Argentina: las fuerzas del vacío

Vacío. La Argentina se mueve en el vacío. Los argentinos convivimos en el vacío. Nombrar las cosas por su nombre para crearlas y darles entidad es un recurso que utilizó Dios para manifestarse. Yo soy el que soy (de esta manera le responde Dios a Moisés cuando este le interroga por su nombre) es el paso previo a llamar las cosas por su nombre y crearlas. Eso es Dios. El Dios poeta, el creador. Y ¿dónde se crea? En el vacío. En uno de los libros más importantes y conflictivos de la historia, De rerum natura (De la naturaleza de las cosas), Lucrecio plantea que cada cosa se genera en el vacío, que no es la nada, y que, si existen dioses, o Dios, están demasiado preocupados en otros temas como para ocuparse de nosotros los seres humanos. Una intuición extraordinaria la del vacío, que hace cien años la mecánica cuántica terminó de confirmar, marcando la diferencia entre la nada y el vacío. En el vacío se desarrolla el universo.

Como última referencia bíblica, me gustaría recordar que uno de los momentos más sublimes, poéticos y enigmáticos de la literatura se da en el Cantar de los Cantares, atribuido al rey Salomón, texto canónico que forma parte del Antiguo Testamento y que, por la providencia divina (si Dios existe es un poeta), escapó a las múltiples censuras y ediciones que se fueron haciendo en las escrituras sagradas. El Cantar de los Cantares, cuyo tema central son las relaciones carnales como acto sublime de la creación, es un texto enigmático, casi críptico, sujeto a permanentes interpretaciones que transcurre en el vacío, en lo sagrado, ya que lo sagrado es el vacío cortante, hiriente (una interpretación del Cantar de los Cantares a la cual me aferro para poder seguir con lo mío). ¿Por qué tanta cosa bíblica? Porque si voy a parar la pelota y repensar a mi país, no me puedo olvidar que Dios es argentino, que tenemos la mano de Dios, al D10S, y que nuestro propio presidente se define como un enviado divino (Berlusconi, quien inventó la política Siglo XXI, se autodefinió como el ungido del Señor en noviembre del 94, y tiempo después, como Cristo, fue traicionado por sus discípulos… veremos si el presidente Milei también sufrirá la misma afrenta).

La cuestión es que estamos una vez más ante un gobierno mesiánico que dice ser una cosa (libertario/liberal) y es otra (ultraconservador). Como Carlos Menem, que decía ser peronista y era liberal, o el gobierno de Cristina, que decía ser progresista y era cualquier otra cosa. Un hilo conductor que va desde Menem a Milei que es importante recordar: el responsable directo y excluyente que haya existido el kirchnerismo en la Argentina fue Menem, que, banalizando las instituciones y haciendo una apología de la corrupción festejada por la sociedad del uno a uno y del deme dos (se igual, diría Minguito), habilitó la barbarie de los bolsos de López y los cuadernos. De la misma manera, los responsables excluyentes de la aparición de Milei son Néstor, Cristina y sus amigos. Por eso Milei hizo bien en homenajear a Menem, le debe su mandato, pero no deberíamos dejar de lado que, en las formas, este es el gobierno más parecido al kirchnerismo posible: mis enemigos mortales son mis amigos más fieles, el que no piensa como yo no la ve y es un enemigo del país al que hay que perseguir en los medios y en las redes, destrozarlo y humillarlo si es posible, la mujer no es igual al hombre (aborto), vivir en un dogma, la oposición es el establishment que impide, y el nepotismo que puso de moda Juan Domingo Perón con la fórmula Perón-Perón, el matrimonio Kirchner lo siguió con el acto sucesorio, y Milei con su hermana, la jefa, la que no fue electa, sino digitada y es más importante que la vicepresidenta (en el Kirchnerismo y en los libertarios, los ejemplos de familiares que ocupan cargos se multiplican al infinito). Y no me parece mal nombrar a amigos o parientes en cargos importantes, simplemente me llama la atención que los apologetas de la meritocracia y el cambio no se manifiesten en este sentido. En fin, son más parecidos a groupies que a otra cosa. La ley y los juicios de valor deberían funcionar siempre de la misma manera. Otra similitud con la doctrina del general Perón que veo en este gobierno: al amigo todo, al enemigo ni justicia (upa, Juan Domingo Perón arranca su reflexión con una definición de Mao… no terminaremos con que Javier Milei es comunista, ¡por favor!).

Milei es un acto de fe, que, como decía san Pablo, es el argumento de lo que no se ve y la substancia de lo que se espera, sobre todo para quienes son el núcleo duro de sus votantes, aquellos que ya perdieron los dos derechos básicos del ciudadano hace mucho tiempo como causa de políticas nefastas que llevan décadas: el derecho a una vida digna en términos económicos y a soñar con un futuro posible. Son muchas las torpezas y abusos que está llevando adelante este gobierno en su supuesta lucha contra la corrupción, cercenando derechos básicos, pero es fundamental recordar que la percepción general de los que decidieron votar por este cambio es que ya habían perdido todos sus derechos (en muchos casos, tenían razón).

Por eso, a pesar de la incoherencia absoluta de este gobierno experimental, en todos los sectores, y las penurias que la clase media y media baja están viviendo, en términos económicos y éticos, como cuando el ministro de Economía se refiere a los dólares que la gente va a tener que vender para pagar impuestos, que siguen subiendo y seguirán hasta que se logre el equilibrio total, no va a ocurrir nada distinto a lo que hicieron todos los gobiernos anteriores, incluso el suyo. Por lo pronto, el Financial Times, que festejó cada gesto de Mieli desde que asumió, la semana pasada puso en serias dudas sus decisiones económicas y financieras, viendo lo que ocurría con el valor del dólar, los bonos, etcétera.