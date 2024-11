De película: el pueblo que compró un cine

En el cruce de 25 de Agosto y Dreyer, en Nueva Helvecia, hay un cine del siglo pasado que no se convirtió en otra cosa. No es ni una iglesia ni un supermercado ni un shopping. Es simplemente un cine en uso, para lo que nació, con un cartel de letras gruesas que se enciende por las noches.

“Mirá, ¡sigue existiendo el cine!”, comenta un grupo de turistas con el asombro de quien se enfrenta a un animal extinto. Después, sacan fotos de la fachada curva y comentan sobre la desaparición de las salas que en otros tiempos agotaban taquilla. “Este cine lo compró el pueblo”, interviene sin aviso una mujer que ha escuchado la conversación. Parece una vecina entusiasta, pero además es la diputada colorada por el departamento. Nibia Reisch seguramente salía de un local partidario ubicado a pocos pasos y como ciudadana helvética no pudo menos que contar la hazaña. No es para menos. Hace más dos décadas un grupo de vecinos de Nueva Helvecia se resistió al cierre del cine con una gran movida popular. Vendieron rifas y salieron a pedir puerta a puerta hasta conseguir una cantidad de dinero significativa. El resto vino de donaciones públicas y privadas, algo que no le quita mérito a la quijotada.

Que un pueblo cercano a los 11.000 habitantes salve un cine de 1.000 butacas es la síntesis apretada de un guion de película. Ese filón épico lo vio Clarín el 6 de febrero de 1998 al titular una nota Un pueblo compró el cine para que no lo demolieran. La noticia en el diario argentino impulsó la historia al otro lado del Atlántico; hasta en Francia y Suiza se enteraron. Para el día de la inauguración, el 16 de abril de 1998, lo de “el pueblo que compró un cine” se había hecho tan conocido —por entonces no se decía viral— que los helvéticos recibían a raudales la solidaridad de artistas internacionales. Esa tardecita otoñal, China Zorrilla bautizó la sala acompañada por una multitud. Con la emoción del momento, la actriz prometió volver para presentar un espectáculo propio, aunque luego eso no ocurrió, cuenta Rafael Ravazzani, integrante del grupo que gestionó la compra y presidente durante varios años de la comisión administradora. Desde entonces no han parado de presentar una cartelera actualizada de películas, teatro y espectáculos musicales. Valeria Lynch, Petru Valenski, Los Iracundos, la Orquesta Sinfónica Nacional, Lucas Sugo… Recientemente se subieron al escenario la Big Hib Band de Alemania y la local NH Jazz Fusion, como parte de la propuesta de hermanar las ciudades de Neuhaus am Rennweg y Nueva Helvecia.