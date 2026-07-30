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    Colonia y Paraguay

    El ministro Gabriel Oddone hizo una arenga a favor de que el Estado tenga un rol menos relevante; su planteo debería complementarse con acciones que disminuyan la carga del sector público sobre los contribuyentes

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    Por Editorial

    Una reciente exposición del ministro de Economía en un evento de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa aportó interesantes definiciones. No fueron conceptos del todo nuevos en el discurso público de Gabriel Oddone —quien antes de entrar a la función pública fue consultor de empresas—, pero la claridad y la convicción con que habló los dejaron resonando en varios ámbitos.

    Alentando a una actitud más proclive a competir, el ministro cuestionó a los empresarios que pretenden del gobierno medidas a favor de sus sectores de actividad y consideró que, en el funcionamiento de la economía, el Estado debe “jugar un papel menos relevante” del que tiene.

    “Los invito a los empresarios a pensar con más libertad y a pensar que el Estado les resuelve menos cosas que las que ustedes creen”, señaló luego. Según el ministro, “no es correcto que el Estado resuelva la cantidad de cosas que algunos empresarios —no todos— creen que les puede resolver: que el tipo de cambio, que el precio de los combustibles, que las paramétricas por las cuales ajusta el precio de suministro al Estado. Un conjunto de seguros que el Estado fue construyendo porque era un país inestable, propenso a estos fenómenos, que hacía que bastara una negociación, una rebaja de impuestos, una exoneración tributaria acá, un subsidio por allá” para que una empresa o sector pudiera seguir tirando. ”Eso es lo que, por distintas razones, en una economía más ordenada no solamente no se puede hacer porque hay menos recursos, sino que no se debe hacer”.

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    Demostrando apertura mental, el propio Oddone contó días después en el Parlamento que, para la elaboración de la iniciativa, su cartera recibió la colaboración de asesores internacionales, entre ellos Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la administración de Javier Milei.

    “Lo que me sigue sorprendiendo es la cantidad de gente que me visita del sector privado en mi despacho para pedirme algo específico para su sector. ¡Es increíble! El Estado puede ayudar, pero no va a resolverle la vida. Porque esto es un sistema capitalista, hay una empresa que es soberana, es libre, toma decisiones y maximiza en función de las restricciones que enfrenta. Por supuesto que hay cosas para corregir, pero no todas se resuelven en Colonia y Paraguay”, agregó el ministro en su exposición ante los empresarios canarios, refiriéndose a la ubicación de la sede de su cartera en el Centro de Montevideo.

    Oddone parece decidido a empujar una serie de necesarias transformaciones que están en la raíz de parte de los problemas de Uruguay, como su bajo nivel de inversión y crecimiento económico. Sin embargo, habrá que ver cuánto acompañamiento logra dentro y fuera del oficialismo frenteamplista en esta cruzada para que el sector privado juegue un papel más relevante en la economía.

    Por otro lado, una agenda de este tipo sería incompleta si el aliento a los empresarios a esperar menos del Estado y más de ellos mismos no es acompañado de reformas que bajen los costos a la producción y al empleo, para lo cual se precisa recortar gasto público ineficiente, redimensionar a fondo la plantilla de funcionarios y revisar la intervención estatal en algunas actividades comerciales e industriales. En este aspecto, una parte significativa de la responsabilidad se ubica en la intersección de Colonia y Paraguay, más precisamente en el despacho del ministro.

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