  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ¿Aprovecharemos las oportunidades?

    Algunos acuerdos comerciales que se avizoran en el horizonte son oportunidades que podrían permitirle a Uruguay la posibilidad de ascender en la escala de desarrollo a un ritmo mucho más acelerado

    editorial.png
    Por Editorial

    Uruguay es caracterizado muchas veces como un país de cambios lentos. Así se lo señala con un sentido positivo porque las transformaciones son, en general, largamente discutidas y consensuadas con la participación de distintos actores; como crítica, se le atribuye que tal característica lo relega, ya que otros países son más audaces y veloces al ejecutar reformas. Este cierre de año parece ubicarnos como sociedad en un momento particularmente relevante.

    Por un lado, es alta la probabilidad de que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea finalmente tenga un cierre el próximo sábado 20 en Brasil, tras más de dos décadas de idas y vueltas (en este caso, no debido a nuestro idiosincrático letargo, sino por bloqueos de algunos países europeos). Si eso se concreta, Uruguay tendrá la oportunidad de acceder a mejores condiciones de entrada con sus productos a un mercado de elevados ingresos y muy exigente.

    Leé además

    Canciller Mario Lubetkin.
    Comercio internacional

    Transpacífico: anteriores y actuales jerarcas festejan aceptación del proceso de adhesión de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Promoción de carne uruguaya en Japón
    Agro

    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%, según Inac

    Por Agro de Búsqueda

    Por otro lado, la aceptación que da inicio al proceso de adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés), confirmada a fines de noviembre, abre el camino para entablar negociaciones con los 12 integrantes de ese espacio —Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam—, economías que representan alrededor del 15% del Producto Interno Bruto mundial y un porcentaje similar del comercio global. Es una puerta que abrieron el gobierno anterior y el actual para estrechar vínculos, entre otras, con algunas de las economías del mundo más dinámicas, con el potencial para Uruguay de incrementar los negocios tanto en bienes como en servicios.

    Aunque con menos resonancia pública, la reciente visita del ministro de Economía, Gabriel Oddone, a la sede en París de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —con la posibilidad de que Uruguay explore un mayor acercamiento a esta institución— va en la misma dirección: aproximarse a los ámbitos donde están algunas de las mejores prácticas e interactuar con las economías avanzadas o las que aspiran a serlo.

    Si bien habrá que ver cómo evoluciona cada uno de estos escenarios, son oportunidades que podrían permitirle a nuestro país ascender en la escala de desarrollo a un ritmo mucho más acelerado del registrado en las últimas décadas. Pero jugar en las grandes ligas requiere ponerse a tono con economías mucho más competitivas, desreguladas y eficientes.

    En ese sentido, en una reciente entrevista con Búsqueda el canciller, Mario Lubetkin celebró: “¿Alguna vez se llegó a algún fin de año así? (…) ¡Nunca se llegó a este escenario!”. Y preguntó si “frente a la potencialidad inmediata que tenemos como país”, tendremos la “capacidad de aprovechar esta fase, pensando en largo (plazo), no en meses ni en un año”.

    “Desde mi punto de vista, el sistema político tiene que pensar en eso. Porque hay resultados que van a estar en el 2027, otros en el 2028 y otros en 2029, y van a seguir porque estamos abiertos, porque son grandes carreteras. ¡Vaya a saber quién ganará (las elecciones) en el 2029! Pero todos tendrían que empujar a la misma dirección, porque esto favorece absolutamente a todos”, opinó.

    Es una duda válida, porque otros trenes han pasado y nos hemos quedado en el andén. ¿Estaremos como país y como sociedad a la altura de estas circunstancias que pueden ser históricas para las futuras generaciones?

    Selección semanal
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar
    Fútbol Uruguayo

    La AUF anunció ingresos cuatro veces más altos a partir de 2026 y comienza la discusión sobre su reparto

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Museos e historia

    Centro Cultural Casa Natal de Artigas: inaugurado en 2024 y cerrado hasta nuevo aviso

    Por Sebastián Panzl
    Opinión Pública

    Crece desaprobación del gobierno, aunque imagen de Orsi se mantiene alta

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda