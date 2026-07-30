Colonia y Paraguay

El ministro Gabriel Oddone hizo una arenga a favor de que el Estado tenga un rol menos relevante; su planteo debería complementarse con acciones que disminuyan la carga del sector público sobre los contribuyentes

Una reciente exposición del ministro de Economía en un evento de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa aportó interesantes definiciones. No fueron conceptos del todo nuevos en el discurso público de Gabriel Oddone —quien antes de entrar a la función pública fue consultor de empresas—, pero la claridad y la convicción con que habló los dejaron resonando en varios ámbitos.

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Alentando a una actitud más proclive a competir, el ministro cuestionó a los empresarios que pretenden del gobierno medidas a favor de sus sectores de actividad y consideró que, en el funcionamiento de la economía, el Estado debe “jugar un papel menos relevante” del que tiene.

“Los invito a los empresarios a pensar con más libertad y a pensar que el Estado les resuelve menos cosas que las que ustedes creen”, señaló luego. Según el ministro, “no es correcto que el Estado resuelva la cantidad de cosas que algunos empresarios —no todos— creen que les puede resolver: que el tipo de cambio, que el precio de los combustibles, que las paramétricas por las cuales ajusta el precio de suministro al Estado. Un conjunto de seguros que el Estado fue construyendo porque era un país inestable, propenso a estos fenómenos, que hacía que bastara una negociación, una rebaja de impuestos, una exoneración tributaria acá, un subsidio por allá” para que una empresa o sector pudiera seguir tirando. ”Eso es lo que, por distintas razones, en una economía más ordenada no solamente no se puede hacer porque hay menos recursos, sino que no se debe hacer”.

La arenga promercado del ministro, quien se define como socialdemócrata o liberal de izquierda, se encadena con algunas medidas propuestas desde su cartera, como el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, orientado a “modernizar el funcionamiento del Estado”, a reducir los tiempos y los costos administrativos, a “incentivar la transparencia en la formación de precios”, a “facilitar la actividad empresarial”, a “promover mercados más competitivos” y a “estimular la inversión y la innovación, aspecto clave para acelerar el crecimiento” económico.

Demostrando apertura mental, el propio Oddone contó días después en el Parlamento que, para la elaboración de la iniciativa, su cartera recibió la colaboración de asesores internacionales, entre ellos Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la administración de Javier Milei.