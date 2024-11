Argentina y sus eternas recurrencias

Hay algo que es seguro, y es que el actual estrellato internacional de Milei está sujeto a condiciones internas que, al menos hasta el momento, son bastante inciertas. Por supuesto, su principal fortaleza radica en haber bajado drásticamente la inflación. Ese resultado, atado al mantenimiento de un dólar barato y de haber logrado eliminar el déficit fiscal, ha despertado un gran optimismo en los mercados financieros del país y del exterior, así como el beneplácito de gran parte del empresariado. Se acepta que, a pesar de que en rigor no hay un plan económico integral, este esquema ha logrado despejar las dudas iniciales y está consiguiendo sentar las bases para que el día de mañana se pueda pensar en algún programa de desarrollo. Aunque la recesión persiste, si en los próximos meses la economía continuara por este sendero, el gobierno no tendría mayores dificultades en ganar las elecciones legislativas de medio término de 2025 y poder avanzar con su agenda con menos traspiés que hasta ahora.

Sin embargo, la agenda del gobierno de Milei contiene otro grupo de elementos constitutivos, basados en aquello que le permitió ganar las presidenciales de 2023: la disrupción con casi todo lo conocido, sea bueno o sea malo. Por esta razón, no se puede esperar que Milei solo haga “el trabajo sucio” de estabilización de la macroeconomía, absorbiendo los altos costos sociales que ello conlleva, para después pasar a una fase más normal de convivencia. El mileísmo es un “combo” inseparable ideológica y políticamente. Así, desde hace algunos meses viene confrontando con las universidades (que no son perfectas pero hacen malabares con sus magros presupuestos históricos), que son las instituciones con mejor imagen pública en el país. La necesidad de reducir gastos también en la educación superior fue claramente una excusa. De hecho, a pesar de los ajustes y los despidos de a miles en el Estado, el gobierno llevó casi al triple la cantidad de cargos políticos que forman parte del centro presidencial, es decir, las agencias de asistencia directa al funcionamiento de la presidencia (incluidas las que controla su propia hermana en abierta violación de la normativa vigente que prohíbe a los funcionarios a nombrar familiares en el Estado). Otro ejemplo de disrupción y exageración sin mayor sentido es que la semana pasada la Argentina fue el único país del mundo en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

Estas ambivalencias (la combinación de normalización económica y disrupción política) le sirven al gobierno en su exitoso afán de controlar de manera absoluta la agenda pública. El gobierno domina el escenario y la oposición no sabe qué hacer. Pero lo que resulta más controversial es el trazo extremadamente grueso con el que lo consigue y los temores que despierta respecto del funcionamiento del régimen democrático. Si bien es cierto que no se han cruzado las barreras cruciales, el gobierno de Milei no deja de dar señales inquietantes en esta materia.