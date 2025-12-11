¿Aprovecharemos las oportunidades?

Algunos acuerdos comerciales que se avizoran en el horizonte son oportunidades que podrían permitirle a Uruguay la posibilidad de ascender en la escala de desarrollo a un ritmo mucho más acelerado

Uruguay es caracterizado muchas veces como un país de cambios lentos. Así se lo señala con un sentido positivo porque las transformaciones son, en general, largamente discutidas y consensuadas con la participación de distintos actores; como crítica, se le atribuye que tal característica lo relega, ya que otros países son más audaces y veloces al ejecutar reformas. Este cierre de año parece ubicarnos como sociedad en un momento particularmente relevante.

Por un lado, es alta la probabilidad de que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea finalmente tenga un cierre el próximo sábado 20 en Brasil, tras más de dos décadas de idas y vueltas (en este caso, no debido a nuestro idiosincrático letargo, sino por bloqueos de algunos países europeos). Si eso se concreta, Uruguay tendrá la oportunidad de acceder a mejores condiciones de entrada con sus productos a un mercado de elevados ingresos y muy exigente.

Por otro lado, la aceptación que da inicio al proceso de adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés), confirmada a fines de noviembre, abre el camino para entablar negociaciones con los 12 integrantes de ese espacio —Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam—, economías que representan alrededor del 15% del Producto Interno Bruto mundial y un porcentaje similar del comercio global. Es una puerta que abrieron el gobierno anterior y el actual para estrechar vínculos, entre otras, con algunas de las economías del mundo más dinámicas, con el potencial para Uruguay de incrementar los negocios tanto en bienes como en servicios.

Aunque con menos resonancia pública, la reciente visita del ministro de Economía, Gabriel Oddone, a la sede en París de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —con la posibilidad de que Uruguay explore un mayor acercamiento a esta institución— va en la misma dirección: aproximarse a los ámbitos donde están algunas de las mejores prácticas e interactuar con las economías avanzadas o las que aspiran a serlo.

Si bien habrá que ver cómo evoluciona cada uno de estos escenarios, son oportunidades que podrían permitirle a nuestro país ascender en la escala de desarrollo a un ritmo mucho más acelerado del registrado en las últimas décadas. Pero jugar en las grandes ligas requiere ponerse a tono con economías mucho más competitivas, desreguladas y eficientes.