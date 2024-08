De proxenetas y legisladores

La ley de 2002 había sido presentada por el diputado del Partido Colorado Daniel García Pintos. Desde hace años, la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay (Otras) y otros colectivos relacionados con el trabajo sexual vienen pidiendo modificaciones a una ley que las trata más como objetos de consumo que como sujetas de derecho. Una ley que define un “trabajo”, pero establece que este debe ser regido por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, y no por el MTSS. Una ley que pretende naturalizar una actividad al mismo tiempo que aclara que, “por el solo hecho de su actividad, no serán pasibles de detención por parte de la autoridad policial” (aclaración extraña para algo que pretende ser considerado un “trabajo”). Una ley que se aboca a definir lo que pueden y no pueden hacer quienes ejercen esta actividad “a cambio de una remuneración”, sin hacer la más mínima referencia a la otra parte del asunto: la persona que remunera.