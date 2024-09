Cuidar la vajilla

En la entrevista citada, el diputado concede que “no se puede ser deshonesto intelectualmente y decir que cuando gobernó el Frente no hubo atraso cambiario, también lo hubo. Es muy atractivo para el Ministerio de Economía tratar de controlar la inflación con el tipo de cambio, y ese es un problema. El tema es que no se puede ir hasta el límite de frenar a tus principales productos, que son los que generan los ingresos de divisas al país”. Luego, Fratti dice que le asombra que Diego Labat —quien hasta hace poco presidió el Banco Central del Uruguay y hoy es el ministro de Economía designado de un eventual gobierno de Álvaro Delgado— diga: “No intervenimos, el mercado resuelve”. Para el legislador del Movimiento de Participación Popular, “el mercado nunca resolvió nada en ninguna parte del mundo. Siempre hay una intervención de la autoridad monetaria”. Y cierra el tema afirmando que esto del atraso cambiario “es un problema que queda para el próximo gobierno, con una intensidad como no se había visto en este siglo”.