lo hace el viento del sur. Los papeles se van por las suyas, golpean contra los muros y al final caen exhaustos.

Mi vicio es vichar a hurtadillas la vida escrita por otros. Hace unos días encontré en la vereda una carta de amor. La trajo la última tormenta. Era, es, porque aún la tengo, la carta de una mujer rechazada que firma simplemente “Yo”, como si fuera única en el mundo. Ha sido una lectora ferviente de El Principito. Cree de verdad en la filosofía del viajero del asteroide B-612 y, abrazada a las palabras del personaje, emprende la reconquista del amante. Con una letra exquisita, sobre un papel ilustrado con motivos infantiles, “Yo” escribió a Jorge el 9 de setiembre de 1984 lo siguiente:

No sabes cuántas veces viene a mis pensamientos el diálogo del zorro y del principito. Me encantaría que me domesticaras, que pudiéramos crear lazos porque si tú me domesticas tendremos necesidad uno del otro. Entonces serás el único del mundo para mí y yo seré para ti la única en el mundo. Porque si tú me domesticas mi vida se iluminará. (…) Vuelvo del sueño y te pido que si en estos días te das cuenta de que me querés, que puedo ser algo en tu vida (aunque ya me has contestado que no), que me domestiques. (…) Yo te amé, te amo, estoy dispuesta a cambiar, no depende de mí, depende de ti y luego de los dos. Solo te pido que si todavía no tenés tu vida resuelta, me sepas perdonar, me domestiques, y si la tenés resuelta no me mientas y me lo digas.